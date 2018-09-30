Гонка вооружений между Армений, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном продолжается — об этом свидетельствует как риторика лидеров, так и активно ведущиеся закупки военной техники. Интересным фактом становится и очень серьёзный рост военного бюджета в 2019 году — до $647 млн. За счёт чего достигнут такой рост и как он повлияет на вооружённые силы Армении?

Mil.am Министерство обороны Армении

Двухзначный рост второй год подряд

Резким ростом армянский оборонный бюджет впервые отметился в 2018 году — он составил $518 млн, на 17,6% больше, чем в 2017 году. В 2019 году ожидается ещё больший рост — почти на четверть (24,9%) — на безопасность потратят примерно $647 млн. Надо отметить, что несмотря на заметный рост армянской экономики в 2018 году (рост ВВП на 6,5%) и прогнозируемый рост на 2019 год (рост ВВП на 4,9%), такое увеличение военного бюджета заметно отразилось и на процентах от ВВП — в 2018 году показатель был около 3,8%, в 2019 году он достигнет 4,5%. Это цифра не катастрофичная, но по меркам многих стран немалая — те же США борются за рост военных бюджетов многих стран НАТО всего до 2% от ВВП. Дальнейший рост в таком темпе будет затруднителен — заходить дальше 5−6% от ВВП уже достаточно опасно для экономики страны, так что стоит ожидать столь высоких цифр роста максимум ещё в течение 1−2 лет, далее он будет более пропорционально привязан к приросту самого бюджета. Помимо роста самого бюджета, необходимо отметить и российские льготные кредиты — пока их было выдано два — первый на $200 млн в 2016, второй на $100 млн в 2018 году. Активно ведутся переговоры по третьему кредиту ещё на $100 млн. При этом надо отметить, что рост за 2019 год нельзя объяснить исключительно приростом за счёт кредита — вполне вероятно, что в той же пропорции эти средства присутствовали и в прошлые два года. К примеру, в бюджете за 2019 год заложены закупки техники за счёт российского кредита на сумму $89,2 млн (13,7% военного бюджета Армении).

На что могут пойти дополнительные средства?

Учитывая наметившийся кризис в экономике Азербайджана с 2014 года, девальвацию маната и падение уровня оборонного бюджета ($1,6 млрд в 2018, максимум в 2013 году — $3,7 млрд), в последние годы у Армении появился реальный шанс уменьшить разрыв в закупках современного вооружения. Понятно, что даже с учётом нынешнего роста до азербайджанского бюджета пока далеко, но возможность льготных закупок в России позволяет намного эффективнее использовать ограниченные средства. Имея эти возможности, начиная с 2015—2016 годов Армения закупила целый ряд современной военной техники — оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», системы радиотехнической разведки «Автобаза», системы радиоэлектронной борьбы «Репеллент» (против беспилотников), «Инфауна» и Р-325У, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и др.

Vitalykuzmin.net Искандер

Известно, что по второму льготному кредиту уже подписаны три контракта, один из них, вероятнее всего, на поставку зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2Э».

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Кроме того, имеется огромный интерес к созданию в вооружённых силах Армении истребительной авиации, фактически такое решение уже принято армянским руководством, что подтверждается как официальными заявлениями, так и информацией от источников в министерстве обороны. Для закупки даже небольшой первой партии из четырёх многофункциональных истребителей Су-30СМ понадобится не менее $120 млн (даже с учётом максимальных скидок цена самолёта с некоторым количеством вооружения и запчастей вряд ли окажется ниже $30 млн). Если в 2019 году планируется подписание такого контракта, то вполне логично, что бюджет было необходимо нарастить (примерно на эту сумму он и увеличился). Известно, что средства на закупку истребителей будут выделены не в рамках ряда льготных кредитов, о которых мы выше упоминали.

В любом случае наращивание закупок современной военной техники и в целом усиление возможностей вооружённых сил способствует закреплению перемирия и уменьшению вероятности начала полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном. В этом смысле армянская сторона действует в верном направлении, и российская поддержка льготными кредитами также играет в этом очень большую роль.