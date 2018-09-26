Главной темой американской политики в последнее время стала эпохальная битва за утверждение Бретта Каваны в качестве члена Верховного суда США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Трамп, тарарамп!»

Но этим жизнь властей предержащих «страны свободных» не ограничилась. Прямую предвыборную борьбу, а также внешнеполитическую повестку никто не отменял. Весь мир не может замереть в ожидании новых откровений относительно школьных похождений американского судьи, как бы судьбоносны ни оказались эти сведения.

Предвыборная борьба

До выборов в конгресс США осталось шесть недель, и накал противостояния республиканцев и демократов только нарастает. Пока одна из сторон надеется на проверенные годами методы, другая изобретается все новые уловки.

Так, лидер Республиканской партии и по-совместительству Верховный главнокомандующий США Дональд Трамп решил, в лучших традициях американской политики, побороться за голоса избирателей собственноручно.

Цитата из х/ф «Вокзал для двоих». Реж. Эльдар Рязанов. 1982. СССР «Сама, сама, сама! Не в ресторане, самообслуживание!»

Он посетил Северную и Южную Каролину, постепенно оправляющиеся от урагана «Флоренс». Президент высоко оценил действия полевых штабов, спасательных команд и военного контингента, выделенного для помощи спасательным службам и органам местного самоуправления. Сами местные чиновники в своих выступлениях тоже почему-то не забыли упомянуть, что содействие федерального центра было во всей спасательной операции сильно как никогда… Трамп получил желанную и так подходящую для рекламных роликов видеохронику и отправился дальше, в Лас-Вегас.

Тут, в излюбленном стиле, президент выступил перед громадной толпой своих сторонников с классической предвыборной речью: «Менее чем за два года достигнуто столько, сколько, наверно, не достигала ни одна администрация в истории нашей страны», «зарплаты растут», «показатели безработицы минимальны за всю историю» и все в таком роде. Опять же: картинка — что надо.

Закончив с делами в Вегасе, Трамп вернулся в Белый дом, где его ждала встреча с президентом Польши и подготовка к работе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Тем временем, пока республиканцы, как это и полагается «правящей» партии, положились на авторитет главы государства, демократы развили и более выраженно применили новый идеологический приём, не так давно опробованный Бараком Обамой на выступлении в Иллинойсе.

Речь Барака Обамы

На протяжении последних дней многие видные деятели левого толка, как активные так и «бывшие», включая Барака и Мишель Обаму и Хиллари Клинтон, выступили в СМИ и перед живыми аудиториями с программными речами, посвящёнными одной из двух сравнительно новых групп идей или сразу двум.

Оставив в стороне набившую оскомину прямую критику Трампа, они перешли к куда более интересным положениям:

если республиканцы победят на выборах в конгресс, президент будет «неконтролируем» , а его «власть будет неограниченна»;

, а его главная задача каждого гражданина в сложившейся ситуации — прийти на выборы и проголосовать, только так можно «вернуть политике хоть немного разумности», а также «вернуть власть народу».

Расчёт демократов и симпатизирующих им СМИ, распространяющих их слова повсеместно, понятен. Они решили, что убеждать избирателей в том, что Дональд Трамп — исчадие ада, не нужно, те, кто потребляет левый информационный продукт, и так, скорее всего, в этом уверены. Зато нужно напомнить избирателю, что именно он может и должен сделать, чтобы ситуацию изменить, а заодно припугнуть его тем, что произойдёт, если он так и не дойдёт до урны для голосования.

Но, как это часто бывает с применением тяжелой идеологической артиллерии по конкретным политическим воробьям, тут у демократов может получится катастрофическая промашка.

Ralf Steinberger Пальцем в небо

Если левые на выборах победят, то все отлично — люди услышали, пришли, проголосовали и вернули себе власть, а политике разумность. А если победят республиканцы… то тогда как?

Можно признать, что люди услышали, пришли, проголосовали, но за республиканцев голосовали больше. Но тогда получится, что власть народа осуществляется, но левым от этого почему-то не легче. Либо надо признать, что люди так и не услышали и не пришли… но тогда выходит, что власть народа не восстановлена, а значит, есть какая-то другая власть, то есть де-факто «страна свободных» перестала быть демократической.

В рабочем угаре предвыборных мозговых штурмов демократические политтехнологи породили лозунги, столь же действенные в предвыборный период, сколь и взрывоопасные в случае поражения Демократической партии.

Внешняя политика Трампа

Перед тем как отправиться в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, Дональд Трамп принял у себя Анджея Дуду, президента Польши. Публичные заявления Дуды во время этого визита заслуживают особого внимания. Впервые за долгое время польский президент приехал в Вашингтон с полным пакетом подарков, которые обычно главе Белого дома преподносят такие вассалы США, как Южная Корея и Япония.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Анджей Дуда. Раболепие на марше

Так, Дуда окончательно подтвердил закупку Польшей у Америки дорогостоящей ракетной системы ПВО «Пэтриот», поблагодарил Трампа за размещение американского военного контингента в Польше, назвал американских солдат «главным сдерживающим фактором, обеспечивающим безопасность», попросил прислать ещё больше войск, а также наполовину в шутку наполовину всерьез предложил создать на территории Польши постоянную американскую военную базу под названием «Форт Трамп».

Кроме того, он вслед за самим Трампом осудил зависимость Европы от российских энергоносителей и выразил большие надежды относительно проекта «Троеморье», в рамках которого планируется связать 12 государств Восточной и Центральной Европы суперсовременной автомагистралью и трубопроводом, предназначенным для транспортировки сжиженного природного газа, который, кстати, уже поставляется из Штатов на специально для этого построенный терминал в Польше.

