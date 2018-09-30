Эрдоган на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным NTV, более 130 глав государств и правительств встретились в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. На повестке дня лидеров стояли такие сложные вопросы, как войны на Ближнем Востоке, глобальное потепление и проблема беженцев. Турецкую делегацию возглавил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выступил на Генассамблее. В ходе девятой Турецкой инвестиционной конференции, организованной Турецко-американским деловым советом (TAİK), президент говорил о разногласиях между Анкарой и Вашингтоном: «Некоторые представители нынешней администрации считают, что разногласия между нами можно преодолеть с помощью языка угроз, давления и шантажа. Однако это негативное отношение ведет к серьезным разрушениям как в отношениях с союзниками, так и позиции Америки в мире. Мы считаем, что это не должно больше продолжаться. Такое отношение, которое подрывает демократию, глобальную стабильность, международное право и свободную торговлю, так или иначе не может длиться долго. Наше стратегическое партнерство с США, которое пережило много различных проблем, преодолеет и этот бурный период. Я верю в это. Я искренне верю, что наша тесная дружба с США, независимо от администрации, сумеет превратить этот период в возможность для нас». Эрдоган, который провел недолгую встречу с президентом США Дональдом Трампом, добавил: «Это была просто случайная встреча. Он сказал «увидимся», но я не пошел на организованный им ужин. На этих встречах, как известно, делают семейное фото. Мы сидели за соседними столами за обедом. За его столом также сидел египетский президент Ас-Сиси. Вот почему не могло быть даже и речи о том, чтобы я присоединился к ним. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и я имели возможность поговорить о сирийском вопросе».

Un.org Реджеп Тайип Эрдоган и Пан Ги Мун

Президент Эрдоган в Германии

Согласно материалу в Samanyolu Haber, Эрдоган, приехавший в Берлин после визита в США по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, после приветствия военными провел двустороннюю встречу с ним. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением за несколько часов до встречи с Эрдоганом, сказала, что Берлин хочет работать с Анкарой в экономическом плане, но вопросы прав человека тоже будут подняты на предстоящих переговорах. Меркель добавила, что обе страны должны объединить свои экономические усилия: «Мы абсолютно точно заключим некоторые соглашения». Канцлер Германии объявила, что о прямой финансовой помощи Турции речи не идет. «Права человека в Турции сейчас находятся не в том состоянии, в котором я бы хотела их видеть», — заявила Меркель, отметив, что вопрос с заключенными в турецких тюрьмах немецкими гражданами будет поднят за столом переговоров. В Берлине не прекращаются дебаты об экономической помощи Анкаре. Канцлер заявила, что для того, чтобы Турции оставаться стабильной страной, ей необходимо найти «разумные связи», однако та отвергла прямую финансовую помощь. «Но мы должны работать вместе экономически, и мы однозначно договоримся о чём-то», — сказала Меркель. Эрдоган и канцлер провели совместную пресс-конференцию. Меркель в своей речи заявила: «Я сказала, что мы защищаем все интересы людей и делаем всё возможное, чтобы дать людям жить мирной жизнью без дискриминации. За последние годы у нас возникали некоторые радикальные противостояния, у нас были разные взгляды на некоторые вещи. Возникали такие вопросы, как свобода прессы. Мы рады, что все конкретные ситуации разрешились. До сих пор в Турции задержаны несколько граждан Германии. Я пытаюсь оказать помощь для решения этого вопроса. Мы хотим получить стабильную Турцию, такую же, как Германия. Мы обсудили также вопрос с беженцами. Турция демонстрирует очень высокие результаты. Она приютила у себя около 3 миллионов беженцев из Сирии. Был поднят вопрос Идлиба. Там довольно хрупкая ситуация. Мы планируем провести четырехсторонний саммит в середине октября с главами Российской Федерации, Турции и Франции. У нас есть определенные обязательства».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Эрдоган сказал следующее: «Мы выступаем за защиту и укрепление того импульса, которого мы достигли. На встрече с госпожой Меркель мы достигли консенсуса в отношении механизмов, которые не работали какое-то время. У нас была возможность обсудить вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. На прошлой неделе нашу страну посетили министры финансов и казначейства, торговли и энергетики. Мы планируем как можно скорее выполнить оставшиеся 6 критериев для отмены визового режима. Обеспечение отмены виз и обновления таможенного союза принесет пользу как Турции, так и ЕС. Мы надеемся, что этот критический процесс продлится без каких-либо капризов определенных сторон. Мы придаем большое значение поддержке Германии». Меркель в ответ на вопрос журналистов о движении Гюлена отметила: «Мы очень серьезно относится к аргументам Турции по вопросу движения Гюлена, но нам нужны больше информации для того, чтобы сделать объективные выводы. Нам нужно больше доказательств, чтобы вывести их на тот же уровень, что и Рабочая партия Курдистана». Отвечая на вопрос о проживающем в Германии главном редакторе газеты CumhuriyetДжане Дюндаре, Эрдоган отметил: «Вы знаете, что Дюндар — шпион, который раскрывал государственные тайны и был приговорен к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы. Этот человек сбежал и приехал в Германию». Меркель в свою очередь сказала, что в отношении журналиста у них с Эрдоганом есть кое-какие разногласия. «Это личное решение Дюндара — не участвовать в пресс-конференции», — заявила она.

