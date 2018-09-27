Вряд ли Украине стоит сожалеть о потерях от разрыва экономических отношений с Россией, утверждает «ОстроВ» (Донбасс), хотя общий экономический ущерб для Украины уверенно переваливает за $10 млрд в год, учитывая утрату нефтегазовых месторождений на крымском шельфе. В экономической сфере отношения Киева и Москвы всё равно пришли бы к этому же финалу — события 2014 года лишь ускорили неизбежную развязку. Итак, жалеть об упущенных возможностях Украине не приходится. Вопрос стоит исключительно в плоскости поиска компенсаторов понесенных потерь. Но вот как раз с этим всё почему-то очень сложно. Спустя четыре года после Крыма украинский бюджет до сих пор не получил компенсаций за утрату полуострова и нефтегазовых месторождений на шельфе, в разведку и освоение которых были вложены сотни миллионов долларов. Национализации принадлежащих России активов на территории Украины так и не произошло. О том, что экономические санкции Украины против России носят декларативный, а порой и откровенно опереточный характер, неоднократно писали ранее. Не менее странно смотрится и затеянное Киевом разбирательство с Москвой в рамках ВТО относительно нетарифных барьеров на экспорт в Россию украинских грузовых вагонов и полувагонов. Минэкономторг Украины пытается доказать в арбитраже ВТО незаконность такого решения Москвы и добивается его отмены. Чего хотят украинцы? Продолжать поставки своей продукции «агрессору» и «оккупанту»? То же самое и с попытками добиться от Брюсселя запрета на строительство газопровода «Северный поток — 2» и сохранения существующего маршрута транспортировки российского газа в ЕС через Украину. Получается, что, официально провозгласив РФ агрессором и призывая Запад к ужесточению санкций против России, нынешние украинские власти одновременно хотят и дальше качать газ этого самого «агрессора» через свою территорию. Во многих украинских СМИ говорилось о незаконных задержаниях судов в Азовском море, но в том и дело, что они абсолютно законны. Договорная база по совместному использованию моря предусматривает для ВМС РФ возможность остановки судов, следующих в украинские порты либо из них. Другой вопрос, почему Украина не действует зеркально, ведь она, в данном случае, имеет такие же права, как и Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Скриншот страницы социальной сети Facebook facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли за якобы эксклюзивную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко опубликовал в Facebook совместное фото Порошенко с Трампом, сделанное на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. На снимке президенты почти одинаково одеты: у них подобные костюмы и галстуки. «Даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — написал Цеголко. Заметим, что якобы эксклюзивное фото, как это представили в администрации президента Украины, могли сделать все желающие. Так, бывший глава администрации Андрей Портнов на своей странице в Facebook опубликовал подобный снимок и с того же ракурса, где стоят Трамп, его жена Мелания и премьер-министр Испании Педро Санчес с женой Марией. Трамп сфотографировался и с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал враждебное заявление в адрес президента Украины, передает «Реал» (Винница). Сийярто в свой украинофобской политике перешел все границы дипломатической этики. Нынче он заявил, что «пока Украину возглавляет нынешний президент, подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая». Данная информация также размещена на сайте МИД Венгрии. Одно дело, когда президента поддерживают или нет граждане своей страны, совсем другое, когда подобные враждебные выпады делаются главой МИД иностранного государства. По сути, это выпад не в отношении президента, а государства. Такие персональные выпады в отношении первых лиц Украины позволяют себе только в России, и то зачастую не столь прямолинейные. Будапешт продолжает удивлять своей антиукраинской позицией и попытками сделать виноватой Украину в том, где полностью сам не прав. В частности, буквально 20 сентября Сийярто заявил, что заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о высылке консула Берегово (если видео, на котором украинцам выдают венгерские паспорта под бокал шампанского, окажется подлинным) является недружелюбным. И пригрозил, что Венгрия будет предпринимать новые действия по замедлению интеграции Украины в ЕС. Сийярто обвинил Украину в дискриминационных мерах против венгров в Закарпатье, запугиваниях и серии нападений в прошлом. При этом очевидно, что это вольная трактовка министром того, что было на самом деле. Вместо того, чтобы попытаться хоть как-то оправдаться за то, что происходит в консульстве в Берегово, Сийярто обвиняет Украину. Более того, угрожает ее европейским устремлениям.

Карпатские горы

Посольство Украины в Венгрии отказалось оказать помощь смертельно раненому закарпатцу, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). 11 августа во второй половине дня на территории области Ноград (Венгрия) на 59 км автодороги произошла авария микроавтобуса, который перевозил граждан Украины, жителей Закарпатья. Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. В том происшествии больше всего пострадал 20-летний житель села Олешник Виноградовского района Валентин Попович, который сейчас находится в коме в одной из больниц Будапешта. Всем пострадавшим была оказана бесплатная неотложная помощь, так как все они официально работали на одном из заводов и имели страховые полисы. Сейчас у Поповича заканчивается страховой полис, и его намерены перевести в другую больницу, за что будет нужно платить из своего кармана. Учитывая данную ситуацию, завод, где работал потерпевший, готов оказать ему юридическую помощь и подать в суд на транспортную компанию, которая перевозила закарпатцев. Юристы готовы за 25% от суммы претензий выступать от имени потерпевшего, но для того нужна справка, что мать (которая тоже пострадала и сломала ногу) выступает от имени своего сына. Чтобы получить такую справку, женщине нужно ехать на Украину или забрать ее в украинском посольстве в Будапеште. По словам отца потерпевшего (который тоже пострадал в ДТП), когда они позвонили в посольство для получения юридической помощи, им предложили своего юриста, который готов работать за 38% от выигранной суммы, а если они его не наймут, то справки матери не выдадут. Женщине со сломанной ногой придется ехать на Украину и там получать соответствующую справку. Интересно, что, по словам пострадавших, только на четвертый день после ДТП в больнице появился украинский консул, после того ни разу не поинтересовался судьбой закарпатцев. Похоже, что МИД Украины больше занят выдачей венгерских паспортов закарпатцам, чем помощью украинцам за рубежом.

