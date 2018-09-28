Фильм близок к развязке: невысокий и бородатый парень идет с подготовленным фальшфейером — это его единственное оружие, и снимает на камеру происходящее. Медведь вынудил его спешно собрать лагерь и уходить в ночь с этих глухих мест; горящий костер Хозяина тайги, как и любого другого медведя, не пугает, и он рычит из кустов. Недавно путешественник безмятежно купался в холодных водах Охотского моря и нежился на магаданской жаре, а теперь ему грозит реальная опасность. Эта история случилась недалеко от реки Агаякан, что в Якутии, с Олегом Приходько, который снимал документальный фильм «Колыма благословенная».

Цитата из к/ф «Колыма благословенная». реж. Олег Приходько. 2017. Россия

Приходько — молодой и отчаянный екатеринбуржец; он регулярно месяцами бродит по миру — от Индонезии до Аляски, снимая фильмы, которые пользуются огромной популярностью. Когда в Якутии еще бурлили разлившиеся от талого снега реки, а снежные заряды заметали поселки, он вышел из поезда и уехал автостопом за тысячи километров в край вечной мерзлоты, заброшенных лагерей и умирающих поселков. Под паромом неслись коричневые от ила и песка воды огромной Лены, прибившие к берегу льдины; в столицу Якутии моста еще нет — деньги на него ушли в Крым. А затем парня с рюкзаком и спиннингом ждал очередной паром, уже через Алдан, виды Индигирки и Неры и порт Магадан. Колыма — настоящая глушь, где килограмм огурцов стоит почти полтысячи рублей.

Днем, в конце мая и начале июня, в Якутии и на Колыме стоит жара, а по утрам бородатый странник с православным крестом на груди разбивал ночной лед в котелке, готовя завтрак. Он заправлял чай дешевой «сгущенкой» из «Ашана», и вскоре варил суп из жирной медвежатины в гостях у гуцула, отсидевшего полжизни и ставшего гидрометеорологом. Вообще в тех краях хватает лихих людей; и водитель, раз за разом заваривающий чифирь, не удивляет. Это на Колыме норма, как и грязь от золотых приисков, и ставшие городами-призраками промышленные городки вроде Кадыкчана. Впрочем, старые зоны, как колония особого режима в поселке Омчак, где заключенные носили с условной воли охране водку, — тоже стоят в руинах.

«Колыма благословенная» — это не рефлексия на сталинские лагеря смерти, в которых едва выжил великий русский писатель Варлам Шаламов. Этот фильм о тех местах, где бензин дорог, но практически каждая машина с русским или якутом за рулем подбирает путешественника. И на прощанье ему подарят пакет с колбасой и консервами. Там — в Якутии и Магаданской области — завораживающе текут реки, сносящие мосты, дороги взбираются через бесконечные горные хребты, а землю покрывает кедровый стланик.

«Многие люди хотят покинуть эти земли, другие же, наоборот, — приезжают сюда, влюбляются в них и остаются навсегда. Люди здесь стойкие и добрые. Колыма вовсе не проклятое место, а благословенное», — прощается с Колымой Олег Приходько.