Кризис из-за Дюндара

Как сообщает DW Türkçe, Дюндар был аккредитован на пресс-конференцию Эрдогана и Меркель, что вызвало очередной кризис между двумя странами. Турецкая сторона остро отреагировала на то, что немецкое Федеральное агентство по печати (BPA) утвердило его аккредитацию и не пожелало отступить от своего решения. Анкара заявила немецким властям о том, что в случае, если Дюндар будет присутствовать на совместной пресс-конференции, Эрдоган, возможно, отменит свое участие в ней. Спустя несколько часов поступило заявление от самого журналиста, что послужило точкой разрешения кризисной ситуации. Он сообщил следующее: «Когда я был в тюрьме, один журналист задал вопрос о заключенных журналистах премьер-министру того периода. Этим журналистом был немецкий гражданин Дениз Юджель. Я тоже хотел задать вопрос. Хотел бы, чтобы тот ответ, который я услышал, будучи в тюрьме, он сказал мне в лицо. А Эрдоган сказал, что будет бойкотировать пресс-конференцию. Дипломатические контакты с немецкими властями длятся с прошлой ночи. Я не ожидал, что эта проблема напугает Эрдогана. Ответ Эрдогана для меня скрывается в этом поведении. Эрдоган не хочет, чтобы его спрашивали. Он не хочет слышать о свободе прессы. В таком случае мне пришлось принять решение. На поверхности лежат все признаки дипломатического кризиса. Это похоже на то, что как только всё наладилось, мое решение может все испортить. И вторая причина заключается в том, что для журналиста самый худший момент наступает тогда, когда он сам становится причиной новостей. Я понимаю, что если я пойду на пресс-конференцию, я попаду в заголовки. Эрдоган под предлогом меня отменил бы эту встречу. Я не захотел стать его инструментом. Я уверен, что мои немецкие коллеги зададут эти вопросы».

Claude Truong-Ngoc Джан Дюндар

Мэр Кёльна: «Я не буду присутствовать на открытии мечети»

По сообщению DW Türkçe, мэр Кёльна Генриетта Рекер заявила о том, что она не будет присутствовать на официальном открытии центральной мечети в Кёльне, в котором примет участие Эрдоган, поскольку «за три дня до открытия всё еще неясно, какова будет программа и какую роль будет играть муниципалитет». Стало известно, что ни один представитель мэрии не будет участвовать в открытии мечети. Рекер добавила, что Турецко-исламский союз по делам религии (DITIB) не действовал в соответствии со своими обязанностями. «Я разочарована тем, как выстраивались контакты с представителями муниципалитета в рамках открытия мечети. Речь идет не обо мне, а об уважении к высшему административному органу, избранному народом Кёльна», — сказала Рекер.