Патриотически настроенные жители Берегово во главе с Василием Вовкуновичем («Свобода») провели митинг у венгерского консульства в этом городе, где обращали внимание украинского правительства на антиукраинскую политику соседней страны, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Митингующие принесли воздушный шарик в виде бутылки из-под шампанского, а также взяли плакаты с просьбой выслать всех консулов Венгрии с Украины, ведь митингующие убеждены, что высылка одного консула результата не даст. В акции приняли участие преимущественно молодежь.

Здание генеральной прокуратуры Украины

Негативный общественный резонанс вызвала осуществленная на днях генеральной прокуратурой Украины экстрадиция в Россию ингуша Тимура Тумгоева, которого обвиняют в терроризме, пишет «Галичина» (Ивано-Франковск). По данным издания, «он был участником северокавказского антимосковского подполья, бойцом батальона имени Шейха Мансура, который совместно с 8-м батальоном Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюет на восточном фронте против московских оккупантов». Осудили «факт проведенной экстрадиции» депутаты Ивано-Франковского областного совета. Они обратились к Порошенко и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц, которые способствовали выдаче Тумгоева. Слово было предоставлено Мерабу Концелидзе, который воевал за Украину на ее восточных рубежах и уже третий год ожидает предоставления ему украинского гражданства. Он теперь после удивительного, мягко говоря, факта экстрадиции опасается, что судьба ингуша может постигнуть и его, участника боевых действий с нынешним статусом иностранца на Украине. Между тем Концелидзе с 2014 года воевал в батальоне «Донбасс», был дважды ранен, удостоен ряда украинских боевых наград. К сожалению, документы с просьбой предоставить ему украинское гражданство лежат без движения в администрации президента Украины. Этого несколько необычного оратора депутаты провожали аплодисментами, а председатель облсовета Александр Сыч сказал: «Если бы это входило в мою компетенцию, я бы сейчас подписал указ о предоставлении вам, пан Мераб, украинского гражданства только за то, что вы боролись за независимость нашего государства».

Колумнист Zaxid.net (Львов) рассуждает об установленном депутатами Львовского областного совета запрете публичного употребления русского языка в регионе, называя это «мораторием на конституцию в отдельно взятой области». Автор подчеркивает следующее: «Напоминаю, кто не помнит, что враги Украины утверждают, будто русскоязычное и этническое русское население Крыма справедливо боялось притеснений своих прав украинскими националистами, которые пришли к власти; в Крыму состоялся референдум о самоопределении, и Крым присоединился к России. Украина в свою очередь заявляет, что никаких притеснений по языковому или этническому признаку в республике быть не может, даже в конституции написано о гарантиях «свободного развития, использования и защиты русского и языков других национальных меньшинств Украины». Что законного референдума в Крыму не было и быть не могло. А «патриотический» облсовет сообщает мировой общественности, что на самом деле нам до лампочки конституция, хотим ущемлять какой-то язык — ущемляем. И еще раз, кто не понял: нам до лампочки конституция! Сколько такие выходки будут стоить государству, мало кто думает».

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Одесские активисты пикетировали здание полицейского главка, сообщает «Думская» (Одесса). Участники акции выступили против участившихся нападений на активистов и требуют увольнения начальника одесской полиции Дмитрия Головина и прокурора области Олега Жученко. В пикете принимает участие около 200 представителей патриотических организаций и общественников. Люди приходят с плакатами, лозунгами. «Если мы будем позволять убивать себя, то некому будет выходить на митинги, и Одесса превратится в Одесскую народную бандитскую республику. Мы позволили им забыть, что такое запах паленых шин», — взял слово бывший лидер одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко и призвал активистов вооружаться и обучаться приемам самообороны. Общественники назвали акцию бессрочной, призвав собираться под зданием управления полиции ежедневно, пока их требования не будут удовлетворены.

Митрополит Криворожский и Никопольский (Украинской православной церкви Московского патриархата) Ефрем (Кицай) внесен в базу сайта «Миротворец» как «раскольник и антиукраинист», информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Кроме того, в базу «Миротворца» попали глава УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и архиепископы Новокаховский и Генический, Львовский и Галицкий, Каменец-Подольский и Городокский, а также главы Хустской, Виноградовской и Донецкой епархий УПЦ МП. Указанные церковные деятели являются противниками создания Единой поместной православной церкви на Украине. Авторы «Миротворца» призывают указанных граждан покинуть Украину по доброй воле.