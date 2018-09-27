События, развернувшиеся в ходе проходящей недели в регионе Южного Кавказа, все более и более склоняют к мысли, что Азербайджан вот-вот развяжет новую военную агрессию против Арцахской Республики.

Флаг Азербайджана

Статья со столь категоричным началом, естественно, может у читателей породить определенные сомнения в объективности изложенного в ней материала, ибо любое алармистское заявление в столь взрывоопасной ситуации, которая складывается вокруг Сирии и Ирана, возможность возникновения нового очага напряженности в регионе не может никого оставить равнодушным. Чтобы развеять подобное восприятие, упомяну лишь, на мой взгляд, некоторые наиболее примечательные публикации и отдельные высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева, которыми в эти дни изобилуют азербайджанские массмедиа.

Итак, как передает информационное агентство АЗЕРТАДЖ, 21 сентября т. г. президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, заявил:

«Нагорный Карабах никогда не получит какого бы то ни было статуса вне суверенитета Азербайджана. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы их исконная, историческая, правовая земля была отделена от Азербайджана. Армении не следует жить такими грезами. Если страной в течение 20 лет управлял режим криминальной хунты, — речь идет о государстве, являющемся независимым 26 лет, — то как еще можно назвать это государство? Только безуспешным».

President.az Ильхам Алиев

То, что И. Алиев абсолютно не в ладах с историей, кто бы сомневался: оказывается, азербайджанское государство, история которого исчисляется всего лишь одним столетием, может иметь «исконные, исторические, правовые земли». Причем по какому-то «злому умыслу» древнегреческий географ и историк Страбон, ссылающийся на источники середины I века до н. э., поведал грядущим поколениям о том, что с начала II века до н. э., до раздела Великой Армении в 387 г. н.э., в течение примерно шести столетий территория современного Нагорного Карабаха (Орхистена) входила в состав армянского государства. Страбон характеризовал Орхистену как «область Армении, выставляющую наибольшее количество всадников» (Страбон. «География» 4,11,14 тома). Можно привести еще с десяток авторитетных и общепризнанных исторической наукой авторов и составленных ими документов, наглядно свидетельствующих о том, что апшеронскому султану абсолютно неведома богатая история страны под гордым названием Армения, которая, вне всякого сомнения, безуспешна в одном — в плане доставшихся на ее долю соседей — в лице Азербайджана и Турции. Незнание истории своей страны лидером Азербайджана — данность вполне предсказуемая. Но удивляет другое: оказывается, И. Алиев не в ладах и с арифметикой. Ему почему-то кажется, что Республике Армения, провозгласившей свою независимость 21 сентября 1991 года, 26 лет, а не 27, как, к примеру, Азербайджану, провозгласившему свое образование и независимость в этом же году. Словом, незнание истории и арифметики у президента Азербайджана наводит на весьма грустные размышления о судьбе азербайджанского народа, которого их же президент своим незнанием предмета обсуждения вводит в заблуждение. Это, увы, было вынужденное отступление от основной темы, однако, об этом я не стал бы упоминать, если бы не бредовые оценки апшеронского султана о двадцатилетнем правлении «режима криминальной хунты», бредовые оценки, которые спустя неделю в более мягкой форме, увы, повторил и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, причем с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я бы хотел вкратце обратиться к нашей победе над авторитарной властью — вот так. Сегодня парламент продолжает работать, но он не отражает волю нашего народа… Почему? Ответ краток, поскольку он избран с грубыми нарушениями избирательного процесса, в том числе с использованием административного ресурса и применением давления».

После подобных оценок премьер-министра РА уже совершенно по-другому воспринимаются слова апшеронского султана, сказанные им 9 июля т. г. на расширенном заседании правительства Азербайджана:

«Я заявил с трибуны ООН, что в Армении был режим коррупционной хунты. Сейчас это повторяет армянский народ. Я говорил, что это кровососущий, воровской, криминальный режим. Сейчас это повторяет армянский народ… Армянская государственность уже потерпела крах. В то же время справедливость восторжествовала, хунта кровопийц оставила власть. Здесь была и наша роль. Не хочу сейчас это раздувать», — цитирует Алиева издание oxv.az. Так и хочется воскликнуть — возрадуйся, армянский народ, не кто-нибудь, а отчасти сам президент Азербайджана освободил тебя из пут «режима криминальной хунты».

