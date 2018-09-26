Предвыборная обстановка в Грузии достаточно напряженная. Почти каждый день происходят преступления, которые будоражат население. В ночь с 29 на 30 сентября в центре Тбилиси был убит молодой человек, как выяснилось позднее, активист НПО «Центр включенности и развития» Виталий Сафаров, а его друг получил ножевые ранения и в тяжелом состоянии находится в больнице.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра

Правда, полиция по горячим следам раскрыла это преступление и задержала двух лиц — рожденного в 1998 году некоего А.К. — по обвинению в умышленном убийстве, и его спутника Г.С., 1995 года рождения, — по обвинению в неуведомлении о преступлении. Первому грозит лишение свободы от 7 до 15 лет, второму — от 2 до 4 лет.

По информации следствия, инцидент произошел на улице Дюма, а мотивом убийства называется «взаимная перебранка». Грузинские телекомпании добавили свою информацию: конфликт между молодыми людьми начался в одном из ночных баров Тбилиси и продолжился на улице, в результате чего и произошло убийство. Вероятной причиной случившегося называют «антисемитизм».

В тот же день, под вечер, в Тбилиси произошло еще одно преступление: на улице Готуа был ранен молодой мужчина. Он получил два ранения из огнестрельного оружия и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Пострадавшему сделана срочная операция, и в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. МВД начало расследование инцидента по статье УК, предусматривающей ответственность за нанесение умышленно легкого вреда здоровью и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия.

Днем раньше в Рустави на территории автомобильного рынка были ранены двое мужчин. Случившемуся предшествовала драка. Следствие также ведется по статье о нанесении умышленно легкого вреда здоровью. Пострадавшим оказана медицинская помощь, и их жизни опасность не угрожает.

Giorgi Balakhadze Полиция Грузии

В Тбилиси за последние два дня произошел еще один инцидент: драка между представителями ЛГБТ и гражданами, живущими по соседству с офисом поддерживающей ЛГБТ организации «Движение равноправия». Драка случилась у офиса этой организации.

Грузинские телекомпании, особенно — «Рустави-2», преподнесли этот инцидент как нападение на представителей секс-меньшинств и осудили действия второй стороны конфликта и правоохранительных органов. Позднее МВД Грузии сообщило подробности случившегося. По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября на улице Эгнате Ниношвили. Живущая по соседству с офисом гражданка Н.И., 1952 года рождения, выразила недовольство шумом, раздававшимся из офиса организации ЛГБТ, на что представители организации ответили ей словесными и физическими оскорблениями. При инциденте присутствовал родственник женщины, Г.П., 1983 года рождения, который вмешался в перебранку. Участники инцидента — четыре представителя ЛГБТ и Г.П. нанесли друг другу словесные и физические оскорбления. В результате полученных в ходе этой драки ранений Г.П. понадобилась медицинская помощь. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование по статье 126 УК, которая предусматривает ответственность за насилие. Но никого из участников инцидента задерживать не стала.

Эти и многие другие факты подобных преступлений, ежедневно и многократно в течение дня происходящих в столице и других населенных пунктах Грузии, создают достаточно напряженный и неблагоприятный фон перед назначенными на 28 октября президентскими выборами.

Одновременно телекомпания «Рустави-2» вместе с оппозицией, костяк которой составляют бывшие и нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили, ведет активную кампанию против «неформального правителя Грузии» — Бидзины Иванишвили. Формы и методы политической борьбы применяются прежние, привычные для периода правления Саакашвили и удачно опробованные им ранее — тайные скандальные аудиозаписи. Интересно то, что в ведении этой кампании соратникам экс-президента помогают не только его ярые сторонники, но и те, кто в свое время, после «революции роз», пострадал именно от правления Саакашвили. Сегодня они обвиняют уже нынешнее правительство и ратуют за победу кандидата от партии, лидером которой является Михаил Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

К числу таких «пострадавших» при правлении «Единого национального движения» лиц относится бизнесмен Заза Окуашвили, владелец группы компаний «Омега», занимающейся импортом-дистрибьюцией сигарет и автомобилей и издательской деятельностью. Сегодня он активно дает интервью ассоциируемой с партией Саакашвили телекомпании «Рустави-2» и обещает на предстоящих выборах поддержку кандидату от «Единого национального движения». Правление Иванишвили оказалось для Зазы Окуашвили «хуже, чем правление Саакашвили», при котором его бизнес уже в первые годы испытал серьезное давление и при котором в офисе принадлежащей Окуашвили телекомпании «Иберия» была проведена спецоперация и устроен погром.

