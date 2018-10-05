В самом начале месяца, 7 сентября, свет увидела новая видеоигра о приключениях Человека-паука от Insomniac Games. Всего за полторы недели после релиза проект побил мировой рекорд продаж для PlayStation 4. В чём причина такой популярности игры: лишь в качественном продукте, или проблема намного шире?

BagoGames Человек-паук

Стоит понимать, что супергероика в наше время — это, скорее, социокультурный феномен, чем только жанр игр или комиксов. Несмотря на разноплановую критику, произведения о героях в масках привлекают всё больше людей со всего мира. Причём ценителями этих работ уже давно стали рядовые пользователи, а не только фанаты жанра (как это было раньше). Если собрать подробный список всех кинопремьер за год, то 20% (а иногда и много больше) от общего количества фильмов будет авторства Marvel и DC (самые крупные в мире компании-издательства комиксов). И уже сложно встретить человека, который не станет ассоциировать Роберта Дауни-младшего с Тони Старком и красно-жёлтой бронёй. Персонажи со сверхспособностями уверенно стали трендом эпохи.

Так почему же герои в масках так популярны? В последней игре о Человеке-пауке особое внимание уделяется личности персонажа. Питер Паркер (настоящее имя героя) в игре от Insomniac получился очень живым. Молодой человек не только щедро раздаёт тумаки нью-йоркским сверхзлодеям, но и испытывает проблемы в личной жизни, не успевает платить счета за квартиру и просто ощущается близким широкому кругу читателей или зрителей. Собственно, этим история о стенолазе в красно-синем трико изначально и полюбилась широкой аудитории. Питер хотя и был супергероем, но точно так же испытывал трудности и радовался даже самым маленьким победам, как и любой другой человек. Команда Insomniac Games смогла раскрыть эту тему ещё острее и шире. Получилось так, что игрок с головой погружается не только в мир супергеройских приключений, но и в жизнь самого обычного живого человека. Погружение вышло таким успешным частично из-за специфики компьютерной игры, а частично из-за изначально заложенного образа героя. Всё-таки Паучок всегда был «своим парнем».

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Цитата из игры Питер Паркер (слева)

Эта близость героя к любому зрителю/читателю/игроку делает феномен супергероики уникальным. Причём такой подход с лёгкостью притягивает к себе как младшее поколение, так и куда более взрослых, состоявшихся людей. Для первых это яркий образ и потенциальный пример для подражания, приправленный экшеном и приключениями, которые так необходимы ребёнку. Для вторых же это светлое пятно в мире взрослой, иногда суровой, реальности. Ведь супергерои живут в таком же мире: с полным рабочим днём, кредитами и бытовыми проблемами. Однако в их жизни всегда находится место настоящему приключению. Так образ супергероя становится желаемым примером для подражания (хотя бы в рамках игры) независимо от возраста и предпочтений. Человек-паук восхищает прежде всего твёрдым стержнем своего характера и неиссякаемым оптимизмом, а уже во вторую очередь — сверхсилой и возможностью пускать паутину.

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Есть и другие мотивирующие примеры. Например, Бэтмен, созданный компанией DC Comics. Брюс Уэйн — человек, суперсила которого — это непомерное богатство (чем не сверхсила для современного мира?). Бэтмен — отличный детектив, прекрасный атлет и очень умный, образованный человек. Образ Брюса Уэйна очень показателен для современного мира, а основной посыл произведений об этом персонаже в том, что амбиции, трудолюбие и нужная финансовая поддержка могут сделать рядового гражданина намного сильнее любого «супера». С образом этого персонажа всё несколько сложнее. Он уже не так близок широкой аудитории, как Человек-паук, в силу более высокого положения в обществе. Однако он не теряет своих человеческих черт и не предстаёт перед зрителям/игроками/читателями лишь в костюме летучей мыши. Более того, имеющиеся ресурсы Брюс Уэйн часто тратит для помощи обществу. Получается, что в каком-то смысле он становится для нас супергероем дважды в разных вариантах.

BagoGames Бэтмен (слева)

Игровая индустрия также не смогла обойти эту идею стороной. В 2016 году вышел необычный проект от компании Telltale — Batman: The Telltale Series. Уникальность его как раз в том, что он задал неожиданный для жанра вопрос: «Может ли супергерой приносить обществу больше пользы без костюма и способностей, чем с ними?». Игра в равной доле позволяла играть как за Бетмена, использующим сверхсовременные гаджеты и силу собственных кулаков, так и Брюсом Уэйном — человеком, на страже которого главным образом острый ум и добрые нравы. Зачастую выходило так, что ответственный гражданин бывает куда нужнее героя с крутыми способностями. Получается, что супергерой — это человек, готовый помогать людям и делать что-то на благо общества. Независимо от того, есть на нём маска или нет.

Супергероика сегодня стала весьма ярким социокультурным феноменом. Она уверенно разрушает устаревшую общественную парадигму «супергерои — персонажи для детей». В наше время это прежде всего яркий мотивирующий образ, созданный не только для того, чтобы развлечь, но и для того, чтобы научить. Истории о героях в масках не привязаны к возрасту. Независимо от формы (комиксы, игры, мультсериалы), это можно считать современными сказками. Причём сказки не столько о сражениях и глобальной победе добра над злом, сколько о необходимости изо дня в день делать сложный моральный выбор (пусть где-то это и выглядит упрощённо). Эти «сказки» так близки многим как раз потому, что они показывают, как сложно остаться настоящим героем в постоянно меняющемся современном мире. Игры о супергероях дают возможность нам, пользователям, делать правильный выбор просто и без последствий, в то время как в настоящей жизни поступить правильно бывает совсем непросто.