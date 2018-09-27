Покойный ястреб Джон Маккейн после вьетнамского плена, где держался, надо признать, достойно, немного «двинулся» и посвятил мести СССР и России за свое унижение всю свою человеческую и политическую жизнь. Сам того до конца, возможно, не понимая, он незадолго до смерти сформулировал кредо феномена, именуемого «глубинным государством». Оно заключается в одновременном, «от ножа», противостоянии двум главным персоналиям современного глобального политического интерьера — Владимиру Путину и Дональду Трампу. Несмотря на пребывание Маккейна с последним из них в одной партии — Республиканской.

Gage Skidmore Джон Маккейн

Gage Skidmore Джон Маккейн

Именно отчаянной борьбой с этими двумя персоналиями «глубинное государство» и занимается (разговор в отношении Си Цзиньпина — особый, тут как говорится, есть нюансы), и именно из-за этой борьбы о нём заговорили вполне всерьез, отказавшись от шельмования исследований в этой теме и приписывания им «конспирологии».

У исследователей этого феномена не вызывает сомнений, что «глубинное государство» — это совокупность определенных элитарных групп и интересов. Это общее место во всех аналитических построениях, как и признание теневого контроля некоторых сил, о которых в своих статьях я неоднократно писал, над сложившейся в мире финансовой системой, прежде всего, эмиссионными центрами резервных валют. Но мало кто предпринимает попытки раскрыть его конкретные проявления в политической жизни, особенно институты. Здесь — явный дефицит и информации, и аналитики. Ну что ж, внесем нашу, без сомнения, дискуссионную лепту в попытку прояснения этого вопроса.

Итак, первый элемент такого «глубинного государства», на наш взгляд, — частные аналитические агентства и в целом «мозговые центры» (think tanks), тесно связанные с государством, и, прежде всего, со спецслужбами. Ярчайшая иллюстрация — американское агентство Strategic Forecasting (более известное как Stratfor) с репутацией «теневого ЦРУ». Когда официальным государственным спецслужбам не с руки, или они по закону не имеют права распространять определенную, в том числе секретную информацию, подключаются вот такие Stratfor — они частные, с них взятки гладки.

Кроме того, они широко используются для распространения фейковых новостей. Видим, как Трамп возмущается фейковыми новостями от CNN и других СМИ? Но от его возмущений их поток не останавливается. Не остановится он и впредь. Ибо на этом провокационном направлении, которое щедро оплачивается олигархами, трудятся высокие профессионалы информационной войны.

RAND Corporation RAND Corporation

Еще раньше появилась знаменитая RAND Coprporation, частный «мозговой центр», куда собрали лучшие головы и поручили разработку программ в интересах государства, в том числе ядерное планирование для Пентагона. Сейчас таких частных «мозговых центров», которые готовят рекомендации государству, то есть вертят им, «как хвост собакой», пруд пруди. Все они «помогают» государственным властям строго в интересах бизнеса. Брукингс, Аспен, Стэнфорд, Йель, Санта-Фе, Массачусетский технологический институт, наконец, британский Сассекс и так далее.

Второй пример — частные высокотехнологичные отраслевые военно-промышленные корпорации. Скажем, компания SpaceX. Кто-нибудь разве не понимает, что в нее влиты огромные бюджетные деньги, а также интеллектуальные и технологические ресурсы NASA — американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, что в Хьюстоне? И что сам Илон Маск — обыкновенный, хотя и не рядовой, аферист, который и близко не представляет собой того, за кого себя пытается выдать?

(сс) jdlasica, Илон Маск

Для чего это делается? Во-первых, для распила бюджетных средств с помощью их перекачки в частный бизнес, это универсальная схема. Во-вторых, для прикрытия частной вывеской тех авантюр, которые избиратели могли бы и не простить государству, если бы оно их проводило своими руками. А вот в-третьих, как раз для того, о чём мы ведем речь. Для перекройки всего экономического ландшафта в пользу бизнеса и передачи ему стратегических сфер, которые раньше находились под безраздельным контролем государства.

Это яснее ясного показывает конечную цель всего этого проекта — приватизацию государства, превращение власти из государственной в частную. «Власть интеллектуальной элиты предпочтительнее самоопределения наций», — сказал как-то Дэвид Рокфеллер. Это и есть формула приватизации власти.