Германия не разрешила Эрдогану выступить перед турками

Согласно сообщению газеты Sözcü, программа Эрдогана в Германии 27−29 сентября поменялась в третий раз в связи с отказом немецкого правительства исполнить некоторые просьбы Анкары. В связи с тем, что Эрдогану не разрешили провести встречу с турками, живущими в Германии, в конференц-салоне, он встретится с турецкими бизнесменами и представителями общины в отеле Adlon. Просьба президента о встрече с турками в Tempodrom в Берлине или в зале Wetfalen в Дортмунде, или даже в Кельне не была одобрена правительством Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Протесты в Германии

Как сообщает Deutsche Welle, официальный визит Эрдогана в Германию был широко освещен в немецкой прессе. В средствах массовой информации есть комментарии о том, что правительство Германии требует конкретных уступок от Эрдогана, речь также идет о правозащитнике Османе Кавала и бывшем сопредседателе Демократической партии народов (ДПН) Селахаттине Демирташе. Газета Frankenpost пишет о том, что Эрдоган превратил Турцию в гигантскую тюрьму: «Поднятая им экономика затем споткнулась, а Эрдоган обжегся, играя с огнем». Газета Frankfurter Rundschau: «Немецким компаниям, работающим в Турции, которых насчитывается более 7 тысяч, срочно требуется доверие, которое может быть достигнуто только путем возвращения к демократии и верховенству закона. Но Эрдоган в Турции создал такую авторитарную государственную структуру, что невозможно предсказать, как восстановится доверие. Правительство Германии должно использовать визит Эрдогана в качестве возможности потребовать от него конкретных уступок». В обзоре газеты Rheinpfalz перечисляются факторы, которые могут привести к отрицательному результату визита Эрдогана в Германию: «Слишком много шероховатостей. Президент Эрдоган примет участие в открытии Главной мечети Турецко-исламского союза по делам религии в Кельне (DITIB), в то время, как ходят слухи о том, что за DITIB наблюдает немецкая контрразведка. Администрация Берлина должна обратить внимание на то, будет ли Эрдоган пытаться склонить проживающих в Германии турков к своим политическим взглядам. В ответ на это турецкое правительство также оценит ответ администрации Меркель на требование выдачи противников режима правительству Турции. Из Анкары частенько поступают упреки о том, что Германия поддерживает тех, кто принимал участие в перевороте 2016 года, а также радикальных курдов и других врагов государства. Правительство Эрдогана с момента попытки переворота в 2016 году чувствует себя осажденным врагами и говорит о том, что не чувствует поддержки из Европы. Восстановление доверия будет нелегким и потребует времени. Нет гарантии, что это вообще произойдет». Перед визитом президента Турции в Германию в разных уголках страны прошли акции протеста. Демонстрации против Эрдогана были организованы под руководством различных неправительственных организаций, в том числе курдских ассоциаций. Приезд президента в Германию подвергся критике «Левой партии», «Зеленых», «Альтернативы для Германии» и «Свободной демократической партии». Бьян Джир-Сарай, представитель парламентской группы «Свободной демократической партии», депутат от «Левой партии» Севим Дагделен и четыре депутата от «Альтернативы для Германии» объявили, что они не будут присутствовать на официальном ужине в честь Эрдогана.

Superbass DITIB

«Мы решили возобновить наши отношения с Турцией»

По данным CNN Türk, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал встречу с Эрдоганом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН «открытой и искренней» и добавил, что они «приняли решение возродить замороженные отношения с Турцией». Le Soir, одна из наиболее распространенных газет в Бельгии, опубликовала интервью с премьером под заголовком «Длинная встреча Эрдогана и Мишеля в Нью-Йорке». В материале подчеркивается, что два лидера долго беседовали в рамках 73-й Генассамблеи, и еще раз упоминается соглашение о возрождении отношений Анкары и Брюсселя.

ЕС отменяет помощь Турции

По сообщению газеты Dünya, Европейский парламент решил отказаться от финансовой помощи Турции в размере 70 миллионов евро. Основанием для принятия решения стало отсутствие какого-либо продвижения в вопросе верховенства закона и в области прав человека. Бюджетная комиссия Европарламента заявила, что деньги пойдут на программы беженцев. Финансовый источник, о котором идет речь, был выделен для Турции при условии, что она значительно продвинется в вопросах обеспечения верховенства закона, демократии, прав человека и свободы прессы. Однако комиссия приняла решение отказать Анкаре в помощи после доклада, в котором говорится, что Турция сама отдаляет себя от Европейского союза.

