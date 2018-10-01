Одержав промежуточную победу на миграционном фронте (поток нелегальных мигрантов в Италию летом 2018 года снизился в семь раз), новое антибрюссельское правительство Италии сосредотачивает войска на основном поле битвы — финансовом. Проект бюджета на 2019 год, как и ожидалось, стал поводом для биржевых истерик, недовольства Еврокомиссии, возмущенных комментариев оппозиции и митингов, тщетно выдаваемых за массовые.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ. Италия

Дефицит и госдолг

Коалиционное правительство, сформированное «Движением 5 звезд» Луиджи Ди Майо и «Лигой» Маттео Сальвини, в сентябре 2018 года договорилось о распределении средств на выполнение предвыборных обещаний каждой из партий. В этот список попали снижение пенсионного возраста, отмена ранее запланированного повышения НДС, введение «дохода от гражданства» и некоторые другие меры.

В проекте бюджета заложен дефицит на уровне 2,4% ВВП. Это и стало формальным поводом для внутриитальянского и общеевропейского скандала. Еврокомиссары и примкнувшие к ним итальянские оппозиционеры (включая большинство основных СМИ) настаивали на том, что страна, где госдолг заметно превышает ВВП и продолжает расти, не может позволить себе таких популистских государственных затрат.

Формально итальянское правительство не нарушает правил. Нормы ЕС предполагают, что дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Однако Италии, учитывая госдолг, были рекомендованы более жесткие ограничения: не более 2%, а лучше 1,6%. Иначе — долговая спираль, недоверие рынков и далее по тексту.

Arepo Правительство Италии

В правительстве возражают: одновременно с Италией высокий (даже более высокий — 2,8% ВВП) дефицит запланирован и в бюджете Франции, но Еврокомиссия в лице Пьера Московичи и Валдиса Домбровскиса что-то не переживает по этому поводу. Так чего же в этих переживаниях больше — экономики или политики? Другой аргумент, внутриитальянский, привел Луиджи Ди Майо:

«2014 год. Правительство демократов. Дефицит бюджета — 3%. Реакция — тишина.

2015 год. То же правительство. 2,6%. Тишина.

2016 год. То же правительство. 2,5%. Тишина.

2017 год. То же правительство. 2,4%. Тишина.

2018 год. То же правительство. 2%. Тишина.

2019 год. Новое правительство. 2,4%. Катастрофа, падение, обрушение, дефолт, апокалипсис, смерть, война».

С одной стороны, глядя на эти цифры, можно отметить: предыдущие правительства демократов последовательно снижали уровень дефицита. С другой стороны, верно и то, что «апокалиптичных» комментариев высокий уровень дефицита тогда не вызывал. Экс-премьер Маттео Ренци в 2017 году предлагал нарастить дефицит до 2,9%, то есть пройти по самой грани норм ЕС. Теперь его партия ругает правительство за популистски высокий дефицит. И просит европейские власти «наказать» правительство их страны.

То же и с госдолгом: он растет все последние годы, но проблемой для Еврокомиссии, крупного бизнеса, итальянских либералов и основных СМИ это «стало» только после того, как демократы потеряли власть.

Социальные обещания

При этом, добавляют в правительстве, демократы, утверждая высокие дефициты и наращивая госдолг, заботились в первую очередь о себе, нынешнее же правительство намерено использовать дополнительные средства на исполнение социальных обещаний. Это, конечно, преувеличение — демократы тоже проводили социальные программы. Однако разница есть. Нынешнее правительство не выделяет себе средств ни на оплату многомиллионного контракта самолета класса люкс для премьер-министра, ни на фантастически высокие пенсии для бывших министров и депутатов. Наоборот, она расторгает этот контракт и отменяет эти пенсии.

Первое важное предвыборное обещание касалось пенсионного возраста. Сейчас в Италии он рассчитывается по сложной схеме, но в среднем составляет 67 лет. Правительство Джузеппе Конте предлагает снизить его на 3−4 года, введя правило «квоты 100»: на пенсию может выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100 и который не младше 63 или 64 лет.

