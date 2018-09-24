Осенний книжный урожай балует разнообразием. Тут и знакомые с детства сказки — те самые, которые должны быть на каждой полке, и классика, о которой мы раньше не знали, и новые книги, решающие наши проблемы в ритме времени. И даже одна внезапно найденная рукопись Марка Твена!

Рамадье и Буржо. Моя книжка сердится

Марк Твен, Филипп Стед. Похищение принца Олеомаргарина

Марк Твен. Похищение принца Олеомаргарина (с иллюстрациями Филиппа Стеда)

Похоже, сенсация: неизданная рукопись Марка Твена выходит в России! Причём история издания этой сказки о бедном мальчике Джонни, научившемся понимать язык зверей и птиц, стала частью книги. Сам Марк Твен то и дело возникает на её страницах, соединяя два времени. Когда-то он начал эту сказку для своих двух дочек, которые сами выбрали героя — мальчика с журнальной картинки, но так и не успел закончить. Рукопись с первыми главами и планом сказки обнаружили только в 2016 году в архиве Университета Беркли, а закончили её современные классики — Филипп и Ребекка Стед. При участии автора — незримого, но неизменно ироничного, точного в формулировках, зрящего в корень.

Напоминает «Приключения Гекльберри Финна», «Принца и нищего» и ещё, пожалуй, льюисовские «Хроники Нарнии». Почти без сахара — и очень душеспасительно.

Издательство «Самокат».

Рамадье и Буржо. Моя книжка сердится/хочет спать/боится/влюбилась

Эмоциональный интеллект для малышей и их родителей!

Четыре книжки-картинки французских авторов Рамадье и Буржо помогут малышу научиться справляться со своими эмоциями. Книжка здесь — действующий герой, очень похожий на самого малыша. Она пока не понимает, что с ней произошло, очень волнуется и плачет. Чтобы помочь книжке, с ней нужно поговорить, успокоить и, конечно, назвать эмоции. Малышу придётся немного поискать правильный подход: совсем, как это делает его мама. Ну, а человек, который научился использовать жизненный опыт на практике, становится куда спокойнее.

И его родители — они тоже. Кстати, картинки с рожицами здесь не просто так. По ним отлично упражняться в распознавании разных эмоций. Причём не только детям, но и, как мы уже сказали, родителям.

Издательство «Самокат».

Самовар и кофеварка (составитель Мария Гойхман)

Самовар и кофеварка (составитель Мария Гойхман)

Дети — и вместе с ними взрослые — привыкли считать, что пословицы скучное, даже нудное дело. И ошибаются! Правильно пойманная пословица подобна снайперскому выстрелу, виртуозному пируэту, правильному решению задачи, наконец! Ну, а если речь идёт о сборнике Марии Гойхман «Самовар и кофеварка», то это ещё и погружение в глубину двух культур: русской и итальянской. Можно вообще не испытывать интереса к итальянскому, зато, сравнивая идиомы двух языков, понять свой. Конечно, старые пословицы иногда ошибаются. Но ведь уже старенькие, не нужно их обижать. И ещё иногда итальянские пословицы сами спорят с русскими: Язык до Киева доведёт или всё же до Рима? Зато иногда они отменно дополняют друг друга, и на «любишь кататься — люби и саночки возить» итальянская пословица охотно отвечает: «кто любит черешню, тот быстро влезет на дерево».

Конечно, эта книга — возможность выучить полезные выражения по-итальянски. Не поверхностно, а понимая, что, когда и почему уместно сказать. И очень важно упомянуть про смешные стихи по пословицам. Вот уж где не скучно! Иллюстрации рисовал Валерий Козлов, и это настоящий сказочный мир: смешной, чудной и прекрасный.

Издательство «Нигма»

По мотивам стихов Эмиля Виктора Рью. Сэр Бом вдребезги

По мотивам стихов Эмиля Виктора Рью. Сэр Бом вдребезги

Переводить английскую абсурдную поэзию дело странное. Это нельзя повторить. Но в это можно сыграть! Тем более когда переводит такой мастер, как Григорий Кружков. Мы в детстве многого не знали. Вот мистер Найт и мистер Холл упражняются в изобретательности, составляя задачи по арифметике для пятого класса. Понимаете, откуда все эти странные условия и дурацкие вопросы? Будем знать. А вот мистер Оп — очень милый житель чьей-то тетрадки, которого велит стереть строгий учитель. Мистер Оп гордо удаляется — но он вернётся!

А вот два пингвина. Они отправились в путь, объединённые несчастной любовью. Правда, по дороге нашлось столько интересного, что про несчастную любовь как-то забыли.

Черепаха, которая то и дело влезает со своими философствованиями. Так долго готовится, что ждёшь озарений, а получаешь… Однако, к концу книги черепаха окажется настоящим философом.