Деньги кончились

Журналист газеты MilliyetЯман Торюнер пишет о том, что по многим проектам в Турции были заключены контракты, однако позже они были приостановлены. «Проекты, финансовые условия которых остаются приемлемыми, потребуют большего времени для осуществления бизнес-планов. Основные инфраструктурные проекты, в частности, «Канал Стамбула», видимо, будут заморожены на три года», — отметил он. Торюнер также рассказывает о заявлении министра финансов и казначейства Берата Албайрака, который объявил о том, что трехлетний экономический план полон позитивных мер, однако есть много тем, которые были забыты или не раскрыты. Не начатые проекты с подписанными или не подписанными контрактами будут приостановлены. Крупные проекты в области инфраструктуры будут осуществляться за счет международного финансирования и прямых иностранных инвестиций. Чтобы определить текущие финансовые структуры и качество активов банков, будут проведены финансовые исследования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Разведка проверяет интернет-трансляции

Газета Cumhuriyet добыла проект регламента радио, теле‑ и другого вещания в интернете. Согласно проекту, подготовленному экспертами RTÜK (государственное агентство Турции по мониторингу, регулированию и санкционированию радио‑ и телевизионных передач) и BTK (управление по информационно-коммуникационным технологиям Турции), для интернет-трансляций необходимо будет разрешение национальной разведывательной организации и полиции. Все трансляции теле‑ и радиопередач, трансляции с платформ (таких как Netflix, Blu Tv в формате IPTV) будут подвергнуты масштабной цензуре, вплоть до «проверки, запрета доступа и аннулирования лицензии». Хотя штрафы, введенные для радио‑ и телепередач, не распространяются на интернет-трансляции, для последних остается юрисдикция мирового судьи, который сможет накладывать финансовые наказания.

Игрок НБА рассказал о нарушениях прав человека

Aktif Haber цитирует игрока одной из самых крупных команд НБА «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера, который в своем интервью рассказал о происходящем в Турции. Кантер поведал о том, что матчи всемирно известной благодаря ему команды не транслируются в Турции. Игрок добавил, что спортсмены и многие другие успешные люди покидают страну: «Мой опыт известен. Но есть миллионы неизвестных людей, которые также прошли через это. Анкара посадила за решетку больше журналистов, чем во всём другом мире. Большинство людей не знают о том, какое серьезное давление оказывается на них в Турции. Самое абсурдное, что за пределами страны находится огромное количество журналистов. И из-за того, что они не могут их поймать, они ловят членов их семей. И они говорят: «Не перестанешь писать в Twitter, мы бросим твою семью в тюрьму». В Турции насчитывается более 150 тысяч политических заключенных. И это еще не всё. Сотни малышей находятся в тюрьмах вместе с матерями. И, я полагаю, 15−17 тысяч женщин сейчас за решеткой. Что от них хотят? Я действительно не могу понять».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

ПНД предлагает закон об амнистии парламенту

Согласно NTV, Партия националистического движения (ПНД) представила Парламентской ассамблее предложение об амнистии, под которую попадают 162 тысячи 989 задержанных и осужденных. Заместитель главы ПНД Фети Йылдыз сказал следующее: «Предложение распространяется на преступления до 19 мая 2018 года и позволяет сократить наказания на 5 лет. Под амнистию не попадают преступления против государственной безопасности, против национальной обороны, преступления, направленные на выдачу государственной тайны, преступления против человечности, преднамеренные убийства. Преступления против физической неприкосновенности, пытки, сексуальное насилие также не попадают в это положение. Цель закона ясна, все преступления против государства не входят в этот список. Число заключенных в Турции составляет около 253 тысяч людей. Среди них 25 тысяч 63 осужденных и 20 тысяч 643 заключенных, причастных к терроризму. За убийство человека осуждено 22 тысячи 610 человек и заключено 5 тысяч 664. Не считая всех их, под амнистию попадают 162 тысячи 989 задержанных и осужденных. Это правовые преступления, а не преступления против государства».

Охота на ведьм снова распространилась на военных

Согласно TR724, Главная прокуратура Стамбула приняла решение о задержании в общей сложности 71 человека, в том числе 36 действующих военнослужащих. В Анкаре были задержаны 14 человек, работающих в Ziraat Bank. Согласно заявлению Главной прокуратуры, в рамках расследования, проведенного отделом по борьбе с терроризмом, было вынесено решение о задержании лиц, использующих программу ByLock.