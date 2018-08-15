Город Заречный имеет население около 60 тысяч человек и относится к закрытым административно-территориальным образованиям. Основное предприятие — «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» — одно из крупнейших объединений Росатома, специализирующееся на изготовлении высокотехнологичной продукции, используемой в сфере обеспечения национальной безопасности страны.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Алексей, 10 лет, 2 года занимается на бас-балалайке

Сергей Потеряев ИА REGNUM Заречный ограждён со всех сторон забором и имеет всего несколько выходов со своей территории через КПП

В городе есть несколько направлений досуга детей после школы, пока их родители заняты на работе. Одна из них — Детская школа искусств, где обучается около 800 детей.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дима, 9 лет, 6 лет занимается на фортепиано

Сергей Потеряев ИА REGNUM Данил, 9 лет, 5 лет занимается на скрипке

Сергей Потеряев ИА REGNUM Настя, 9 лет, 1 год занимается актерским мастерством

Сергей Потеряев ИА REGNUM Жилой фонд состоит в основном из зданий позднесоветской постройки

Сергей Потеряев ИА REGNUM Полина, 9 лет, 4 года занимается балетом

Сергей Потеряев ИА REGNUM Андрей, 11 лет, 2 года занимается на баритоне

Сергей Потеряев ИА REGNUM Сергей и Рома, 13 лет, 5 лет занимаются живописью

Сергей Потеряев ИА REGNUM В городе есть всё необходимое для полноценной жизни: магазины, больницы, парки и места для отдыха

Сергей Потеряев ИА REGNUM Настя, 8 лет, 1 год занимается на рояле Лиза, 8 лет, 4 года занимается на рояле

Сергей Потеряев ИА REGNUM Надежда, 19 лет, 9 лет занимается на балалайке Антон, 8 лет, 2 года занимается на домре

Сергей Потеряев ИА REGNUM Внутри города курсируют несколько маршрутов, хотя практически везде можно добраться до нужной точки за 30-40 минут

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вика, 8 лет, 3 года занимается на пианино

Сергей Потеряев ИА REGNUM Денис, 23 года, 17 лет занимается исполнением фольклорных песен

Сергей Потеряев ИА REGNUM Город окружён лесами, которые территориально примыкают к городским паркам

Сергей Потеряев ИА REGNUM 1-й класс по занятиям сольфеджио

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карина, 10 лет, 5 лет занимается на домре

Сергей Потеряев ИА REGNUM Традиционный памятник Ленину на центральной площади Заречного

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дана и Яна, 10 лет, 5 лет занимаются балетом

Сергей Потеряев ИА REGNUM Скульптура, посвящённая лосям, которые время от времени заходят на территорию города

Сергей Потеряев ИА REGNUM Настя, 11 лет, 5 лет занимается балетом

Сергей Потеряев ИА REGNUM Арсений, 8 лет, 4 года занимается на пианино

Сергей Потеряев ИА REGNUM Один из парков Заречного

Сергей Потеряев ИА REGNUM Лера, 9 лет, 2 года занимается рисованием

Сергей Потеряев ИА REGNUM В городе очень мало жителей студенческого возраста, в основном они стараются уехать в большие города

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вика, 12 лет, 7 лет занимается балетом Маша, 12 лет, 7 лет занимается балетом