Атомная музыка
28 сентября 2018
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Город Заречный имеет население около 60 тысяч человек и относится к закрытым административно-территориальным образованиям. Основное предприятие — «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» — одно из крупнейших объединений Росатома, специализирующееся на изготовлении высокотехнологичной продукции, используемой в сфере обеспечения национальной безопасности страны.
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Алексей, 10 лет, 2 года занимается на бас-балалайке
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Заречный ограждён со всех сторон забором и имеет всего несколько выходов со своей территории через КПП
В городе есть несколько направлений досуга детей после школы, пока их родители заняты на работе. Одна из них — Детская школа искусств, где обучается около 800 детей.
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Дима, 9 лет, 6 лет занимается на фортепиано
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Данил, 9 лет, 5 лет занимается на скрипке
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Настя, 9 лет, 1 год занимается актерским мастерством
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Жилой фонд состоит в основном из зданий позднесоветской постройки
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Полина, 9 лет, 4 года занимается балетом
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Андрей, 11 лет, 2 года занимается на баритоне
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Сергей и Рома, 13 лет, 5 лет занимаются живописью
Сергей Потеряев ИА REGNUM
В городе есть всё необходимое для полноценной жизни: магазины, больницы, парки и места для отдыха
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Настя, 8 лет, 1 год занимается на рояле Лиза, 8 лет, 4 года занимается на рояле
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Надежда, 19 лет, 9 лет занимается на балалайке Антон, 8 лет, 2 года занимается на домре
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Внутри города курсируют несколько маршрутов, хотя практически везде можно добраться до нужной точки за 30-40 минут
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Вика, 8 лет, 3 года занимается на пианино
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Денис, 23 года, 17 лет занимается исполнением фольклорных песен
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Город окружён лесами, которые территориально примыкают к городским паркам
Сергей Потеряев ИА REGNUM
1-й класс по занятиям сольфеджио
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Карина, 10 лет, 5 лет занимается на домре
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Традиционный памятник Ленину на центральной площади Заречного
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Дана и Яна, 10 лет, 5 лет занимаются балетом
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Скульптура, посвящённая лосям, которые время от времени заходят на территорию города
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Настя, 11 лет, 5 лет занимается балетом
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Арсений, 8 лет, 4 года занимается на пианино
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Один из парков Заречного
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Лера, 9 лет, 2 года занимается рисованием
Сергей Потеряев ИА REGNUM
В городе очень мало жителей студенческого возраста, в основном они стараются уехать в большие города
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Вика, 12 лет, 7 лет занимается балетом Маша, 12 лет, 7 лет занимается балетом
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Преподавательский состав ДШИ