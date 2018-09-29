



Иван Шилов ИА REGNUM

В Душанбе на саммите Совета глав государств-участников СНГ произошла сенсация, которую большинство экспертов, анализирующих нынешнее состояние азербайджано-армянских отношений и многолетние попытки конфликтующих сторон при посреднических усилиях Минской группы ОБСЕ урегулировать нагорно-карабахский конфликт, не предполагали.

На встречу в таджикскую столицу из Нью-Йорка прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Соединенных Штатах он выступал на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Азербайджану необходимо вести переговоры с Нагорным Карабахом, в противном случае Баку нужны лишь территории, а не люди Карабаха, — говорил Пашинян. — Таким образом, становится ясно, что намерение азербайджанских властей состоит в том, чтобы очистить Карабах от армян. Именно поэтому Карабах не должен быть частью Азербайджана, если никто не хочет допускать новый геноцид армянского народа». Реакция Баку была ожидаемой. Заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Пашиняна в «популизме, политической демагогии и манипулировании массами».

Однако на таком фоне мало кто придавал значение состоявшейся в Нью-Йорке встрече при посредничестве МГ ОБСЕ глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, даже несмотря на то, что продолжалась она более трех часов. Правда, когда стороны объявили о готовящейся еще одной встрече в будущем месяце, нас, ИА REGNUM, это навело на следующую мысль: конфликтующие стороны ведут не просто ставшие традиционными переговоры о переговорах, а предметную дискуссию. Хотя по итогам встречи посредники между Азербайджаном и Арменией выступили с заявлением, в котором призвали «обе стороны не накалять ситуацию своими высказываниями, а стремиться создать позитивную атмосферу», что воспринималось как дежурная реакция, ведь такие слова неоднократно звучали и раньше.

Mfa.gov.az Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров на встрече в Нью-Йорке

После Мнацаканян на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом вновь обозначил позицию и приоритеты армянской стороны в процессе урегулирования карабахского конфликта — важность формирования атмосферы мира, соблюдения режима прекращения огня и отказа от агрессивной риторики для продвижения переговорного процесса. Но и это воспринималось как очередная декларация. Тем временем в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал президента России Владимира Путина. Оба лидера в формате межрегионального форума провели приватную встречу, в ходе которой, что теперь становится очевидным, по-новому затрагивалась и проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

И вот неожиданный результат. О коротких, однако чрезвычайно эффективных переговорах в Душанбе с Алиевым рассказал в своем блоге в Facebook сам армянский премьер. Его высказывания, на наш взгляд, достойны широкого цитирования: «Встреча была неформальной, мы впервые поговорили. Главы министерств обороны Армении и Азербайджана должны договориться, чтобы предотвращать инциденты на границе. Об этом после встречи я немедленно сообщил Бако Саакяну (президенту Республики Арцах (Нагорный Карабах) — С.Т.). Этой ночью впервые за четыре месяца не было зарегистрировано ни одного инцидента на границе. Это была первая спокойная ночь за все время моего премьерства».

Вторым пунктом обозначена приверженность сторон к диалогу и переговорам. Алиев и Пашинян подчеркнули важность мирного решения карабахского вопроса. А третьим важным решением стала организация оперативной связи между ними. По словам премьера, «мы поручим это соответствующим органам в наших странах, очень важно иметь такую связь, чтобы сохранить незыблемость режима прекращения огня». И далее: «Главной проблемой для нас было предотвращение случаев нарушения режима прекращения огня… Честно говоря, я рад, что мы смогли с ним (Алиевым — С.Т.) договориться». Добавим от себя, что это, безусловно, прорыв во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией.

President.az На встрече в ограниченном составе Совета глав государств СНГ в Душанбе

Состоявшееся событие в случае сохранения в дальнейшем динамической устойчивости очень много меняет в геополитической ситуации в Закавказье. Сам факт того, что Алиев пошел не просто на контакт и переговоры с Пашиняном, а выходит на определенные решения, свидетельствует о том, что Баку начинает рассматривать новую власть в Ереване как политически устойчивую и договороспособную. По всем признакам, азербайджанская сторона готова наладить не просто двусторонние связи с армянскими коллегами, но и начать реализовывать Венские и Санкт-Петербургские договоренности, достигнутые после апрельской войны 2016 года и предусматривающие появление на линии фронта системы международного мониторинга и международных наблюдателей. И в этом случае в игру возвращается полноценным участником Степанакерт.

Таким образом, новый внешнеполитический курс Азербайджана может изменить ситуацию в Закавказье на принципиальном уровне, когда Баку при определенных геополитических условиях может оказаться в союзе с Ереваном. Впрочем, пока это только предположения и версии. Важно то, что во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией лёд тронулся, появляются новые сенсационные решения в сложной геополитической игре, и все ее участники получают шанс оказаться в плюсе. И еще. До конца 2018 года визита Путина в Армению не будет. Он, скорее всего, встретится с Пашиняном в декабре в Астане на сессии ОДКБ. В том же месяце в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза. Так что и диалог Путин — Пашинян впереди, он может принести еще немало сенсаций.