U.S. National Archives and Records Administration Дэвид Рокфеллер

Но ведь феномен частной власти нам уже знаком. Это рабовладение, это капитализм, это, в конце концов, — колониализм. Хотят вернуться к этому?

Третий пример — частные военные компании (ЧВК). Они заняты вербовкой наемников и их поставкой туда, куда государству, в том числе американскому, соваться невыгодно из-за колоссальных имиджевых издержек. А с частника какой спрос? И неважно, что Женевской конвенцией наемничество выведено за рамки международных правил и обычаев ведения войны, и они на него не распространяются. Хорошо платят — и люди знают, не только чем, но и за что рискуют.

Крупнейшая такая компания — Blackwater, которая затем превратилась в Xе Services, а сейчас существует под названием Academi. Весной 2015 года она отметилась на Украине, где проводила ряд спецопераций по негласному поручению тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана. На этих спецоперациях Бреннана подставили в самих США, и он дважды тогда приезжал в Киев, выкупая влипших в историю влиятельных, слишком много знавших, наемников. Где еще отметилась эта ЧВК — много можно примеров приводить, причем, по всему миру.

DonkeyHotey Карикатура на директора ЦРУ Джона Бреннана

Последний штрих к теме ЧВК. Всю перечисленную троицу компаний создавал известный предприниматель в этой сфере Эрик Принс. Сегодня его сестра Бетси Дэвос возглавляет министерство образования США. Сам он является близким другом бывшего главного «стратега» — советника по политическим и стратегическим вопросам президента США Трампа — Стивена Бэннона. Эрик Принс формально сейчас не владеет ни одной частной военной компанией, но является создателем и совладельцем группы Frontier Services. Эта китайская компания, созданная для освоения Африки. Она занимается логистикой — не только на «черном континенте», но и на всем протяжении «Одного пояса и одного пути».

Но мы не можем не понимать, что логистики без безопасности не бывает и, следовательно, миссия Принса в этом регионе есть не что иное, как распространение интересов «глубинного государства» и на Китай, что России следует иметь в виду. При этом «глубинному государству» глубоко наплевать, какую позицию по проекту «Пояса и пути» занимает официальный Вашингтон, который ведет с Китаем торговую войну и старается ограничить геополитические устремления Поднебесной. У «глубинного государства» в этом вопросе свой интерес, противоречащий интересам американского государства, но полностью отвечающий планам олигархии.

Получается, что у каждого в этой игре свой интерес. Американцы стараются дестабилизировать Китай и его подбрюшье или, по крайней мере, получать заслуживающую доверие информацию о ходе реализации проекта «Пояса и пути». КНР же нуждается в опыте продвижения интересов в различных сложных регионах мира. У Китая его, как и боевого опыта, нет. У американцев — хоть отбавляй. Идет игра, и кто кого переиграет — тот и будет «в дамках».

Наконец, четвертый, недавний пример, когда 13 января уже нынешнего, 2018 года неопознанная подлодка из акватории, близкой к Корейскому полуострову, запустила две баллистические ракеты, не исключено, что в ядерном снаряжении, по Гавайским островам, то есть по штату — субъекту США, и по Японии. Цель была понятной: имитировать северокорейскую атаку и спровоцировать Трампа на войну с КНДР, а возможно, и втянуть в этот конфликт Китай, а затем и Россию.

Американские военные, управляющие системой ПРО, оказались на высоте: обе ракеты были сбиты, а выпустившая их подлодка — предположительно уничтожена. Сразу же начались информационные провокации об ее принадлежности. Из официальных инстанций военной разведки США был пущен слух, что она либо израильская, либо китайская. В эту версию не поверили. И всплыло то, что больше всего похоже на правду.

