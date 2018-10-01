



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

После душанбинских договоренностей между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (напомним о трех пунктах: необходимость договоренностей между главами министерств обороны Армении и Азербайджана по предотвращению инцидентов на границе, приверженность сторон к диалогу и переговорам и организация оперативной связи между конфликтующими сторонами — С. Т.) события в регионе развиваются столь стремительно, что многие эксперты в Азербайджане и Армении не успевают осмыслить и оценить суть происходящего.

Типичный пример. Армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян так и пишет, что «Пашинян свел на нет договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге относительно создания механизмов расследования приграничных инцидентов и расширения полномочий офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», якобы «меняется повестка переговорного процесса и делается на фоне неподготовленности Пашиняна». Да и вообще, как можно за 1,5−2 минуты решать такие вопросы, недоумевает политолог. В свою очередь, депутат парламента Азербайджана Фазаиль Ибрагимли утверждает, что «Пашинян отказался от участия в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта представителей сепаратистского режима» (то есть Степанакерта) и «переговоры ведутся и будут вестись только между Азербайджаном и Арменией». Однако оба таких суждения не имеют никакого отношения к действительности. Действительно, кажется невероятным, что Баку согласился с тем, против чего принципиально выступал на протяжении двух лет, — создания механизма по поддержанию режима перемирия. Но это как раз полностью укладывается в рамки Венских и Санкт-Петербургских соглашений от 2016 года. На данном этапе Алиев и Пашинян не вели переговоры по карабахским проблемам, если иметь в виду статус Степанакерта или судьбу неконтролируемых Азербайджаном районов, переговорный процесс между конфликтующими сторонами до Душанбе и после него проходил и проходит в прежнем формате Баку — Ереван при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

about-planet.ru Степанакерт. Нагорный Карабах

Что случилось и почему Алиев «прямо по ходу» пошел на договоренности с Пашиняном, задается вопросом армянский эксперт Саргис Арцруни. И в самом деле, почему Алиев, который еще вчера предсказывал чуть ли не крушение «режима Пашиняна», сегодня объективно содействует премьеру, идет на шаги, которые кое-кто пытается представить как итог «обмена несколькими словами», не видя за этим огромную предварительную работу? Ведь ясно же, что такие договоренности принимаются в ходе серьезного политического процесса. Напомним, что президент США Дональд Трамп в недавних обращениях к президентам Азербайджана и Армении по поводу 100-летия образования республик напрямую предупреждал о «появлении в ближайшее время новых возможностей для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта». Если иметь в виду душанбинские договоренности между Алиевым и Пашиняном, то такие возможности обозначены реально. И «без Путина не обошлось» — так называется интересный комментарий, опубликованный бакинским порталом Axar.az, автором которого выступила редактор издания Мира Гасанова. Она подметил, что в то время, когда многие издания злорадствовали по поводу отсутствия на первом ужине глав государств на саммите СНГ в Душанбе за столом президента Азербайджана (объясняя это тем, что рассадка по алфавиту сулила Алиеву место рядом с премьер-министром Армении), на самом деле в тот же вечер между лидерами двух стран проходил интенсивный диалог. О нем сообщил сам Пашинян в своем блоге в Facebook. Более того, слова армянского премьера были быстро подтверждены пресс-службой азербайджанского президента.

«Не осталась незамеченной и короткая, весьма оживленная, сопровождаемая жестикуляциями, что является редкостью, «беседа на ногах» на саммите Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, — пишет Axar.az. — А за день до того состоялся кратковременный визит Путина в Баку, до него Путин 8 сентября принимал Пашиняна в Кремле, а еще ранее — Алиева в Сочи. Все эти наблюдения дают основания прийти к выводу, что без участия Путина в данном случае не обошлось». Неясно другое: был ли в курсе развития событий Трамп, или он в своем послании Баку и Еревану тогда просто импровизировал. Обозначим еще один сюжет. Многие обратили внимание на то, что Пашинян по возвращению из Душанбе заявил, что «Алиев оставил впечатление образованного человека», добавив: «Мы официально сообщим членам Минской группы, что договорились установить постоянную связь между руководством Армении и Азербайджана». Ранее в интервью «Эхо Москвы» на вопрос о том, может ли армянский лидер позвонить азербайджанскому, премьер отвечал: «Вы знаете, да, это хорошая идея, но у меня нет его номера телефона». По некоторым данным, прямая связь между руководством Азербайджана и Армении существовала до 2000-х годов. Сейчас, по словам Пашиняна, «наличие связи, которая позволит передавать информацию в течение получаса, должно помочь в решении оперативных вопросов». Это, кстати, подтверждает и пресс-служба Алиева.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 2018. Сочи

И о побочных последствиях. На саммите стран СНГ в Душанбе президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с любопытным заявлением: «Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства… Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу. Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие». Новизна здесь в том, что Лукашенко актуализировал региональные проблемы на постсоветском пространстве, связал их с действиями западных стран и НАТО у «наших» границ, обозначил, что эти вопросы были в центре внимания его переговоров с президентом России. С белорусским лидером можно согласиться, когда он утверждает, что неурегулированный нагорно-карабахский конфликт способен превратиться в перманентный рычаг дестабилизации Закавказья со стороны внешних сил.

Лукашенко призывает другие страны СНГ «разрубить эти гордиевы узлы», одно время была запущена в оборот его «формула»: конфликтующие стороны должны сами договариваться без международных посредников. С формальной точки зрения душанбинские договоренности между Алиевым и Пашиняном были достигнуты без посредничества МГ ОБСЕ. Но посредник, судя по всему, был, и всё указывает на российского президента Владимира Путина. Так на что же намекает Лукашенко, как он видит метод «разрубания гордиевых узлов» исключительно сторонами конфликта, в частности, на нагорно-карабахском направлении? Ясности пока нет. Очевидно, что без серьезного методологического прорыва в переговорном процессе результатов не будет. Впрочем, как заявил в интервью грузинскому телеканалу Starvision президент Армении Армен Саркисян, Ереван и Баку «должны приложить усилия, чтобы единственно правильный подход к решению нагорно-карабахского конфликта — переговоры — не только остался в силе, но и привел к реальному результату».