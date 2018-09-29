Официальные результаты прошедших на прошлой неделе президентских выборов на Мальдивах подтверждают победу оппозиционного объединения. Спустя шесть дней избирательная комиссия Мальдив объявила официальные результаты, согласно которым оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих становится седьмым президентом Мальдив.

Илларион Гирс / Illarion Girs Площадь республики, Мале, Мальдивы

Кандидатов в президенты было всего двое, подтверждённые итоги голосования таковы: 134 705 или 58,4% голосов за Солиха против 96 052 или 41,6% голосов за действующего президента Абдуллу Ямина. Примечательно, что эти выборы состоялись при весьма высокой явке избирателей: из 262 135 избирателей проголосовали 233 889, то есть 89,2%. Такой явке избирателей сегодня может позавидовать любая страна Европы, где низкая явка свидетельствует ныне о серьёзном кризисе демократии.

Выборы прошли спокойно без заметных серьёзных эксцессов и каких-либо подтасовок. Однако ограничения доступа международных журналистов к непосредственному обозрению хода выборов и полицейский рейд в предвыборный штаб оппозиции накануне выборов вызывали опасения, что неблагоприятный для правящей партии исход голосования приведёт к отмене итогов — в памяти ещё свежа история с неоднократными переголосованиями на прошлых президентских выборах до тех пор, пока голоса не сложились в пользу действующего президента. И тем более удивительным оказалось, что 24 сентября 2018 года, на следующий же день после выборов, по итогам лишь предварительных результатов голосования действующий президент Ямин признал своё поражение и обещал спокойную передачу власти своему победившему противнику, заявив на пресс-конференции: «Я знаю, что с должности должен уйти».

География Мальдивского архипелага с обширными территориальными водами в Индийском океане представляет собой особый стратегический интерес для многих. Традиционно Мальдивы находились в сфере влияния Индии, внешняя политика Мальдив во многом следовала индийскому курсу. Но в 2013 году Китай тут Индию переиграл и основательно вложился в Мальдивы своими инфраструктурными проектами и инвестициями. Ныне же победивший кандидат считается проиндийским. Индия была первой страной, приветствующей поздравлением его удивительную победу. Китай же неожиданными итогами президентских выборов уже весьма озадачен, его вчера ещё уверенное новоприобретённое влияние и возможности действия на Мальдивах завтра оказываются под большим вопросом.