Правда, возникает и другой вопрос: а чьими руками он освободил нас? Однако это тема совершенно другого анализа, который при упорстве руководителя исполнительной власти Армении в своем стремлении любой ценой распустить парламент не заставит долго ждать.

После столь небольшой вводной части сделаем некоторые наблюдения. Итак, сегодня, 27 сентября т. г., президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин прибыл в Баку с кратким рабочим визитом, в ходе которого намечается двусторонняя встреча с И. Алиевым, участие на пленарной сессии IX российско-азербайджанского межрегионального форума и посещение заключительного этапа чемпионата мира по дзюдо. Читатель может задаться вопросом: а что в этом необычного? Так вот, еще за пару дней до визита В. В. Путина в Баку в апшеронском султанате развернулась широко рекламируемая антироссийская пропагандистская истерика.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Ильхамом Алиевом

Как сообщает агентство «Туран», 24 сентября т. г. группа общественных деятелей, в большинстве известные оппозиционные политики, провела круглый стол, посвященный оценке значения предстоящего визита президента РФ В. Путина в Азербайджан. Видимо, властям Азербайджана уж больно хотелось накануне визита российского президента устами подконтрольных аппарату И. Алиева лиц озвучить некоторые мысли, которые И. Алиев боится озвучить сам. А заодно, популяризируя русофобские бредни азербайджанской оппозиции, самому выглядеть этаким героем, который вопреки давлению со стороны «видных оппозиционных деятелей» самоотверженно ратует за углубление азербайджано-российских стратегических отношений. Так что же поведали честному народу участники этого исторического круглого стола?

«Россия продолжает поддерживать оккупацию азербайджанской земли, одновременно изолируя Азербайджан от международных сил, противоречащих геополитическим устремлениям Кремля… Азербайджанские политики призывают страны и общества региона сплотиться перед угрозой российской экспансии, защитить независимость своих государств, опираясь на международные системы безопасности. Они напоминают о прямой ответственности России за оккупацию азербайджанской земли со стороны Армении…»

Думается, что соседи Азербайджана в лице Турции и Ирана совместно воскликнут Иншаллах и со смирением воспримут наставления азербайджанских оппозиционеров, к вящему сожалению которых Грузия еще за несколько лет до этого исторического круглого стола, приуроченного к приезду Владимира Путина, уже разобралась со своим геополитическим выбором.

Можно привести и другие примеры подобного рода, которые, повторюсь, бесспорно, инициируются и режиссируются аппаратом президента Азербайджана. Однако ограничимся выдержками из публикации с изложением прямо противоположного возможного сценария. Так, небезызвестный турецко-азербайджанский интернет-портал MÜXALIFT в своей публикации от 24 сентября т. г. под заголовком «Чем вызван визит Владимира Путина в Азербайджан — Аналитика», анализируя возможные риски для Азербайджана, связанные с приобретением оружия из России (имеются в виду риски из-за возможных санкций со стороны США, как это имело место против Китая, закупившего самолеты в России), отмечает: «И здесь можно выдвинуть новое предположение о том, что вместе с соглашением о приобретении российского вооружения (предполагается, что такая договоренность будет иметь место в ходе сегодняшнего визита В. В. Путина в Азербайджан — А.Г.) Баку сделали некие предложения, которые укрепили решимость Азербайджана рискнуть. Есть только одна проблема, способная подвинуть Баку на такой шаг, — и это растянувшийся на десятилетия нагорно-карабахский конфликт. Не случайно весьма информированное агентство «Росбалт» отмечает: «В 2018 году Армению ждет опасность войны с Азербайджаном без «спины» России».

