Оказывается, под опекой государственного агентства ТАСС и при поддержке МИД РФ существует достаточно любопытная структура: Всемирная ассоциация русскоязычной прессы, куда входит более 400 изданий по всему миру. Основные задачи существования этой структуры перечислять не имеет смысла, ибо эта организация, как и многие другие, «за все хорошее, против всего плохого». В общем, нормальная тусовка редакторов и приближенных к ним деятелей из приграничных стран и ближнего зарубежья. Ассоциация, как и положено любой международной структуре, периодически проводит свои собрания в разных странах мира. Юбилейную, двадцатую, встречу решили провести в Нью-Йорке (США)!

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вы можете себе представить, что какая-нибудь всемирная ассоциация англоязычной прессы проводит свое 20-е заседание в Москве? Или всемирное общество франкофонов решает отметить юбилей своего создания в Бишкеке на основании того, что там представлен Alliance française. Глупое предположение. Однако ТАСС и МИД РФ ничуть это не смутило.

Когда официально обе эти уважаемые структуры клеймят «американскую информационную политику» и «американский империализм», когда США открыто вводят против нашей страны санкции и выступают с призывами блокировать морские порты нашей страны, ТАСС сливает государственные деньги на организацию мероприятия в Нью-Йорке. Подальше от Москвы! Подороже! Все яйца — в руки Вашингтонского обкома!

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Прислужник

Давайте еще раз: бюджетные деньги, которые выделены на поддержку русскоязычной прессы, ТАСС отправляет прямиком в США, организуя там мероприятие. Не в Москву, Петербург, Владивосток или Минск с Астаной. А именно в логово «идеологического врага».

Ну и еще один аспект: любопытно, сколько компромата соберут американские спецслужбы на представителей русскоязычной прессы и участников из России? Им даже напрягаться не надо. Организаторы из России собственными руками им собрали и сдали «агентов влияния».

В конце даже не надо задавать риторический вопрос: «Глупость или предательство?"Ответ очевиден. Это — глупое предательство.