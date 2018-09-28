В российских СМИ, несмотря на многочисленные разъяснения, по-прежнему можно встретить утверждения о якобы сохраняющемся «формальном или юридическом» состоянии войны между правопродолжателем СССР Россией и Японией. Поясним, что с точки зрения международного права «продолжательство» в данном случае означает «сохранение международных обязательств в случае исчезновения одного государства и появления на его месте другого или других государств, т. е. об автоматическом переходе таких обязательств от одного государства к другому (другим)».

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Другими словами, все международные документы, подписанные и ратифицированные Советским Союзом, в полной мере сохраняют свою силу. К таким документам относится Советско-японская совместная декларация 1956 года, в соответствии с которой состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 г., было прекращено со дня вступления Декларации в силу. Между двумя государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения, СССР и Япония условились о восстановлении дипломатических и консульских отношений, согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора.

А интернет-издание LIGAnews, например, утверждает обратное: «Напомним, что Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны. В 2018 году премьер-министр Японии заявил, что его страна просто обязана заключить мир с Россией. Правительство Японии настаивает на том, что четыре острова Курильской гряды вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Юридически они принадлежат Японии, и она имеет полное право претендовать на них».

Здесь все перевернуто вверх ногами. Никакого «юридического состояния» войны между нашими странами давно нет, и о вхождении Курильской гряды в состав СССР по итогам Второй мировой войны заявляет не Япония, а Российская Федерация. Юридических же прав у Японии претендовать на Курилы нет. Она лишилась их по условиям Ялтинского соглашения лидеров стран — участников антифашистской коалиции, Потсдамской декларации об условиях безоговорочной капитуляции, по Сан-Францисскому мирному договору, Совместной декларации 1956 г., в которой определены условия территориального размежевания двух соседних государств.

Клемент Эттли, Гарри Трумэн и И.В. Сталин на Потсдамской миронй конференции. 1945

Утверждение же о «ненормальности» ситуации, когда между Россией и Японией отсутствует мирный договор, принято президентом РФ Владимиром Путиным со слов японского премьер-министра Синдзо Абэ, который вставляет согласие российского президента с этим утверждением в каждое свое выступление. Видимо, за неимением более весомых аргументов.

В действительности же мирный договор через 73 года после окончания войны является анахронизмом и не может решить какие-либо важные вопросы послевоенного урегулирования, все из которых, включая пункт о территориальном размежевании, разрешены в вышеупомянутой Совместной декларации. Стремление японского правительства и лично премьер-министра Абэ непременно заключить договор диктуется исключительно намерением японской стороны добиться от России и лично Путина согласия отказаться в пользу Японии от имеющих важное военно-стратегическое и хозяйственное значение самых больших и освоенных островов Курильской гряды — Кунашира и Итурупа. И не только островов, но и закрывающих проход в российское Охотское море проливов и богатейших ресурсами 200-мильных экономических зон.

Прикрывая эти цели, премьер Абэ убеждал на днях участников Генеральной Ассамблеи ООН в том, что «российско-японский мирный договор укрепит мир и процветание в Северо-Восточной Азии».

«Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная Азия получит еще более прочный краеугольный камень для своего мира и процветания», — риторически заявил глава японского правительства.

Но если это действительно так, то почему ради столь важной цели японское правительство не пожелало позитивно ответить на предложение президента Путина, не откладывая, подписать российско-японский договор без предварительных условий? Ответ очевиден — без Курильских островов для Японии ценность договора при всей его значимости для «мира и процветания в Северо-Восточной Азии» невелика. Скажем прямо, в Японии рассматривают мирный договор с Россией не как цель, а как средство для пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны, одним из зачинщиков и виновников которой была, как известно, сама Япония.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Что же касается заботы премьер-министра Абэ о мире и процветании в Северо-Восточной Азии, то гораздо более эффективным для достижения этих целей было бы подписание мирного договора и установление дипломатических отношений с КНДР, да и улучшение отношений с КНР и Республикой Корея.

Ну, а что касается якобы «ненормальности» ситуации при отсутствии сугубо формального мирного договора с Японией, то можно привести пример отношений нашей страны с бывшим главным противником в войне — Германией. В отличие от Японии, эта страна признала свою ответственность за причиненные человечеству беды и ужасы и не претендует, во всяком случае, на официальном уровне, на утраченные по итогам войны земли. Кстати, между Германией и Россией тоже нет мирного договора, что ни в коей мере не мешает политическим, дипломатическим, экономическим и иным отношениям между двумя странами и народами.

В связи со сказанным хотелось бы получить разъяснения МИД РФ по поводу благодаря настойчивости японской стороны ставшего дежурным утверждения о «ненормальности» отсутствия мирного договора с Японией. Тем более что устранить эту «ненормальность» весьма легко — подписать в ближайшее время такой договор, что и предложил президент Российской Федерации. Ведь все пункты договора давно, еще в 1956 году, согласованы…