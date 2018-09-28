На Украине «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал захват храмов УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП). Точнее, не начал, а продолжил. Потому что на Украине захват храмов УПЦ МП — традиция давняя. Теперь её лишь упрочили и активизировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

28 сентября в посёлке Богородчаны, это на Ивано-Франковщине, бойцы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Свято-Троицкий храм УПЦ МП. Радикалы взломали двери, разбили окна и избили прихожан и настоятеля храма, а после этого сменили замки. Ясно, что правоохранителям, как и властям, до этого не было никакого дела. К сожалению, подобных рейдерских захватов с каждым днём на Украине будет всё больше.

История их началась сразу после обретения Украиной незалежности, а почва готовилась ещё раньше — в 1990 году. Тогда на архиерейском соборе РПЦ Филарет стал митрополитом Киевским и всея Украины. УПЦ получила широкую автономию. И сразу же после незалежности Филарет принялся создавать автокефальную церковь.

В ответ РПЦ лишила украинского патриарха сана с убийственной формулировкой: «За диктат, шантаж, клятвопреступление и раскол». Собор РПЦ постановил «извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире». В ответ Филарет юридически зарегистрировал УПЦ Киевского патриархата. При этом раскольников активно поддерживал тогдашний президент Украины Леонид Кравчук. Тот самый, который, с его же слов, в детстве носил еду «лесным братьям».

Michał Józefaciuk Леонид Кравчук

Церковный раскол на Украине — бомба давно заготовленная. Ещё до того, как Филарет был избран патриархом УПЦ, он провёл Всеукраинский православный собор, на котором объявил о слиянии его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в единую УПЦ КП. Но тогда главой её назвали не Филарета, а племянника Петлюры, патриарха УАПЦ Мстислава (Скрипника), на тот момент проживавшего в США. Он вскоре почил, и Филарет возглавил новообразованную церковь.

После торжества Евромайдана притеснения Московского патриархата приняли патологические формы. Согласно данным УПЦ МП, с 2014 по 2017 год она потеряла более 50 храмов — все они перешли в подчинение Киевского патриархата. Делается это не просто с разрешения официального Киева, но при его патронате.

Теперь же к украинским властям и их западным кураторам добавились и власти церковные. Константинопольский патриархат разрешил Украине создать свою автономную церковь. Более того, именно с дозволения Константинополя на Украину были присланы два ерсарха — епископ Иларион из Канады и архиепископ Даниил из США. Они должны подготовить УПЦ к автокефалии.

President.gov.ua Петр Порошенко и Филарет

Ясно, что с РПЦ данное решение никто не согласовывал. При этом надо понимать, что, согласно данным УПЦ МП, её прихожанами являются 35 миллионов верующих, то есть более 80% населения страны. Правда, реальная цифра, несомненно, меньше. Но, так или иначе, даже если миллион человек начнут — а они начнут — отрывать от своей церкви, от своей веры, то это приведёт к масштабной войне и кровопролитию. Страшнее, чем в Донбассе. Но кровь ни Киев, ни его кураторов, безусловно, не остановит.

Ведь у религиозного переворота есть три очевидные цели. Первая — отрыв Украины от русского не только политически, но и цивилизационно. Вторая — интеграция в новое — западное — цивилизационное пространство. Третье — создание абсолютно иной идентичности. Церковный вопрос, как и языковой, здесь играет ключевую роль. Для Киева сегодня важно не просто перекрыть границы, но выбить из-под ног украинцев, выбелить из их сознания фундаментальную базу, первооснову; важно полностью переплавить народ.

Без кровопролития этого произойти не может. Более того, кровь, которая прольётся на Украине из-за религиозного раскола, будет колоссальной. И Евромайдан, и война в Донбассе покажутся тут лишь кровавыми ручейками по сравнению с огромной рекой. Это не преувеличение — так будет на самом деле. Потому что религия по-прежнему остаётся причиной большинства войн. И она, несмотря на ослабление религиозного сознания, возможно, единственная вещь в мире, за которую люди всё ещё готовы биться и умирать. Автокефалия УПЦ — это, конечно, вопрос политический, но он страшнее любой политической разборки.

Joan Sorolla Война и церковь

Опять же очевидно, что сам Порошенко на это бы никогда не решился. Он может действовать только с разрешения Запада. Константинопольский патриархат — в данном случае не только «крыша» для украинской власти, не только заказчик, но и исполнитель.

Фактически мы наблюдаем классическую историю, когда политика довлеет над религией, управляя ею. Напомню, Великому расколу 1054 года, когда христианская церковь разделилась на Православную и Католическую, предшествовал спор VIII века о Символе веры. Тогда Каролинги решили подчинить церковь государству, уже навсегда. Позднее для утверждения верховенства одной Церкви, которая в то же время подчинялась не Христу, а вполне конкретному земному правителю, использовались различные уловки и махинации. Например, Константинов дар. А уже в конце X века Католическая церковь полностью подчинилась романо-германским правителям, а на троне восседал понтифик Иоанн XII, прозванный Антихристом.

Но подобное происходило века назад. Мы наблюдали это в Средневековье. Кошмар же украинской ситуации заключается в том, что Средневековье это вернулось не только в сознание части населения, но и в методы, коими это население подчиняется. К диктатуре националистов, действующих согласно директиве украинских властей, добавились кровавые религиозные войны, казалось бы, ушедшие в прошлое. Страну готовы залить кровью, чтобы перековать веру, дух и сознание миллионов людей. Это не просто трагедия — это международное преступление, равных которому ещё не было в новейшей истории.

Евромайдан открыл на Украине своего рода портал в ад, из которого вырвались многочисленные бесы. Страна погрузилась в хаос, который, как кажется заклинателям, тем не менее управляется. Но это не так. Потому что конфликт вышел далеко за рамки социально-политического; он всё больше напоминает преддверие украинского апокалипсиса. Идёт не просто перековка сознания, но ломка духовного хребта украинского народа. Из украинцев хотят сделать инвалидов, а после научить их ходить заново. Удастся ли это? Сомневаюсь.

Фактически Запад обрекает Украину на тотальную религиозную войну. И единственная его задача — это не допустить того, чтобы данная война вышла за пределы территории Украины, не перекинулась на другие страны. Выбран худший вариант развития событий — на конкретной территории предлагается переплавить народ, подобно тому, как делали это нацисты в Германии или англичане в Бирме и Индии. При поддержке властей и националистов должны быть выкорчеваны цивилизационные первоосновы, вырвано сердце народа, и неважно, сколько крови прольётся при этом. Подобные методы не имеют ничего общего ни с демократией, ни со свободой веры, ни с цивилизацией в принципе. Для Украины выбран худший и наистрашнейший из всех возможных сценариев.

Когда собирался Крестовый поход против катаров, папского легата спросили: «Как отличить еретиков от правоверных христиан?» Легат ответил: «Убивайте всех! Бог опознает своих». Именно так предлагает поступать Запад Украине.