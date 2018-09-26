Под конец своего второго срока полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте дождалась обвинений в фактически финансовом мошенничестве и обогащении за счёт всего населения во время экономического кризиса в 2008—2009 годах, когда экономика Литвы рухнула сразу на треть, а власти боролись с кризисом, в том числе сокращая пенсии (единственные в ЕС!), упраздняя дотации, поднимая налоги. Поистине сенсационные свидетельства прямо в парламенте озвучила бывший депутат Европарламента Маргарита Старкявичюте.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Если уйти от витиеватых подробностей схемы, то бывшая евродепутат, которая во время начала кризиса курировала финансы ЕС, рассказала в парламенте о том, что Литва под гарантии Еврокомиссии, без всяких дополнительных обязательств, могла получить от МВФ дешевые кредиты, которые были способны поправить положение в экономике. Кредиты давали всего под 1,5−2%. Вместо этого власти стали брать кредиты на международных рынках под 9% и выше.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Бывший политик поинтересовалась — кто выиграл от такой бесхозяйственности? И является ли это просто проявлением некомпетентности и финансовой безграмотности властей тех лет? Или это чей-то рассчитанный ход и кто-то от такого шага обогатился? Литва — единственная страна региона, которая поправляла свои финансы за счёт дорогих кредитов. Абсолютно все вокруг пользовались возможностями МВФ. И Польша, и Латвия. И многие-многие. В результате уплата процентов по кредитам и в целом их обслуживание — одна из самых больших статей расхода бюджета Литвы и по сей день.

В Литве в эти дни проходит парламентское расследование о действиях властей Литвы во времена экономического кризиса. Литва, к слову, от него пострадала больше других стран ЕС, а последствия ощущаются до сих пор, даже спустя десятилетие. В парламенте решили разобраться, почему именно в Литве экономика в первом квартале 2009 года рухнула сразу на 18,1%, во втором квартале падение составило уже 22,4% — и так далее. Из страны за четыре года с начала кризиса, только по официальной статистике, уехало 370 тыс. человек — и люди до сих пор продолжают уезжать. Для трёхмиллионной Литвы такой исход — глобальная катастрофа, смертельный удар, от которого вряд ли есть рецепт исцеления.

Так что произошло? Старкявичюте рассказала: когда коммерческие банки начали выводить свои капиталы (почти весь банковский сектор в Литве занимают скандинавские банки), Еврокомиссия создала механизм помощи таким странам. Под гарантии Брюсселя в МВФ можно было открыть льготную кредитную линию. Именно так поступила Польша, или, например, Венгрия. Но самое главное — в Литве в принципе кризиса не должно было произойти, поскольку трясло в те годы в первую очередь финансовый сектор, а в Литве он — один из самых маленьких в ЕС, занимает только 15% экономики страны.

А дальше начались странности. По словам Старкявичюте, как только стало известно о возможностях открыть льготную кредитную линию, она стала биться во все властные кабинеты в Литве. Например, в литовский Центробанк, с просьбой увеличить норматив достаточности капитала коммерческих банков до 8%, что замедлило бы вывод денег из Литвы. Этого не просто не было сделано, вопрос даже не стали обсуждать — ЦБ Литвы, рассказывала бывший политик, даже не стал с ней встречаться.

Дальше — больше. По данным на 2011 год, Литва должна была получить в текущую на тот момент финансовую перспективу 8 млрд средств дотаций ЕС. Но в 2010 году освоено было только 4 млрд евро. «Значит, 4 млрд евро были свободными. Было принято решение разрешить авансом выплачивать эти деньги», — рассказывала Старкявичюте. Европарламент принял соответствующую резолюцию, а она сама стала одним из авторов документа. Сразу после этого политик обратилась к властям Литвы. Но и на этот раз — тишина. Ни премьер-консерватор Андрюс Кубилюс не хотел слышать об открывшихся возможностях, ни министр финансов Ингрида Шимоните, которая также даже отказалась встречаться с евродепутатом. По словам Старкявичюте, она узнала, что говорить с ней министру финансов запретила лично президент Даля Грибаускайте. Не царское дело или умышленное нежелание выйти из кризиса с минимальными последствиями?

European People's Party Андрюс Кубилюс

Складывалось впечатление, что всё делалось специально ради одного самого чёрного сценария: развала экономики (что и произошло), деклараций о жесточайшем кризисе (что и произошло), срочного заимствования на международных рынках под высокие проценты (что и произошло).

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В финансах существует принцип лучшего исполнения (best execution), когда используется лучшая цена на рынке. Для Литвы лучшим и самым дешёвым решением была кредитная линия в МВФ под гарантии ЕК с процентной ставкой 1,5%. Однако Литва не стала руководствоваться этим принципом и стала брать кредиты по самой невыгодной для себя цене. В Евросоюзе за такое поведение принято в отношении виновников возбуждать уголовное преследование, тюремное заключение с конфискацией имущества. Неважно — умышленный ущерб или из-за финансовой некомпетентности.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Евро. 10. Деньги.

«А теперь я хочу спросить, не заработали ли на этом высокие литовские чиновники, которые призывали инвестировать с процентной ставкой в 9%», — спросила бывший политик, напоминая, что, когда Литва выпустила гособлигации, первой, кто их стал скупать и даже этого не скрывал, была президент Даля Грибаускайте. Она тогда это представила как личный вклад в борьбу с кризисом.