Третий год продолжается «перезапуск» общественных советов при министерствах и ведомствах. Может, это тот самый волшебный двигатель, который много лет пытаются завести, чтобы министерство или ведомство исполняло свои полномочия? И к тому же воплотить иллюзию, что общественный контроль изнутри министерства сумеет обеспечить прозрачность и эффективность, например, закупочной деятельности, через которую ежегодно осваиваются триллионы рублей и правонарушения в которой привели на скамью подсудимых не один десяток чиновников.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году

Общественные советы при министерствах стали появляться почти три пятилетки назад, в 2005 году, для налаживания обратной связи с экспертами, профильными организациями и общественным мнением вообще. С тех пор структуры не раз подвергались критике, начиная с публичных сомнений в их эффективности у В. Путина, поэтому реформы общественных советов не прекращались ни на год.

Вчера закончился очередной приём документов для конкурсного отбора в общественные советы при Минсельхозе, Минпромторге, Минтрудсоцзащиты, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. На этот раз надо подобрать всего 130 человек.

Это, конечно, не шоу «Голос» или «Голос 60+», но сил затрачивается немало.

Кандидат

Во-первых, прием документов должен быть не от простых граждан, а от тех, за кого поручилась группа товарищей из некоммерческих организаций. Профессиональные и личностные качества здесь важны, но сначала товарищеский фильтр.

Во-вторых, отбором занимается Общественная палата Российской Федерации, тоже состоящая из товарищей из некоммерческих организаций, а также Экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Называется это — принцип «два ключа».

В-третьих, накануне президентских выборов специальная правительственная комиссия утвердила критерии эффективности работы общественных советов при министерствах и ведомствах. Эффективный совет должен проводить заседания очно, а не заочно. Собираться не реже одного раза в квартал. Работать открыто и публично. Не допускается членство более чем в одном совете.

Кроме того, члены совета должны быть вовлечены в работу министерства или ведомства, при котором он создан, и регулярно отчитываться о своей работе. При оценке эффективности общественного совета будет учитываться количество предложений и рекомендаций, которые в итоге были приняты министерством. Это предусматривает Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, утвержденный решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 5 июля 2018 года №55-С.

В числе приоритетов на 2018 год — обсуждение публичной декларации целей и задач министерства или ведомства и итогового доклада о его работе, обсуждение работы госоргана с обращениями граждан, эффективности госзакупок, а также реализации приоритетных проектов в рамках основных направлений стратегического развития РФ. Кроме того, общественный совет должен рассматривать ежегодные отчёты Счётной палаты об исполнении министерством или ведомством федерального бюджета.

Что касается резонансных вопросов, то общественный совет сможет определять их самостоятельно, без участия руководства ФОИВ.

Таким образом, стандарты никак не связывают деятельность общественных советов и результаты работы самих министерств и ведомств. Очевидно, эта связь процессуальна, надстроечна, а не результативна.

Карикатура «Буржуазный парламент»

Министру или руководителю ведомства эти общественные советы совсем не нужны. Они знают, часть людей стремится в совет, потому что хотят приобрести статус, личные контакты, решать вопросы своей организации, иметь более тесные персональные контакты с властью. Но ничего поделать не могут.

Это версия, но есть и другие факты.

С 3 апреля 2017 года по 10 сентября 2018 года состоялось одиннадцать заседаний общественного совета при Минэкономразвития. Рассматривались — вроде бы — суперсерьезные вопросы правительственного уровня: об изменениях ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», ведомственный план по противодействию коррупции, поправки в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», в ФЦП «Развитие судебной системы на 2013−2020 годы» и т. д.

Однако.

Все одиннадцать заседаний общественного совета при Минэкономразвития прошли в форме заочного голосования. Высланный членам совета на согласование проект протокола заочного голосования содержал следующие пункты:

РЕШИЛИ:

— Одобрить проект постановления правительства Российской Федерации о…

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

— «согласен»…; «не согласен»…; «воздержался»… РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. То-есть вариантов «решение не принято» не предполагается.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

По внутреннему регламенту совета считается, что процедура принятия заочных решений используется «для повышения качества решений Общественного совета, с целью более динамичной и качественной работы». Кто-то в это верит? Или хотя бы прочитал?

Председателем является В. А. Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В совете 34 члена. В их числе А. Чубайс, Г. Греф, являющийся одновременно председателем общественного совета при Минэнергетики, С. Волошин, который так же, как и Г. Греф, является членом совета при Минэнергетики.

Дважды членами общественных советов при Минэкономразвития и/или при других министерствах являются такие известные личности, как П. Кадочников, одновременно возглавляющий совет при Минфине, А. Ослон, А. Калинин, И. Дискин, С. Синельников-Мурылев, Н. Акиндинова, С. Безруков, Н. Нарочничкая, Л. Лещенко, И. Бутман, А. Кучерена, В. Садовничий, В. Сунгоркин, Е. Ясин и десятки других универсальных специалистов, не профильных тому ведомству тому или иному ведомству.

Общественный совет при Минпромторге в 2016 году тоже утвердил свой Кодекс этики члена общественного совета и, видимо, тут же о нём забыл, поскольку перестал собираться. Последний раз члены совета виделись друг с другом 21 февраля 2017 года.

