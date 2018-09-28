Украина, которая из братской страны бесповоротно превращается в небратскую, похоже, окончательно потеряна для Русского мира (или Русской цивилизации, кому как угодно). И дело тут не в политике или экономике, а в культурном, цивилизационном расколе. Украина пошла другим путём. Она ещё не в западном цивилизационном пространстве (и не факт, что там будет), но уже определённо не в русском. Украина не с Россией и не с русскими. Колоссальная катастрофа случилась.

Максим Додонов ИА Красная Весна Возвращение

А мы и не заметили. Ничего, продолжаем стандартную болтологию в медиа, не пытаясь всерьёз осмыслить произошедшее. Всё те же бестолковые политики и политологи, разбавленные актёрами и клоунами для контраста, в привычном режиме обсуждают украинские дела в риторике, устаревшей лет двадцать назад. Нелепо и тускло, как «мыльный» сериал, который бы решили показать в прайм-тайм. И привычные маркеры — вроде «нацистов», «бандеровцев» — не исчезают. Их осуждают, ими стращают.

Но говорить надо совсем о другом — о русских людях, брошенных на Украине. О русских людях, оставленных там под катком чуждой пропаганды. Вот о них стоило бы вспомнить. И подчас это происходит — нет-нет, да кто-нибудь крикнет: «А как же наши люди? Что с ними?»… Но камера уходит в сторону — и вновь звучит банальщина о Порошенко и бандеровцах. И слышится слово «предательство». Украина предала Россию. Странная формулировка. Ибо на что можно было рассчитывать, используя лишь один аргумент в диалогах с Киевом — газовую дубину?

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Однако речь не о том. Есть вещи куда более важные, а именно: не предала ли Россия своих людей на постсоветском пространстве? Что было с ними — с русскими — в Прибалтике, Таджикистане, Казахстане, Молдавии, на Украине? Как чувствовали себя они? Как чувствовали себя русские люди, коих гнали вон из северного Казахстана, из городов с русскими названиями? Впрочем, так было не только на постсоветском пространстве, правда? Точно так же русских людей гнали и унижали в Чечне, Туве и Дагестане. Писали на их домах и квартирах: «Русские, убирайтесь!». Забыв об этом, легче жить?

На Украине же после самоубийства СССР осталось 25−30 миллионов русских людей. Русских — и этнически, и культурно, и, шире, цивилизационно. Они оказались в блокаде, в осаждённых резервациях, которые бомбардировали чуждыми манифестами и установками. Их, русских людей Украины, ломали через колено — не только психологически, культурно, но и порой физически. Скольких из тех, кто боролся в 90-е за российский Крым, либо бросили в тюрьму, либо закопали, либо сделали инвалидами? Вспомнили ли о них, когда Крым наконец-таки стал российским? Или медальки и ордена повесили другим «героям», заодно сняв парочку идиотских фильмов?

В России любят рассказывать, как США вкладывались в Украину. Заканчиваются эти рассказы почти одинаково: украинцев купили, в том числе и русских украинцев (русских на Украине). Но и этого мало. Обязательно появляются ушлые популисты, которые, вереща, точно на «Дом-2», злословят: «А где вы были, русские Украины? Почему не поднялись? Почему не взяли оружие?»… Позорный визг этот, как правило, раздаётся из кондиционированных кабинетов или с плюшевых диванов. И позорен он не только своей безмозглостью, но и лицемерием.

Картинка из «1984» Оруэлла или любой другой антиутопической истории: как ломают психику человека. Так вот, в случае Украины это проходило не с одним человеком, а с миллионами, не в одной комнате, а в целой стране. И было бы преступлением думать, будто не находилось тех, кто не противился данной ломке — мозгоправке и волевыжималке.

То, что спустя десятилетия на Украине остались русские люди (не этнически, а культурно и цивилизационно), симпатизирующие России (не как государству, а как метакультурному пространству) — чудо. И ещё большее чудо — воля сотен тысяч людей Севастополя и Крыма, захотевших воссоединения с Россией, сделавших цивилизационный выбор. Это произошло не благодаря, а вопреки.