Пожилой мужчина. Италия

В пенсионном фонде, разумеется, недовольны потенциальным повышением числа пенсионеров. И, разумеется, прогнозируют дефицит бюджета фонда. Логика же правительства состоит в том, чтобы одновременно дать людям возможность выйти на пенсию раньше и решить насущную проблему молодежной безработицы — молодые граждане как раз и «заменят» тех, кто уйдет на пенсию раньше. Далее начинаются дебаты о том, насколько вероятно такое «замещение». Правительство, как и во многих других ситуациях, выступает в роли экономического оптимиста.

Против снижения пенсионного возраста выступили не только в пенсионом фонде и Еврокомиссии — это сделали и эксперты ЕС. Проблема тут даже не в том, что эти оплачиваемые европейскими налогоплательщиками эксперты зарабатывают гораздо больше «среднего» гражданина. А в том, что настаивающие на работе до 67 лет граждане сами уходят на пенсию в 50: лицемерие и двойные стандарты.

Правило «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина» предполагает, что доход любого гражданина страны должен будет составлять не меньше 780 евро. Оппозиция считает это предложение неисполнимым и популистским. Руководствуясь той же логикой («нельзя быть популистами, нужно ужесточать правила»), во время своего пребывания у власти они повысили пенсионный возраст, но одной категории пенсионеров отчисления все-таки увеличили, причем значительно.

Самим себе.

Биржевой террор

Оппонент нынешнего правительства — это альянс бывшей правящей Демократической партии, Брюсселя, крупного бизнеса, биржевых спекулянтов и ведущих национальных СМИ. Все участники этого альянса поддерживают друг друга. Италия платила в бюджет ЕС и слушалась Еврокомиссию, а в ответ получала комплименты за социально ответственное повышение пенсионного возраста. Министры демократических правительств предоставляли крупному бизнесу контракты на выгодных условиях, а потом уходили в эти компании «советниками». Большой бизнес оплачивал «рекламу» в ведущих СМИ, а те не писали о крупном бизнесе лишнего.

В марте 2018 года демократы проиграли выборы. Все испортила ненависть граждан к истеблишменту (благодаря которой Ди Майо получил 33%) и желание народа жить в Италии, а не в окрестностях лагеря мигрантов (благодаря которому 17% получил Сальвини).

Paolobon140 Итальянская фондовая биржа

Но и после потери кабинетов во дворце Киджи другие козыри по-прежнему в руках альянса. Летом 2018 года сторонники правительства предсказывали, что бизнес-либеральный альянс нанесет правительству ответный удар на бирже. Подогретые апокалиптичными сообщениями ведущих СМИ и снижением рейтингов ведущими агентствами, спекулянты должны были по этой логике обвалить итальянские котировки и заставить правительство как минимум отказаться от части своих обещаний (и рейтинга), а как максимум уйти в отставку.

В реальности все вышло не столь драматично. Апокалиптические сообщения были, снижение рейтингов присутствовало, было и снижение котировок, но до обвала на бирже дело не дошло. По многим причинам: демократы увлечены внутренними дрязгами, формальные правила ЕС не нарушены, правительство в истории с мигрантами уже продемонстрировало свою настойчивость, а его рейтинг и не думает снижаться. Сейчас он почти вчетверо выше рейтинга демократов.

Не достигнув успеха в СМИ и на биржах, оппозиция включила последний ресурс — митинги. Демократы сообщили, что 30 сентября на римской Пьяцца дель Пополо (Народной площади) собрались 70 тысяч человек. Оппозиционные СМИ публиковали множество красивых «массовых» фотографий. Все испортили снимки, сделанные с ближайшего холма. Площадь оказалась, мягко говоря, полупустой. «Если их там было 70 тысяч, то нас в Circo Massimo было 70 миллионов», — иронизировали сторонники правительства.

Впрочем, это не мешает ведущим СМИ оперировать цифрой в 70 тысяч. Но такое поведение уже больше напоминает аутотренинг, чем политику. Рейтинг правительства за полгода после выборов вырос с 50 до 60% — небывалый для Италии процесс. Если власти удастся вслед за решением конкретно важного вопроса о мигрантах выполнить хотя бы половину своих социальных обещаний, то «тридцатилетнее правление Сальвини» перестанет быть красивой метафорой и станет конкретной перспективой. По состоянию на сегодня, как выясняется, у демократов нет других аргументов, кроме правильно снятых митингов и апокалиптических комментариев, рассчитанных на людей, которые не помнят, что демократы говорили и делали позавчера.