Президент России Владимир Путин посетил с кратким рабочим визитом Азербайджан. Формально его поездка была приурочена к проведению в Баку девятого по счету российско-азербайджанского межрегионального форума, в формате которого готовились к подписанию важные соглашения. Состоялась и отдельная встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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ИА REGNUM наблюдало за ходом этого визита по «картинке» азербайджанских телеканалов. В новостных выпусках визит Путина стоял на первом месте, но его сюжетная линия не раскручивалась. Главной новостью для Баку являлся запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане на орбиту третьего по счету телекоммуникационного спутника Azerspace-2 и телеобращение по этому поводу Алиева. Возможно, совпадение визита Путина и запуск азербайджанского спутника является случайным. Но у жителей закавказской республики старшего поколения освоение космоса психологически связывается с Россией. Более детально визит главы России в Азербайджан освещался ведомственными сайтами, которые вели трансляцию. Это придавало информационной панораме пребывания Путина в Баку определенную специфику.

Kremlin.ru Российско-азербайджанский межрегиональный форум

Что касается общереспубликанских СМИ, то бросалась в глаза их готовность предоставлять российским экспертам возможность рассуждать о значимой и заметной активизации российско-азербайджанских отношений, что воспринимается как некое ноу-хау в азербайджанской информационной политике. Понятно почему, ведь некоторые эксперты из России вносили в ситуацию элементы интриги, заявляя, например, что в ситуации, когда «Вашингтон и Брюссель усиливают свои позиции уже не только в Тбилиси, но в Ереване и Степанакерте, Москве не остается ничего иного, как укреплять свои отношения с Баку». Однако с нашей точки зрения всё обстоит несколько иначе. Многое объясняется тем, что Баку начинает осознавать наплывающие с соседнего Ближнего Востока угрозы и стремится восстановить баланс в отношениях между Россией и Турцией, сотрудничество с которой оценивается как стратегическое.

Более того, становится очевидным и то, что Азербайджан не намерен следовать модели поведения Грузии, которая обозначает свои антироссийские и прозападные позиции в регионе. С этой точки зрения достижения дипломатий Москвы и Баку можно считать выдающимися. Теперь о фактической стороне визита Путина. Выступая на открытии российско-азербайджанского межрегионального форума, глава России заявил, что «отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения» и что «мы всегда ищем баланс интересов и находим его». Это действительно так, если вспомнить, что совсем недавно Путин и Алиев провели переговоры в Сочи, где было подписано свыше 15 соглашений, которые создают дополнительную базу для дальнейшего строительства межгосударственных связей России и Азербайджана в самых различных сферах: военно-политическом, экономическом и гуманитарном.

Kremlin.ru Встреча в Сочи

Поставлена цель увеличить товарооборот между двумя странами до 2024 года до 10 миллиардов долларов. Таким образом, Баку стал продолжением Сочи с учетом совместных инфраструктурных проектов, в частности международного транспортного коридора «Север — Юг» между Ираном, Азербайджаном и Россией, что, как заявил Путин, призвано «сблизить европейские и азиатские рынки». Одним словом, российско-азербайджанские отношения приобретают многогранный характер, диалог между ними становится более интенсивным. Это, вне сомнений, скажется и на совместных усилиях по укреплению региональной безопасности, к чему ранее Баку не проявлял заметных устремлений. Но это суждение «по вертикали». Главной проблемой «по горизонтали» для Азербайджана является возможность и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Поэтому надо полагать, что эта тема в той или в иной форме затрагивалась в двухстороннем диалоге Путина и Алиева. Публичных заявлений по этому поводу не было, хотя можно сделать кое-какой предварительный вывод.

Суть его в том, что если Баку и дальше будет преуспевать в новом внешнеполитическом курсе, то изменение ситуации в Закавказье станет неизбежным. Но сейчас Россия и Азербайджан вывели за скобки Армению и нагорно-карабахский конфликт, определяя свои взаимоотношения без обременения какими-либо предварительными условиями и выступая как самодостаточные субъекты.