Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 24−30 сентября 2018 года стали: папа Франциск встретился с меценатами Ватиканских музеев; ватиканская дипломатия потерпела неудачу в Сирии; Католической церкви в США все больше штатов предъявляют претензии; итальянские популисты бросают вызов понтифику; католический кардинал посетил Кузбасс.

Папа Римский Франциск встретился с меценатами Ватиканских музеев, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик принял на частной аудиенции в Зале консистории руководителей Ассоциации меценатов (Patrons of the Arts in the Vatican Museums), по случаю 35-летия со дня ее основания. В обращении к гостям Франциск отметил, что на протяжении всех этих лет щедрость меценатов вносила значительный вклад в восстановление многих сокровищ искусства, хранимых в музеях Ватикана: «Искусство было и остается главным руслом, которое позволяет прикоснуться к вере еще больше, чем многие слова и идеи, потому что вместе с верой оно разделяет путь красоты. Красота искусства приносит благо для человеческой жизни и создает единство: она объединяет Бога, человека и творение в единую симфонию, связывая прошлое, настоящее и будущее». Юбилей ассоциации меценатов, отметил папа, подчеркивает важность возложенной на них миссии — «хранить красоту, столь полезную для человека». Созерцание великих произведений искусства, отражающих веру, помогает нам открыть заново то, что действительно важно: «Христианское искусство позволяет человеку заглянуть в себя и возвыситься над собой: оно возвращает к создавшей нас Любви, к Милосердию, которое нас спасает, к Надежде, которая нас ждет». В нашем беспокойном и разобщенном мире, обремененном эгоизмом и логикой господства, «искусство является всеобщей потребностью еще больше, чем в прошлом, поскольку оно представляет собой источник гармонии и мира».

Святой престол не дает оценки «православному вопросу» на Украине. Апостольская нунциатура в Киеве заявила, что вопрос автокефалии для украинского православия является внутренним делом, которое Ватикан не намерен подвергать оценке. Такая реакция появилась после опубликованного на сайте министерства иностранных дел Украины сообщения о встречи в Нью-Йорке министра Павла Климкина с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галахером. МИД Украины дал свободную трактовку словам ватиканского дипломата. «Частично исправляя новость», апостольская нунциатура на Украине еще раз подтвердила позицию, многократно высказанную Ватиканом, согласно которой «вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом Православной церкви, поэтому Святой престол не давал и не намерен давать никакой оценки».

Kholodovsky Апостольская Нунциатура. Киев

Кипрская православная церковь не подтвердила заявления посла Украины на Кипре Бориса Гуменюка о том, что ее предстоятель Хризостом II поддержал «право Украины на автокефалию», информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Предстоятель киприотов архиепископ Хризостомос II заявил о готовности своей Церкви выступить в роли посредника в религиозном кризисе на Украине, чтобы избежать опасного раскола во всемирном православии. По информации фонда Pro Oriente, архиепископ говорил об этом в Никосии на встрече с послом Украины на Кипре Гуменюком. Владыка подчеркнул, что глубоко озабочен продолжающимися настроениями в украинской церковной жизни и ее потенциальным воздействием на все православие. Однако, согласно сообщению на сайте МИД Украины, архиепископ будто бы высказался в пользу автокефалии и, как цитировали якобы его слова, заявил о «праве Украины, как большого, независимого государства, иметь свою независимую автокефальную Церковь». Эта версия была подхвачена украинской прессой, но встретила неудовольствие в Никосии. Кипр подчеркнул, что отношение Хризостома II осталось неизменным с той поры, когда во время празднования в Москве 1030-летия крещения Руси митрополит Пафосский Георгиос (Папахризостому) заверил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в том, что Кипрская православная церковь всегда будет поддерживать позицию Русской православной церкви в части автокефалии для Украины. Проблемы интерпретации, аналогичные бывшим на Кипре, также возникали во время совместного заявления в Варшаве патриарха Александрийского Федора II и главы Польской Православной Церкви архиепископа Саввы. Украинская пресса интерпретировала это как поддержка автокефалии. Однако патриарх немедленно отправился из Варшавы в Одессу, где он буквально сказал на службе за единство Церкви Христа и за мир на украинской земле в Спасо-Преображенском соборе тысячам православных верующих, что «в эти тяжелые дни на Украине есть каноническая Церковь (Украинская православная церковь Московского патриархата — ИА REGNUM ), которую возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий, благословенный человек от Бога и истинный монах».

