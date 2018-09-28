



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Теперь главное — правильно расставить фигуры!»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН заявил, что у Ирана есть секретный «ядерный склад» в Тегеране. По его словам, «он впервые говорит об этом в публичном месте» и уточнил, что «склад нашла еврейская разведка».

Напомним, что в конце апреля нынешнего года Нетаньяху уже заявлял, что у Израиля есть новые доказательства того, что иранцы тайно разрабатывают ядерное оружие. При этом премьер сослался на «секретный атомный архив» Ирана, из которого израильским спецслужбам удалось получить «десятки тысяч документов». Но в ответ МАГАТЭ и Европейский союз заявили, что у них нет данных о нарушении Тегераном ядерной сделки. Об отсутствии доказательств заявляла, например, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. Она указала, что МАГАТЭ с 2015 года обнародовало 10 докладов, подтверждающих тот факт, что Тегеран соблюдает международный договор о его атомной программе, и новые обвинения Израиля не ставят под сомнение то, что Иран выполняет взятые на себя конкретные обязательства.

European External Action Service Федерика Могерини

Тем не менее США решили 12 мая выйти из международного соглашения с Тегераном. А к чему начал подготовительную работу Нетаньяху сейчас? Обозначим известные факты. Именно в момент начала работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН в иракском городе Басра было сожжено здание иранского консульства. Затем на юге Ирана в населенной арабами провинции Ахваз произошел теракт, который характеризуется экспертами как «один из самых ужасных за последние годы». И дело не только в числе жертв, но и в том, что, как считает бакинский эксперт Джейхун Наджафов, «в Иране может возникнуть сепаратистский анклав по типу Нагорного Карабаха в Азербайджане».

Первоначально ответственность за теракт взяла на себя действующая в Иране арабская сепаратистская группировка «Национальное сопротивление Ахваза». Потом в социальных сетях появилось видео от имени ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором боевики заявляли, что «теракт в Ахвазе — это дело их рук». Тегеран обвинил в причастности к теракту американцев. В ответ постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что «в поисках виновных в теракте иранскому руководству следует обратить внимание на собственную политическую базу». А в комментарии, размещенном на сайте радиостанции «Голос Америки», утверждалось, что «широко распространенное в Тегеране мнение, согласно которому США поддерживают воинствующие сепаратистские организации вдоль иранской границы, способствует тому, что на иранские власти оказывается давление с целью побудить его увеличить поддержку сходных групп в Ираке, Сирии и Афганистане»

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

И далее: «Теракт в Ахвазе может привести к тому, что иранское правительство начнет усиливать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Кстати, ранее государственный секретарь США Майк Помпео не раз обвинял Тегеран в дестабилизации обстановки в Афганистане, в частности — в поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым «Иран оказывает поддержку в форме поставок оружия и финансирования». Помимо того, Помпео также выдвинул претензию Тегерану «в поддержке «Хезболлы», ХАМАС и других военизированных группировок, дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, и содействии подготовке терактов в Европе». Конечно, Иран выступил со встречными обвинениями в адрес Вашингтона.

Наконец последовало выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента США Дональда Трампа. Он констатировал, что американцы сотрудничают со странами Персидского залива, а также с Иорданией и Египтом, чтобы создать региональный стратегический союз против Ирана, который в регионе «сеет хаос, смерть и разрушение», а «лидеры этой страны расхищают ее ресурсы». Поэтому, по словам Трампа, «США развернули кампанию экономического давления на Иран с целью подорвать экономические основы поведения Тегерана в регионе», он призвал мировых лидеров «способствовать изоляции иранского руководства до тех пор, пока оно идет по пути агрессии». Как констатировал президент, «мы не можем позволить ведущему спонсору терроризма в мире овладеть самым опасным оружием на планете. Мы не можем позволить это режиму, сулящему смерть Америке и угрожающему уничтожением Израилю».

Pw95 США против Ирана

Так что новое «сенсационное» обвинение Нетаньяху в адрес Тегерана и тезисы Трампа вроде бы во многом перекликаются. Но, как считает израильское издание «РеЛевант», после того как Россия в ответ на уничтожение своего самолета ИЛ-20 заявила о решении поставить в Сирию комплексы С-300 и системы РЭБ, что резко снизит возможности ВВС Израиля в регионе, стало ясно, что «стратегия Нетаньяху терпит провал». Издание отмечает при этом, что «самый произраильский президент США почему-то бездействует. На пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи Трампа с Нетаньяху президенту был задан вопрос о российских ракетных комплексах С-300. «Я об этом не слышал, мы только что обсуждали это две минуты назад. Мы примем решение, мы это выясним», — ответил Трамп. Конечно, он говорит неправду, утверждая, что не слышал о планах России поставить Сирии С-300».

Нетаньяху также переоценил возможности Вашингтона перетянуть на свою сторону в иранском вопросе западных партнеров из числа подписавших ядерное соглашение. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран «надеется пережить этот период вместе со всеми странами, придерживающимися буквы закона и ориентированными на многостороннее сотрудничество». В свою очередь лидеры Франции и Великобритании пообещали защитить иранское ядерное соглашение, а Могерини заявила, что «ЕС создаст юридическое лицо для содействия законным финансовым сделкам с Ираном на фоне выхода США из международного соглашения по ядерной программе Тегерана и повторного введения санкций».

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Тем не менее, пишет одно европейское издание, «Ближний Восток по-прежнему находится в жерле вулкана, готового к извержению в любой момент». Нетаньяху это тоже понимает и пытается выйти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Но израильский премьер-министр утерял в глазах Москвы политическое доверие и стал проигрывать время. Так что «развязка» затеянной им новой интриги с иранской ядерной программой будет не такой, на которую он рассчитывает. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в тайном изготовлении ядерного оружия и призвал «сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам». Какая-то кульминация новой интриги ждет нас впереди. Но какая?