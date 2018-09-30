Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в заседании 29 глав ведомств государств-членов Североатлантического альянса в Варшаве. Это первая встреча высшего военного корпуса НАТО, которая проходила в Польше.

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«Мы приветствуем адаптацию НАТО в области сдерживания и обороны, — заявил Блащак. — Нужно не только наращивать силы на востоке, но и иметь их на месте. Это повысило бы авторитет и эффективность миссии сдерживания и обороны альянса, составляющей его неотъемлемую часть. Мы приветствуем начало размышлений о цели и возможном характере такого присутствия в Польше со стороны нашего американского союзника. И считаем, что в конечном итоге решения будут служить безопасности всего Североатлантического альянса, укреплению его политической согласованности и военной эффективности». И вроде бы польский министр говорил обо всем НАТО, но на деле всё в Польше опять сводится к вопросу появления в стране американской военной базы на постоянной основе. Эта идея сегодня в центре внимания поляков, большинство которых поддерживает ее, но еще больше хотели бы, чтобы Вашингтон разделил с Варшавой средства, что придется потратить на создание базы и содержание.

При этом польским властям приходится находить всё новые и новые аргументы для того, чтобы оправдать нужность базы в глазах союзников по НАТО и снять подозрения в том, что Варшава идет с Вашингтоном на «сепаратные» двусторонние сделки. На днях министр национальной обороны Польши попытался сделать это в интервью Польскому агентству печати (РАР). В ход идет банальная «русская угроза». Как подчеркнул Блащак, постоянное присутствие американских войск станет гарантией того, что «агрессор» не нападет на Польшу. Под «агрессором» подразумевается Москва. «Всем известно, что в 2008 году Россия напала на Грузию, в 2014 году на Украину, — заявил глава военного ведомства. — Нам важно, чтобы агрессия не распространялась дальше». Однако в разговоре с американским конгрессменом Маком Торнберри министр любопытным образом использовал исторические сюжеты, отметив:

«Американцы уже дважды спасали Европу от истребления. Сначала во время Первой мировой войны, а затем во время Второй мировой войны. Расходы были гигантскими, речь шла о жизни американских солдат. На мой взгляд, чтобы в третий раз американским войскам не нужно было бы спасать Европу, стоит выбрать постоянную американскую базу в Польше».

(сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff Мариуш Блащак и Джозеф Данфорд (председатель объединенного комитета начальников штабов)

Но что в 1914 году, что в 1939 году «агрессором» для поляков прежде всего были немцы. Именно германская армия первой осуществляла вторжение. При этом Соединенные Штаты в обоих случаях были союзниками русских — сначала Российской империи, затем Советского Союза. Поэтому «исторический довод» Блащака выглядит загадочным с точки зрения определения «агрессора», особенно в контексте Германии, с которой Польша находится в НАТО. Не менее интересными представляются рассуждения бывшего заместителя министра национальной обороны, генерала в отставке Вальдемара Скшипчака. С одной стороны, он настойчиво говорит о том, что «враг — это Россия». Польша самостоятельно не выстоит против нее, поэтому так хорошо, что поляки в НАТО. С другой стороны, генерал напоминает о статье 3 устава альянса, в которой в частности говорится о необходимости каждой из сторон «посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимопомощи… поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением». И одновременно Скшипчак считает, что «НАТО вкладывает слишком много усилий в невоенную деятельность — дипломатическую или политическую».

Таким образом, можно сделать следующий вывод: польская армия считает, что политики в отношении нее недорабатывают, делая главную ставку на гражданскую составляющую альянса. По большому счету, в отношении Польши многое так и выглядит. Власти хотят прикрыться «американским зонтиком», высокопоставленные сотрудники министерства иностранных дел и министерства обороны, чиновники совета министров постоянно мотаются в США, обсуждая контракты на поставки оружия. Варшава готова тратить огромные деньги в Соединенных Штатах. Конечно, этим будет доволен президент США Дональд Трамп и американский военно-промышленный комплекс. Но что остается на долю польских военных и польского военно-промышленного комплекса? Для первых разве что служить инструкторами для штатских, записавшихся в Войска территориальной обороны. Что касается бизнеса, то он с недоумением слушает заявления отечественных политиков, которые анонсируют закупки военной техники где угодно, только не в Польше.

Флаг Польши

Для варшавского салона оборонная составляющая, похоже, является вторичной от политической, от возможности быть принятыми в мировых столицах, посещать международные конференции, рассуждая об «угрозах» и «агрессорах». Между тем на настоящем поле боя логика другая. Сирия, где присутствуют американская и российская армии, где существует фактор потенциального столкновения, военные двух стран наладили такой канал взаимодействия и согласования своих действий, что дипломаты могут только позавидовать. Во главе министерств обороны России и США стоят не гражданские министры, как в странах Европейского союза, включая Польшу, а генералы. Это многое объясняет. Польским же военным с российскими пока негде встречаться. Хотя в перспективе такое место может появиться. Им способна стать Украина, которая в последнее время «завибрировала» уже и на западных своих окраинах, не только на восточных.

Не исключено, что спустя какое-то время российским и польским генералам, стратегам и оперативным планировщикам придется вместе обсуждать, как защитить наши страны от «угроз», вызванными украинской нестабильностью. Но будут ли готовы к перемене ума политики в Польше? Вопрос пока без ответа.