Υπουργείο Εξωτερικών Архиепископ Хризостом II

Ватиканская дипломатия потерпела неудачу в Сирии, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Святой престол явно не имеет рычагов воздействия на Башара Асада, несмотря на толерантность сирийского президента. Тем временем война в стране, похоже, подходит к концу. Большинство населенных пунктов страны находятся под контролем правительства, силы которого приближаются к провинции Идлиб. Но будет ли это финальной схваткой, и вернется ли Сирия когда-нибудь к нормальной жизни? Все эти разумные звучащие вопросы не имеют смысла в контексте сирийского конфликта. Абсурдно спрашивать, может ли Сирия вернуться к нормальной жизни, когда она никогда не была нормальной, где правительственное принуждение, подкрепленное силой, уже давно стало нормой. Что бы ни происходило в Идлибе, идея о том, что война на этом закончится, иллюзорна. Если повстанцы будут изгнаны из провинции, они уйдут в другое место. Насчет победителей в этой войне. Они действительно победили? Это кажется смешным, если учесть, что большая часть Сирии сейчас лежит в руинах, включая некогда впечатляющий Алеппо, один из старейших городов мира. Сирийский народ, конечно, не победил. «Режим» выиграл время, как и в 1982 году. Но факт остается фактом: «режим» опирается на иранские войска, ливанских боевиков «Хезболлы» и российское оружие. «Хезболла» будет сердцем и душой «режиму», если только не понадобится дома, в Ливане, но российская и иранская поддержка более шаткая. Поддержка Сирии — это дорогостоящий бизнес, и иранский «режим» не может позволить себе неограниченные обязательства. Есть некоторые признаки того, что «режим» в Иране не выдерживает напряжения. И приверженность России способна оказаться не такой постоянной, как кажется. Судьба Асада будет решена в Тегеране и Москве, он может провести свои преклонные годы на вилле в Крыму. Ничто из этого не является основанием для удовлетворения. Мир в Сирии — отдаленная перспектива. Это должно поставить под сомнение все дипломатические инициативы, которых было немало, направленные на то, чтобы попытаться найти какое-то решение. Все потерпели неудачу. Это не просто провал американцев, это также провал Ватикана. Ватикан явно не имеет рычагов воздействия на Асада, нет отношений ни с Ираном, ни с Россией. И это несмотря на то, что Святой престол годами культивирует диалог со всеми тремя участниками, а в случае Москвы и Тегерана — с большой самоотдачей. Единственное, что захватило газеты, был пустой жест возведения сирийского нунция в сан кардинала. Дипломатия Ватикана, безусловно, провалилась в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Что Церковь получила от Ирана или от России? Что с ее вмешательством в Венесуэле, Колумбии и Китае? Куда ни глянь, везде мрачная картина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Публикация «сексуального досье» в отношении американской иерархии Католической церкви Большим жюри штата Пенсильвания вызвала цепную реакцию, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Правоохранительные органы все новых и новых штатов начинают свои собственные расследования. Генеральные прокуроры в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде, Вермонте, Иллинойсе, Миссури, Мичигане, Небраске и Нью-Мексико уже начали изучать ответы епархий на запросы о сексуальных проступках. Направляются повестки, формируются специальные следственные группы, выдаются ордера с требованием полного раскрытия епархиальных документов. Кроме того, полиция в Вайоминге возобновила дело против бывшего епископа. Вполне вероятно, что к уже существующим штатам присоединятся Флорида и Кентукки, генеральные прокуроры которых сделали первые шаги. Епархии заявляют, что будут сотрудничать с властями. Чем закончатся эти расследования, которые выдвигают духовенству Католической церкви в США обвинения в жестоком обращении, пока неясно. На сегодня в Пенсильвании, например, обвинения предъявлены только двум из 301 упомянутым священникам в докладе Большого жюри. Компенсация жертвам посредством гражданского процесса тоже маловероятна — из-за сроков давности. Тем временем президент Католической лиги за религиозные и гражданские права Билл Донохью в интервью изданию заявил, что требования полной прозрачности заставили епархии предоставить властям документацию, связанную с давними годами, поскольку многие из обвиняемых, вероятно, мертвы и не могут предстать перед судом. «Идея открыть свои досье и передать их людям безрассудна, это совершенно несправедливо по отношению к обвиняемым», — говорит Донахью. Католическая лига подала иск в Верховный суд Пенсильвании в поддержку сохранения в секрете имен более десятка священнослужителей, которые приводятся в докладе Большого жюри. По словам Донохью, он обеспокоен тем, что генеральные прокуроры могут несправедливо выделить Церковь в качестве главного обвиняемого. «Я не против любого вида расследования в отношении Католической церкви по вопросу сексуального насилия над несовершеннолетними, но при условии, что все другие конфессии и государственные институты будут подвергнуты такому же. Иначе это будет попахивать фанатизмом», — подчеркнул президент Католической лиги.