Пример заочности в работе подаёт ярый противник заочных форм официальных заседаний — правкомиссия по координации деятельности открытого правительства, заочно утвердившая методику оценки и критерии эффективности деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Первое место по наполненности и открытости, по мнению тех, кто управляет процессом перезапуска советов, является портал открытое министерство Минфина и его общественный совет. По итогам 2017 года раздел официального сайта Минфина России, посвященный деятельности общественного совета, занял первое место во всероссийском рейтинге информационной открытости общественных советов при ФОИВ. В сертификате, который выдан этому сайту неким ООО, так и сказано — первое место, открытость составила 100%.

Government.ru Минфин РФ

Возможно, по сравнению с другими советами и их сайтами минфиновский портал — Олимп. Но это — для олимпийцев. Нам же по крупицам пришлось собирать данные для анализа того, для чего Минфин не просто терпит, а даже находит удовольствие в присутствии общественников, находит время для личного общения с советниками и министр, и его замы. А деятельность совета поддерживается и аппаратными усилиями министерства.

Аппарату Минфина приходится обеспечивать работу еще 22 советов, экспертных и рабочих групп, в том числе экспертной группы по публичному обсуждению вопросов повышения открытости деятельности Минфина России, координационной комиссии по реализации принципов открытости Министерства финансов Российской Федерации.

Председатель общественного совета — фигура заметная и потому, что он президент Центра стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является А. Кудрин, почетный профессор Высшей школы экономики.

ЦСР и Высшая школа экономики так тесно, но не структурно, слились друг с другом, что независимо от того, кто из них выиграл очередной информационно-аналитический тендер через госзакупки, они интеллектуально капитально взаимно обогащают друг друга. Из девяти членов совета ЦСР четыре человека представляют в нем Высшую школу экономики, в том числе и сам ректор Я. Кузьминов. И наоборот. Четыре члена совета ЦСР представляют центр в Вышке.

Председатель общественного совета Минфина П. Кадочников — личность незаменимая. Он член еще одного совета — при Минэкономразвития.

Будучи кандидатом наук, является проректором по научной работе Всероссийской академии внешней торговли, директором фонда «Новое экономическое образование», научным руководителем Российского центра исследований АТЭС (подразделения Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Входит в советы директоров АО «Зарубежнефть» и ПАО «Совкомфлот», по одним официальным данным, по другим входит ещё в Совет директоров ОАО Объединенная авиастроительная компания (ОАО ОАК). В Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара его продолжают считать ведущим научным сотрудником научного направления «Реальный сектор».

П. Кадочников отмечен Почетной грамотой Правительства РФ за большой вклад в разработку социально-экономической стратегии России до 2020 года, которую теперь надо перерабатывать в соответствии с указом президента, неудовлетворенного прежними стратегическими наработками.

И ещё П. Кадочников не стесняется говорить правду в глаза начальству о том, что оно, начальство, очень много и хорошо работает. Выступая на коллегии Минфина, председатель так прямо и заявил — Минфин опережает многие российские ведомства по показателям открытости и стремится по качеству раскрытия информации, по форматам, по открытым данным, по своей прозрачности к лучшим минфинам мира. В прошлом году он особо оценил работу Минфина по формированию и публикации бюджета для граждан.

Минфин — это школа профессионализма и просвещения. Правда, курсы по финансовой грамотности есть в 131 школе, но и это тоже надо кому-то делать.

Председатель общественного совета — фигура статусная и равная министру финансов хотя бы потому, что ответственным секретарем совета при Министерстве финансов Российской Федерации является заместитель министра финансов В. Колычев.

Деятельность общественного совета при Минфине действительно открыта, хотя и не прозрачна. Из 22 заседаний только два можно считать заседаниями, если бы удалось обнаружить их материалы. Остальные двадцать заседаниями не были, так как были заменены заочным голосованием документов, подготовленных департаментами Минфина под руководством замминистра В. Колычева.

Minfin.ru Заседание Общественного совета при Минфине России

К чему весь этот разговор?

Если за три пятилетки так и не удалось наладить деятельность общественных советов при министерствах и ведомствах, надо убедить тех, кто принимает решение, и прекратить издеваться над министерствами и здравым смыслом их сотрудников. Соответствующий закон посчитать утратившим силу.

Из-за замкнутости управленческой госсистемы экспертное знание дальше, чем внесение предложений без права настаивания на их принятии и без соответствующей ответственности за негативные последствия, не продвинется. К тому же каждый эксперт хоть чего-то стоит, если где-то работает и что-то постоянно исследует, а не является «яйцеголовым» самозанятым человеком, образовавшим не сертифицированное ВАКом ООО.

Перезапуск смены составов, новые нормативы ничего не поменяют. Задачи общественных советов всегда будут диктоваться требованиями госорганов, нежели потребностями общества. Это, в принципе, невозможно, как и с общественным мнением, которое возникает там и тогда, где и когда начинается его измерение.

Функции обратной связи министерств и ведомств с гражданами и экспертными структурами должны научиться исполнять многочисленные пресс-службы, которые пока сплошь и рядом выполняют пиар-задачи. Но, если нет конкретных дел, не спасет пиар-отдел.