Максим Додонов ИА Красная Весна Возвращение

Вопреки действиям России на постсоветском пространстве в целом и в частности на Украине. Потому что действия эти — то ли сознательная диверсия, то ли безразмерная глупость с полаганием на классический авось. Чем занималось на территории Украины Россотрудничество? И не воспринимать же всерьёз послов на Украине вроде Михаила Зурабова и Виктора Черномырдина? То, что принято называть «мягкой силой», России на Украине катастрофически не хватало. И в конечном итоге не хватило.

Да, можно сказать, что Россия была вынуждена заниматься собственными проблемами. Это так. Но бросить 25 миллионов своих людей значит иметь проблемы новые, куда большие, значит быть готовым, если думаешь, конечно, что люди эти в конечном итоге либо откажутся от тебя, либо, что хуже, повернут против тебя. Так и произошло.

Тем страннее выглядит непонимание, почему среди ненавистников и клеветников России так много сегодня тех, кто говорит на русском языке, кто воспитан в русской культуре. Ждать этого не просто стоило — ждать было необходимо. Ждать и готовиться. Потому что русские, оставленные на Украине, сегодня куда страшнее, нежели ставшие уже классическими нацисты и бандеровцы. Те — враги давние, идеологические. Во многих из них бурлит брага, настоянная ещё в прошлом веке «лесными братьями». Тут нет сюрпризов.

А вот русские, отвернувшиеся от России на Украине — это новая угроза, потому что в основе их возмущения — не идеология, не кровь, а разочарование, переросшее в отчаяние. Эти люди были оставлены, брошены под пропагандистские танки — и теперь в них вызрела ярость, а в ком-то — желание отомстить. Можно обвинять их в предательстве, в ренегатстве — да в чём угодно, но порочной сути это не изменит. Наоборот, только усилит, напитает разочарование и злобу.

(сс) ToNic-Pics Моя ладонь превратилась в кулак

Миллионы русских людей на Украине сегодня, изломанные и выпотрошенные, оставленные и униженные, делают единственно возможный выбор — они отворачиваются от России, так как не в силах больше насытиться обещаниями, идущими вразрез с тем, что есть на самом деле. Эти люди не просто деструктивны — они опасны, так как застыли в состоянии между. Они не на Украине в её классическом понимании. Они и не в новой — уродливо вестернизированной — Украине. Но они и не в России. Они хотят не просто других государств, не в силах адаптироваться к реалиям, а желают совершенно иного понимания и принятия своей роли в глобальных геополитических процессах. Они армия отверженных, закалённая в боях и обретшая силу.

Упустить их из виду, не попытаться договориться, по факту, вновь бросив, значит совершить ещё большую ошибку, усугубить и без того, возможно, летальную проблему. Но именно так поступает Россия сегодня. И речь сейчас даже не об украинской территории, а о той, которая контролируется российскими силами. Людей, сломавших судьбы за возможность быть с Россией, отправляют из неё на Украину, отказывают в гражданстве и не признают своими. Вновь и вновь мы становимся свидетелями того, как русские люди уже в Донбассе вымаливают российские паспорта, а их, как сдутый мяч на щебёнке, пинают бюрократы РФ, то ли издеваясь, то ли реально не понимая.

Забомбить Украину, Донбасс российскими паспортами — вот один из методов вернуть пошатнувшееся доверие, упрочив свои позиции. Но это лишь только начало. Важнее взять курс на признание своих, на принятие и понимание их. Необходимо аккумулировать те силы в Донбассе и на Украине, что ещё если не льнут, то симпатизируют России. Эти разрозненные, поредевшие ряды надо собирать уже сейчас.

Советский плакат. Донбасс освобожден

Внешняя политика России сегодня должна быть направлена в первую очередь не на защиту Сирии (пусть это и важнейшая территория) или попытку диалога с Европой, а на собирание своих — русских — сил перед, возможно, решающей битвой в войне, которая давно уже идёт. Войне, в которой свои предают и бросают своих, чтобы те, в свою очередь, вышли под новыми знамёнами. Объединить своих значит оставить себе шанс на спасение. Хотя бы сейчас, пусть и кажется, что уже слишком поздно.

А вот отказаться, отсечь русских людей и Донбасса, и Украины, и других территорий, не защитить их — это верный путь к ещё большей трагедии и катастрофе, нежели та, что мы наблюдаем на Украине. Потому что либо Родина своих не бросает, либо свои бросают в Родину камни, мстя за исковерканные надежды и потерянную идентичность. И не дай Бог нам с ещё большой силой услышать этот реквием по обманутым русским.