Ублажив американского президента всеми излюбленными им методами — организовав закупку оружия и энергоносителей, призвав усилить военное присутствие в регионе и потешив эго подхалимской шуткой — Дуда однозначно дал понять, что желает видеть свою страну включённой в список ближайших союзников (вассалов) Америки наравне с Японией и Южной Кореей. «Троеморье» же, по задумке, должно сделать из Польши субрегионального лидера, что лишь повышает привлекательность и потенциальную пользу для заокеанского сюзерена.

Kamil.ryy Проект Троеморья

Трамп принял подношения спокойно и высокомерно, как и подобает в подобном случае. Он не упустил возможности упомянуть десять миллионов американцев польского происхождения, которых должны обрадовать практически братские отношения двух наций, сокрушался насчёт «Северного потока — 2» и нежелания Германии осознать губительность выбора России в качестве поставщика энергоресурсов. Он также впервые заявил, что Америка стала мировым лидером по объемам производимой энергии, как бы намекая, что у Меркель есть и альтернативный выбор. Не обошлось и без выражений «стратегическое партнёрство» и «историческая связь». В целом Польшу в узкий круг вассалов Америки Трамп, похоже, принял.

Управившись с одним союзником, президент США занялся другим. Ещё перед программным выступлением на ГА ООН Трамп встретился в Нью-Йорке с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином для подписания обновлённого соглашения США и Южной Кореи о свободной торговле. Совершенно сообразуясь с духом этой самой «свободной торговли», в новом соглашении корейцы в два раза расширили квоты на льготный импорт американских автомобилей, обязались экспортировать в США на тридцать процентов меньше стали, а также обещали не занижать курс своей валюты. Ещё большее значение, чем конкретика достигнутых договоренностей, имело само подписание документа, ведь американо-корейская торговля — это одна из многих «плохих сделок», которые Трамп обещал превратить в «хорошие» силой своего таланта переговорщика. Что ж, начало положено.

Whitehouse.gov Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп

Когда все приготовления были завершены, а вассалы с дарами приняты должным образом, для «лидера свободного мира» пришло время выступать с программной речью на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Год назад мир уже потрясла резкость высказываний американского президента и резкий отказ от прежнего внешнеполитического курса. Не обошлось без сюрпризов и в этот раз.

Для начала курьёз. Стоило Дональду Трампу начать свою речь, а начал он ее с краткого самовосхваления: «Менее чем за два года достигнуто столько, сколько, наверное, не достигала ни одна администрация в истории нашей страны» (где-то это уже было, верно?), — как в зале поднялся неясный гул, а затем, после реплики Трампа: «Я такой реакции не ожидал, но это нормально», — смех и жидкие аплодисменты. К содержанию речи этот эпизод не имел ровно никакого отношения, зато все левые СМИ смогли написать, что их, или, вернее, не их президента осмеял весь мир… что примерно так же неправдоподобно, как версия событий постпреда США в ООН Никки Хейли о том, что это были возгласы восхищения и уважения. Кто знает, может, это грудной младенец на руках у премьер-министра Новой Зеландии мило зевнул у всех на виду…

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

Вернёмся к речи Трампа. В ней он достаточно чётко, хоть и не так агрессивно, как год назад, обозначил, кто Америке друг, кто враг и в чем заключается стратегическое послание США миру.

Итак, противники Штатов по версии Трампа:

Иран, который «спонсирует терроризм» (читай, мешает спокойно поделить Ближний Восток между саудитами и Израилем и отрезать Китай от дешевой ближневосточной нефти); Венесуэла, Куба и социализм как идея, так как он «везде приводит к бедности народа, коррупции и хаосу» ; Китай, который «прибегает к вредоносным практикам в международной торговле» (читай, выигрывает мировую экономическую войну за счёт продуманной прагматичной политики); ОПЕК (организация стран — экспортёров нефти), «обдирает мир» , завышая цены на чёрное золото (читай, мешает развитию зависящей от автомобильных грузоперевозок американской экономики и делает излюбленную Трампом идею экспорта СПГ и угля кораблями менее рентабельной); Международный уголовный суд, а также любые международные организации, позволяющие решать судьбы американцев людям, никакого отношения не имеющим к американскому политическому процессу и не избранным американцами.

Важно, что в этот список не вошли две страны, в разной степени фигурировавшие в качестве врагов Америки в предыдущей программной речи Трампа. Россию президент США вообще почти не упоминал, а Северная Корея перекочевала из разряда врагов в разряд сговорчивых партнеров, которые выполняют свои обязательства и договоренностями с которыми можно хвалиться перед всем миром.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Что касается друзей США, то тут вполне традиционный список был дополнен Польшей, что было вполне ожидаемо после красноречивого жеста президента Дуды, а также… Индии, и вот тут предпосылки пока не вполне ясны.

И наконец, в части речи, посвящённой принципам и идеологии, Трамп много говорил о суверенитете, принципе равноправия в торговле, свободе стран самим выбрать свой путь… в конечном счете все эти измышления свелись к единой формуле, в корне отрицающей прежний курс развития США и мира:

«отринуть глобализм и принять патриотизм».

Ничего нового в этой позиции Трампа нет, но для многих она стала откровением, ведь раньше так чётко и на таком высоком уровне он ее не высказывал. Реакцию на слова «лидера свободного мира» об отказе от самой идеи такого мира ещё только предстоит ощутить, но то, что президент Америки становится все более резким в своих высказываниях, заставляет ждать не менее резких действий…