В этот мир детской фантазии не грех сбежать и взрослому — надо же чем-то вдохновляться! А если читать эти стихи вместе, окажется, что у взрослых и детей много общего.

Издательство «Нигма».

Алексей Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино (с иллюстрациями Елисеева)

Алексей Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино (с иллюстрациями Анатолия Елисеева)

Тем временем в который раз выходит знакомое с детства издание любимой сказки Алексея Толстого. Почему именно она? Потому что любой ребёнок подтвердит: настоящая сказка должна быть большой, а картинки — теми самыми. Это ощущение, может, сложно описать, зато все его знают. Анатолию Елисееву удалось создать мир неунывающего деревянного человечка именно таким.

Один из нечастых случаев, когда сколько бы ни прошло лет, взрослые и дети счастливы одинаково.

Издательство «Лабиринт».

Софья Прокофьева. Приключения жёлтого чемоданчика. Зелёная пилюля

Софья Прокофьева. Приключения жёлтого чемоданчика. Зелёная пилюля

Старая история о трусливом мальчике в наши дни актуальна как никогда. Смелость больше не числится в списках достоинств современного человека. Потом этот человек взрослеет и удивляется, почему ему грустно, одиноко и жизнь напоминает день сурка. Так вот, в этой книге — ничего подобного! Пилюли Детского Доктора оказывают поистине удивительное воздействие. В ролях: трусливый мальчик и его ответственная мама, смелый лётчик и внезапно решительная бабушка. А также одна очень грустная девочка. И цирк!

Всё превратится в цирк, и весь этот хохот окажется в итоге разговором о важных, нужных — и кстати, очень серьёзных вещах. Таких, как здравый смысл и чувство меры. Сегодня они особенно нужны.

Издательство «Лабиринт».

Роберт Макклоски. Приключения Гомера Прайса

Роберт Макклоски. Приключения Гомера Прайса

Казалось бы, что общего может быть у нас с американским городком середины прошлого века, где-то под Огайо, где живёт мальчишка по имени Гомер. Но Гомер не простой мальчик. То есть для своего времени он, конечно же, вполне обычен: собирает в сарае радио, бегает в гости к дядюшке Одиссею, а главное, видит и слышит, что происходит у взрослых и во всё вмешивается. К вящему облегчению горожан. Потому что без Гомера Прайса с его наблюдательным взглядом и изобретательным умом непонятно, что стало бы с этим «Городом съедобных грибов»! А вот для нашего времени такой мальчик — событие. Можно сказать, что Гомер Прайс противоположен детям, про которых родители любят жаловаться, что они «ничего не умеют» и «ничего не хотят». Что ж, можно посоветовать таким родителям понаблюдать за сентенбержцами. Тем более что тамошние события весьма современны. Тут и непрекращающиеся пертурбации городских властей, и застройка города, и постоянная социальная активность в виде городских конкурсов, ярмарок, праздников и торжественных речей (прославляющих его основателей). Женщины (в лице мисс Тервилиггер) вовсю борются за равноправие с мужчинами. Всю работу вот-вот будет делать техника. Ну, а шериф (без всякого на то желания!) вынужден штрафовать хороших людей за то, что они хотели как лучше.

Как-то всё это очень знакомо. Можно даже подумать, что речь вовсе не о провинциальном городке середины прошлого века где-то под Огайо.

Издательство «Розовый жираф».

Анн Жонас. Микаэль Леблон. Мировая история в 400 пиктограммах с древнейших времён и до наших дней

Анн Жонас. Микаэль Леблон. Мировая история в 400 пиктограммах с древнейших времён и до наших дней

Микаэль Леблон хорошо известен российскому читателю по полосатой самокатовской серии «Пижамарама», где он знакомит читателя с техникой теневого кино — прообразом мультфильма. А вот теперь он взялся за историю! Не зря говорят, кто не знает истории, тот ничего не знает. Даже взрослые частенько путаются: Средневековье, Возрождение, Просвещение… не все помнят, что было раньше, что потом, а главное, почему это так важно.

Любовь французского художника к анимации видна и здесь: история в пиктограммах напоминает быстро мелькающие кадры мультфильма.

Вот возник мир и млекопитающие вышли на сушу. Появились первые люди. Возникла цивилизация — и понеслось. Пирамида Хеопса и первые законы. Железный век и появление денег. Древние греки изобретают демократию, а Александр Македонский получает прозвище «Великий». Карфаген, как мы помним, был разрушен — и вот мир вновь стоит на пороге новой эры. Крестовые походы и эпидемия чумы. Первый глобус. Возникновение книгопечатания. И так далее.

Что мы имеем в сухом остатке? Нет, не замену уроков истории. Просто они больше не будут ни скучными, ни бесполезными.

Издательство «Розовый жираф»