Mod.gov.az Азербайджанские солдаты

Таким образом, мы вправе утверждать, что приводимые выше разнонаправленные сценарии развития ситуации в регионе Южного Кавказа приобретают совершенно другой смысл, если рассматривать их в свете выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Да, да, я не оговорился, в свете выступления президента США от 25 сентября т. г. в Нью Йорке.

«Лидеры Ирана сеют хаос, смерть и разрушение, — сказал в своем выступлении американский президент, — они не уважают ни своих соседей, ни суверенные права других стран. Вместо этого иранские лидеры расхищают запасы страны ради собственной наживы, также выступают причиной потрясений на Ближнем Востоке и далеко за его пределами… Мы не можем позволить основному спонсору терроризма в мире овладеть самым опасным оружием».

После этих слов об ужесточении позиции Вашингтона в противостоянии с Ираном особую актуальность приобретает наличие 100-километровой границым Арцахской Республики и зоны безопасности Нагорного Карабаха с Исламской Республикой Иран (отметим, что граница Республики Армения с ИРИ составляет 35 км).

С учетом этого вспомним, что 21 сентября т. г. Дональд Трамп поздравил премьер-министра РА Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Армении, при этом, в частности, отметил: «В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского партнерства. Будучи страной — членом МГ ОБСЕ, Соединенные Штаты готовы работать с Вами по нахождению долгосрочного мирного решения конфликта».

Вот и прекрасно, подумает читатель. А теперь приведем выдержку из поздравления Дональда Трампа, адресованного Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики и 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

В поздравлении, в частности, было сказано: «Предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, а это создаст еще более лучшие условия для сотрудничества между США и Азербайджаном. Соединенные Штаты, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, искренне желают сотрудничества с Вами для устойчивого решения этого конфликта мирным путем».

Так на что же надеется Ильхам Алиев, когда из выступления в выступление ужесточает свою воинственную риторику, полностью перечеркивая суть пяти заявлений президентов стран — сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в каждом из которых особо подчеркивается безальтернативность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Уже не приходится говорить о резолюциях авторитетных международных организаций, принятых за последние годы. А может, Алиеву кажется, что, развязав новую войну против Нагорного Карабаха, создав тем самым зону крайней напряженности вдоль границы Арцахской Республики и Ирана, он откроет дорогу для ввода миротворческих сил и их размещения по периметру границ Арцаха. Ни для кого не секрет, что в первую очередь это будут миротворцы из стран — сопредседателей МГ ОБСЕ, не говоря о миротворцах военно-стратегического союзника Азербайджана — Турции… Не надо быть провидцем, чтобы понять, какой катастрофой для региона Южного Кавказа обернется реализация такого сценария, который без сокрытия вынашивается апшеронским султаном.