Собор Святого Патрика. Нью-Йорк

Итальянские популисты бросают вызов папе Франциску, пишет Crux (Денвер, США). Во время своего турне в Литву, Латвию и Эстонию понтифик неоднократно призывал к гостеприимству и открытости по отношению к мигрантам и беженцам. Не вполне понятно, почему он это делал в Прибалтике, где миграционная проблема вряд ли является актуальной. Понять поможет то, что Франциск после возвратился в Италию, где новое популистское правительство установило строгие новые правила, чтобы уменьшить наплыв прибывших. Министр внутренних дел Маттео Сальвини представил законодательные изменения, направленные на ужесточение пограничного контроля и депортацию иммигрантов, не имеющих документов. Новая система, о которой сообщалось во время пребывания папы в Прибалтике, предусматривает, что вид на жительство, необходимый для пребывания на территории Италии, будет доступен мигрантам только в «особых случаях». Самое главное — мигранты теперь могут быть высланы из Италии, если они были осуждены за какое-либо преступление. В свете этих реформ сильные слова Франциска в Прибалтике имеют большее значение. Протестует и Католическая церковь в Италии, руководство которой возражает также против высылки беженцев. Сальвини ответил на критику итальянских епископов. «Я рад, что в Ватикане и в других местах есть люди, обеспокоенные мигрантами в Италии, но моя зарплата выплачивается 60 миллионами итальянцев, которые хотят безопасности», — сказал он. Опросы общественного мнения неизменно показывают, что значительная часть итальянцев поддерживает жесткую позицию министра внутренних дел, что, по мнению некоторых наблюдателей, вызывает вопросы о нынешнем весе и влиянии Церкви на Апеннинском полуострове.

Кардинал Герхард Мюллер посетил Кузбасс, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Близкий друг папы Бенедикта XVI присутствовал в воскресенье, 23 сентября, на мессе в кемеровском приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. По окончании богослужения кардинал встретился с прихожанами за чашкой чая. Все присутствующие могли задать почетному гостю интересующие их вопросы. Настоятель католического прихода в Кемерово отец Анджей Легеч назвал визит Мюллера в Кузбасс «историческим событием» и подчеркнул, что благодаря подобным визитам сибирские католики имеют возможность почувствовать свою общность со всей Вселенской церковью. В понедельник, 24 сентября, кардинал был принят губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Как заявила пресс-служба главы региона, в ходе беседы были затронуты вопросы развития межконфессиональных и культурных связей между Баварией и Кузбассом. В качестве одного из практических шагов в этом направлении обсуждалась возможность проведения в Кемерове аналога фестиваля «Октоберфест», были обговорены и некоторые другие культурные проекты. Мюллер также встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом и посетил угольный разрез «Черниговец», входящий в «СДС-Уголь».

Ako.ru Герхард Мюллер

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».