Один из ведущих мировых новостных порталов «Бизнес инсайдер», информация которого, как сообщается, базируется на авторитетных источниках, откликнулся на предложение президента РФ Владимира Путина подписать в ближайшее время российско-японский мирный договор без каких-либо предварительных условий. В переводе ИноСМИ статья называется «Путин «потроллил» Японию».

Япония

Для начала уточним, что скрывается под понятием «троллинг». В интернете находим такое пояснение:

«Троллинг — это стиль общения в интернет-пространстве, направленный на издевательство и провокационные высказывания, цель которых повысить публичность и уровень эпатажа некоторых пользователей… Примеры троллинга в реальном взаимодействии представляют собой любое провокативное и подстрекательное общение, использование клеветы, обмана, искусственное разжигание ссор и споров, призыв к деструктивным действиям и стилю общения без должных адекватных причин».

Зная особое, подчеркнуто уважительное отношение Путина к премьер-министру Японии Абэ и Японии в целом, едва ли можно применить это слово к сделанному на Восточном экономическом форуме предложению завершить, наконец, бесконечную и бессмысленную тяжбу вокруг законно принадлежащих России Курильских островов. Не думаю, что российский президент хотел как-то ущемить или поставить в неловкое положение высокого японского гостя. На мой взгляд, он лишь еще раз дал понять, что единственным препятствием для заключения договора являются, прямо скажем, юридически необоснованные претензии японского правительства на южную часть Курильской гряды. При этом было обещано, что в тексте мирного договора противоречия по проблеме территориального размежевания будут отмечены. Путин не сказал ничего нового и обидного для японцев. По сути, он лишь повторил не раз высказанное свое предложение вернуться к так называемому хрущевскому компромиссу, который предусматривал возможность передачи Японии в виде жеста доброй воли островов Малой Курильской гряды (Хабомаи и Шикотан).

Отличие от варианта разрешения «территориальной проблемы» образца 1956 года состоит в том, что после подписания мирного договора обещанные Никитой Хрущевым острова отойдут не автоматически, а в результате переговоров о том, в какой форме Япония будет ими владеть или использовать. Ибо как дипломированный юрист Путин справедливо указывает, что в подписанной и ратифицированной обоими государствами Совместной советско-японской декларации, допускающей передачу указанных остров, об этом ничего не говорится.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

К тому же за прошедшие 62 года в мире произошли кардинальные изменения, которые значительно усложнили реализацию «хрущевского компромисса». А именно, в 1977 году международными соглашениями введены 200-мильные экономические зоны, появились технологии разработки ресурсов шельфа, стратегическое значение приобрели проливы между островами южной части Курильских островов. К тому же никто не отменял заявленную в 1960 году советским правительством позицию о невозможности реализации соглашения 1956 года до тех пор, пока американские войска остаются в Японии и могут использовать передаваемые территории в военных целях против нашей страны. Существуют и другие обстоятельства, требующие специального рассмотрения.

Японское же правительство в нарушение международных соглашений о договорах произвольно изменило смысл и содержание 9-й статьи Совместной декларации о передаче островов только после заключения мирного договора. Ныне Токио уже открыто требует изменить порядок действий, настаивая на том, что мирный договор может быть заключен лишь после согласия Москвы «вернуть» Японии не только Хабомаи и Шикотан, но и наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Москва, конечно же, не может согласиться с подобными, по сути, реваншистскими требованиями кардинально изменить существующие на основе международных соглашений послевоенные границы.

Как и ожидалось, в Японии предложение Путина было воспринято скептически, отмечает «Бизнес инсайдер». Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сказал, что подписание мирного соглашения должно состояться «только после решения вопроса о принадлежности четырех Северных островов». Сам глава японского правительства тоже фактически отверг слова Путина.

«Япония придерживается основной позиции, которая предусматривает, что территориальный спор должен быть решен сначала, а мирное соглашение подписано потом. Нас не должны смущать какие-то комментарии», — цитирует Абэ издание.

Иван Шилов ИА REGNUM Шикотан

Вопреки фактам и логике, авторы издания пытаются объяснить стремление японских властей как можно скорее овладеть Курилами для устранения якобы существующей для Японии военной опасности, исходящей с территории южнокурильских островов. Они пишут:

«Для Японии возвращение Курильских островов — это еще и вопрос обороны. В 2016 году Россия развернула на спорной территории противокорабельные ракеты. А еще через год Москва обновила артиллерийскую (пулеметно-артиллерийскую — А.К.) дивизию, которая базируется здесь. В феврале Россия расчистила путь для доставки пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, а также командных систем в аэропорт на одном из островов. В Токио это считают милитаризацией спорной территории».

«Масла в огонь» подливает бывший министр обороны Японии, на недавних выборах выставивший свою кандидатуру на пост председателя правящей партии ЛДП, а значит, и премьер-министра Сигэру Исиба, указавшего на стратегические интересы России на Курилах. «Фиксация Путина на территории (Курильских островов — А.К.) сейчас чрезвычайно велика», — сказал он.

И ни слова о том, что противостоящая весьма ограниченному контингенту российских войск на Курилах и Сахалине группировка японо-американских сухопутных и военно-морских сил неизмеримо более мощная, и именно это вызывает потребность для России восстанавливать хоть какой-то баланс сил в данном регионе.

Для «подкрепления» занятой позиции издание привлекает высказывание занимавшего в ельцинские времена дипломатические посты одного из изобретателей формулы сдачи Курил Японии «два плюс альфа», то есть не сразу все, а как бы в рассрочку, Георгия Кунадзе, вынося его провокационные слова в заголовок статьи. «Это называется троллингом. Путин ничего не ждет», — заявил бывший дипломат. При этом он предупреждает, что «Путин может столкнуться с последствиями в России, если он решит отдать острова».

Между тем многие японцы заинтересовались предложением Путина сначала заключить договор, а затем искать развязки «спорных вопросов». Хотя большинство из них отмечают, что сам факт подписания мирного договора обычно не оставляет нерешенными столь чувствительные проблемы, как территориальные, а подводит окончательную черту под послевоенным периодом и открывает перспективы для не обремененного проблемами прошлого мирного сотрудничества. И с этим трудно не согласиться.