С учетом вышеизложенного кажется абсолютно неуместной тональность, да и отдельные посылы выступления премьер-министра РА Н. Пашиняна на Генассамблее ООН. Взять хотя бы его жалобливый пассаж «Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить новый геноцид армянского народа». Это на чье же милосердие и праведность уповает премьер-министр, кто не пожелает позволить «новый геноцид армянского народа»? Неужели свои надежды он связывает с теми, кто и глазом не моргнул, когда в Азербайджане героизировали Рамиля Сафарова, убившего спящего офицера ВС Армении в дни проведения учебных курсов в Будапеште по линии НАТО. А может, Н. Пашинян рассчитывает на тех правдоборцев и правдолюбов, которые так и не возвысили свой голос протеста и осуждения, когда на сайте Бакинского государственного университета был выставлен гнусный видеоролик с азербайджанским башибузуком, с улыбкой на роже державшим в руках отрубленную голову попавшего в плен армянского воина в апреле 2016 года? В сознание закрадываются подозрения, что вся эта не стихающая последние пять месяцев в Армении мерзкая информационная вакханалия вокруг проштрафившихся в мирное время героев Арцаха проводилась с далеко идущими целями, которые, хочется верить, неведомы «народному» премьер-министру. Теперь уже совершенно в ином свете представляется также и безудержное стремление Н. Пашиняна со товарищи к роспуску Национального Собрания РА, что есть не что иное, как их осознанный выбор любой ценой дестабилизировать ситуацию в Армении, добиться раскола армянского общества. Здесь внимание читателей обратим на еще одну немаловажную деталь. И. Алиев далеко не случайно говорит именно о двадцатилетнем правлении в Армении «режима криминальной хунты». То есть первые семь лет существования независимой Армении по логике азербайджанского президента Арменией правил отнюдь не «режим кровавой хунты». Не правда ли — парадокс. Ведь именно в те годы была завоевана независимость Нагорно-Карабахской Республики, правда, ценой жизни десятков тысяч достойных сынов и дочерей армянского народа, ценой неимоверных, но вместе с тем осознанных гражданами Армении лишений. Так как же понимать апшеронского султана, который руководителя Армении тех лихих лет «благородно» не причисляет к «коррупционерам» и «кровососам армянского народа». Может, причина в четко выраженной позиции первого президента РА и его команды в подходах к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые по существу сводились в конечном счете к сдаче на милость Азербайджану Нагорно-Карабахской Республики. Справедливости ради заметим, что об этом он без обиняков неоднократно заявлял. К этому добавим также и то, что на выборах в Национальное Собрание РА 2 апреля 2017 года возглавляемая первым президентом РА политическая сила «Армянский национальный конгресс» (далее АНК) набрала всего лишь 1,66% голосов избирателей, причем, по моему мнению, благодаря голосам Народной партии Армении, которая была в альянсе с АНК. Что же, похвально, что до сих пор Ильхам Алиев помнит об этом «конструктивном» подходе первого президента РА к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Поэтому вовсе не случайно, что азербайджанские массмедиа, нещадно критикуя второго и третьего президентов Армении — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, с неизменным уважением, даже благоговением упоминают имя Левона Тер-Петросяна, зачастую с приставкой к его имени ласкающего эпитета — мудрый.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

P.S. Статья уже была готова к печати, когда десятки интернет-порталов Азербайджана в заголовки своих публикаций поставили выдержку из слов президента России Владимира Владимировича Путина, сказанных на пленарном заседании IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку: «Мы с Азербайджаном ищем баланс интересов». Уверен, что воинственные слова Ильхама Алиева о том, что «Нагорный Карабах никогда не получит какого бы то ни было статуса вне суверенитета Азербайджана», идут в полный разрез с российско-азербайджанским балансом интересов. Думается, что Ильхам Алиев это прекрасно осознает.

Вместо послесловия. Не хотелось бы дебют премьер-министра РА Никола Пашиняна на Генеральной Ассамблее ООН представлять лишь в критическом плане. В его выступлении были и положительные ноты, как то:

«Проблема в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах без диалога с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если власти Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория. Таким образом, становится очевидным, что намерения властей Азербайджана заключаются в том, чтобы очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичеване».

Уж коль скоро к этому выводу Н. Пашинян пришел самостоятельно, вполне ожидаем с его стороны и второй, на мой взгляд, востребованный и вытекающий из этого заключения следующий шаг, а скорее осознание простой истины: когда Родина в опасности, преступно делить общество на «белых» и «черных», преступно без решения суда хулить и приклеивать оскорбительные ярлыки на героев Арцахской национально-освободительной войны, напрочь умаляя их неоценимую роль в освобождении Арцаха. Да, незаменимых лидеров нет, но есть немеркнущий подвиг многих и многих героев Арцахской войны, которые каждый день, каждый час, видя перед глазами смерть, служили Отечеству — Армении и Нагорно-Карабахской Республике, во имя спасения жизней десятков и сотен тысяч карабахцев, чтобы их не постигала участь армянского населения Нахичевана. Каким бы ни было мое отношение к Роберту Кочаряну, Сержу Саргсяну, Самвелу Бабаяну, Артуру Агабекяну, Виталию Баласаняну и ко многим и многим героям Арцаха, суть важно: их самое широкое привлечение к пока еще дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта сегодня, как никогда, актуально и оно хуже подрыва плотины Мингечаурского водохранилища.

Да, Азербайджан вот-вот развяжет войну, которая обернется для Апшеронской республики потерей государственности. И это есть правда.