У «глубинного государства» имеется свой секретный подводный флот, вооруженный ракетно-ядерным оружием. Формально — американский (в смысле «made in USA»), фактически — это флот глобального экстерриториального государства, центры которого находится отнюдь не в Белом доме и не в Конгрессе. А в штаб-квартирах крупнейших банков и корпораций, а также в спецслужбах.

tpsdave Подводная лодка ВМС США, Северный Ледовитый океан

Имеется и гипотетический пятый фактор, связанный со структурой влияния «глубинного государства» и его роли в мировых делах. Это уфологическая тематика — все эти многочисленные НЛО и прочие паранормальные явления, которые замечают и фиксируют не только обыватели, но и военные разных стран и готовят по этим наблюдениям секретные доклады, возможно, тоже принадлежат «глубинному государству».

tombud НЛО

По некоторым данным, эта тема берет начало от завершающего периода Второй мировой войны, когда на ряде секретных совещаний под руководством рейхсляйтера нацистской партии Мартина Бормана было принято решение о внедрении немецких капиталов, технологий и секретов в западный бизнес и доведение до ума таким образом поздних военных разработок, которые в Третьем рейхе на несколько десятилетий опережали весь остальной мир.

Получается, что «глубинное государство» — не что иное, как соединение американской политики с нацистскими технологиями, фундаментом которого является альянс западных и нацистских спецслужб.

Известные факты подтверждают такое предположение. Не является секретом, например, что генерал Рейнхард Гелен, шеф 12-го отдела Абвера — военной разведки Третьего рейха, после войны передал всю свою агентурную сеть на востоке Европы и в СССР в руки американских спецслужб, а сам после этого прошел стажировку в США и возглавил главную спецслужбу Западной Германии — BND.

TomenGreen Рейнхард Гелен

Другой пример: шеф кадрового отдела I управления РСХА — Главного управления имперской безопасности нацистской Германии — Алоиз Бруннер после войны принял ислам и с группой своих сотрудников растворился в египетских и сирийских пустынях арабского Востока. А базу для этого ему создавал не кто иной, как муфтий Иерусалима Мохаммед Хаджи-Амин аль-Хусейни, который регулярно бывал в Берлине и лично консультировал Гитлера и Гиммлера.

Не эти ли тщательно охраняемые тайны Запада ведут к корням современного международного терроризма? Риторический вопрос, особенно если учесть, что главное арабское террористическое объединение — «Братья-мусульмане», которое недавно находилось у власти в Египте, является продуктом британского колониального управления и тесно связано с деятельностью в 20-е и 30-е годы прошлого века британского лорда-протектора в Каире Эвелина Кромера.

Contemporary photograph. Image part of the Hulton archive. Getty image library lists no named author, recorded as by a stringer Ивлин Бэринг, 1-й граф Кроумер

То же и с Саудовской Аравией, переданной Черчиллем в сферу влияния США в общем ряду других уступок Лондона Вашингтону в обмен на давление, оказанное американцами на Гитлера с целью предотвратить ликвидацию окруженного в Дюнкерке британского экспедиционного корпуса. А создавалось королевство саудитов на развалинах Османской империи легендой британской разведки Томасом Лоуренсом, который более известен под именем Лоуренс Аравийский.

Но наиболее наглядным (и общеизвестным) является факт руководства в 1960-е годы американской лунной программой Вернера фон Брауна — высокопоставленного нациста, входившего в верхушку СС — закрытое общество Ahnenerbe — «Немецкое общество по изучению древних сил и мистики». Именно Браун — создатель семейства снарядов-ракет Fau, с помощью которых нацисты, в частности, обстреливали Лондон и другие британские города.

NASA Вернер фон Браун

Имеется достоверная информация, что именно Браун стал тем связующим звеном, по которому ракетные технологии Третьего рейха оказались за океаном. Ряд источников утверждает, что в США был переправлен и единственный существовавший на май 1945 года «в железе» экземпляр Fau-4, модели, которая была способна выходить в космическое пространство.

Добавим, что посредниками между англосаксонским Западом и нацистами на протяжении всей Второй мировой войны выступали Ватикан и фашистский режим генералиссимуса Франко в Испании. Создание в послевоенной Германии партии ХДС/ХСС курировалось, с одной стороны, американской оккупационной администрацией, а с другой, папским нунцием в Мюнхене кардиналом Фаульгабером, которого связывали с римским папой Пием XII отношения личной дружбы.

И именно Франко пригрел у себя воссозданную после войны организацию сотрудников СС и СД — внешней разведки Третьего рейха, которую возглавил Отто Скорцени, имевший репутацию «любимца» Гитлера. Как видим, тайное очень сильно влияет на ход исторических событий, и без учета того, что мы называем миром транснациональных банков, корпораций и структур «глубинного государства» — полноценный пазл мировой истории и политики сложить попросту невозможно.