В интервью телекомпании «Рустави-2», будучи за границей, Заза Окуашвили назвал нынешнюю власть Грузии «криминальной бандой Аль-Капоне» и рассказал подробности своих встреч с Иванишвили и тех вымогательств, которыми от имени Иванишвили занимались его «подручные». Окуашвили подчеркнул, что имеет множество фото‑ и аудиоматериалов, которые может представить в доказательство своих обвинений.

По оценке Зазы Окуашвили, созданная Бидзиной Иванишвили партия «Грузинская мечта» занимается рэкетом в сфере бизнеса и вынуждает предпринимателей платить «откаты» за «место под солнцем».

По его словам, он поверил обещаниям лидера «Грузинской мечты» относительно восстановления справедливости и еще в 2012 году обратился к прокуратуре с целью возмещения понесенных при прежней власти убытков, но новое правительство Иванишвили использовало предоставленные им материалы и информацию с целью вымогательства и рэкета. По информации Зазы Окуашвили, с этой целью Бидзина Иванишвили специально подсылал к нему бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и нынешнего главу МВД Георгия Гахарию, а также использовал в качестве «агента» бывшего министра по делам спорта и молодежи Левана Кипиани.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

По рассказу Зазы Окуашвили, несколько лет назад с ним встретился бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, который пришел на встречу с группой вооруженных лиц, находившихся к тому же в нетрезвом состоянии либо под воздействием наркотиков. Парцхаладзе, по словам Окуашвили, сообщил ему, что при правлении «Грузинской мечты» для него открывается «радуга», но за эту «радугу» бизнесмен должен заплатить 4 миллиона.

«Он сказал, чтобы я заплатил 4 миллиона, а что было бы потом, не знаю», — уточнил Окуашвили. На его требование устроить ему прямую встречу с Иванишвили Гахария, по словам бизнесмена, ответил, что действует от имени самого Иванишвили и его родственника Учи Мамацашвили.

Встреча с Иванишвили все же состоялась, когда для нее «созрела ситуация», вспоминает Окуашвили, и из нее бизнесмен сделал вывод: «Иванишвили мобилизован на установление контроля над всем бизнесом».

Заза Окуашвили продолжает оставаться за границей, хотя в конце сентября обещал приехать в Грузию и дать показания по возбужденному прокуратурой делу о налоговой задолженности группы компаний «Омега». Но в Тбилиси находятся его супруга и соучредитель телекомпании «Иберия» и группы «Омега», депутат парламента Грузии Нато Чхеидзе. Сегодня ее ожидают в прокуратуре. Чхеидзе заявляет, что на справедливость расследования не надеется, но на допрос все же явится и даст показания.

Что касается представителей правящей партии, они на все эти обвинения, инциденты и факты реагируют достаточно спокойно, а заявления Зазы Окуашвили называют «спектаклем» и «сериалом», снятым телекомпанией «Рустави-2» по заказу оппонентов «Грузинской мечты».

Meo Hav Граффити партии «Грузинская мечта». Тбилиси

Напомним, что 28 октября в Грузии должны состояться последние всенародные выборы президента. По данным ЦИК Грузии, за этот пост будут бороться 25 зарегистрированных кандидатов. Фаворитом правящей партии является «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили, которая тоже стала объектом ярой «разоблачительной кампании», развязанной оппозицией и оппозиционно настроенными СМИ после тех оценок, которые Зурабишвили дала событиям августа 2008 года. С тех пор каждое слово и каждая фраза «независимого кандидата» попадает под прицел грузинских телекомпаний и информагентств и подвергается тщательной «люстрации» и резкой критике. Главным конкурентом Зурабишвили на предстоящих выборах называется кандидат от объединившейся вокруг соратников Саакашвили «оппозиции» — бывший министр иностранных дел Грузии и бывший гражданин России Григол Вашадзе.