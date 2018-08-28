Производство

Jerry Woody Украина. Поддельный автомобильный номер

Весьма редкая в последние годы новость: на Украине открывается новое автомобильное производство. На производственных мощностях компании Briorson Motors с этого года начинается выпуск современных автомобилей для «Скорой помощи». В этом году успеют сделать всего 80 штук, зато в следующем обещают выпустить уже 500.

Автомобили будут выпускаться на базе модели Hyundai H350, т. е. это даже не традиционная для Украины крупноузловая сборка. Уже готовые машины (они будут минимально отличаться от коммерческой версии H350, но все модификации уже внесены производителем) будут лишь дооснащать необходимым оборудованием.

Подобная схема для Украины уже не в новинку. Начиная с 2014 года её активно использовали для военных госзаказов. В частности, похожим образом производись эвакуационные автомобили для военных госпиталей, бронемашины. Сегодня будут делать гражданские скорые. Кроме того, завод «Авто-Холдинг» анонсировал выпуск автомобильных топливозаправщиков. В качестве базы там используют белорусские МАЗ 4381 и МАЗ 5340

High Contrast Грузовик МАЗ

В целом же производство автомобилей на Украине продолжает сокращаться. В августе предприятия выпустили всего 470 автотранспортных средств (-37% к августу 2017 года). 413 из них — легковые автомобили, собранные на заводе «Еврокар» — единственном производителе легковых автомобилей. Общее же количество автотранспортных средств, выпущенное на Украине в январе — августе, — 4544 шт. (-7% к аппг).

Автобусов в августе произвели всего 56 штук (-18% в августе 2017 года). С грузовиками ещё хуже — только один грузовой автомобиль за месяц (32 шт. в августе 2017 года).

Продажи

Импортные автомобили с пробегом уже давно занимают на Украине более половины на рынке первичных регистраций. Так, в августе из 17,6 тыс. проданных автомобилей новыми были всего 7,3 тыс. шт., т. е. менее 42%. Теперь же б/у авто начали штурмовать ещё и вторичный рынок. Согласно данным информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг», на них приходится 19% рынка вторичных продаж. Сложился уже и своеобразный рейтинг популярности этих уже дважды подержанных автомобилей. Почти в 18% случаев покупатели предпочитают Volkswagen. Затем идут Opel (12,1%), Audi (10,7%), BMW (10,1%) и Mercedes-Benz (8,2%).

Francis Storr Логотип Volkswagen в ржавчине

«Это близко к катастрофе и абсолютно нечестно по отношению к тем, кто покупает авто с уплатой налогов. В то же время власти идут на любые уступки владельцам еврономеров. Закончится это тем, что налоговые поступления с импорта авто государство просто уничтожит», — горячится директор «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий в беседе с корреспондентом «Вести-Украина».

Если производителям похвастаться нечем, то продажи автобусов и коммерческих автомобилей растут. По данным ассоциации «Укравтопром», в августе на Украине было реализовано 155 автобусов и 1116 коммерческих автомобилей. И если автобусы в основном местные (на первом месте бренд «Атаман» — 56 шт., на втором — «Эталон» (38 шт.)), то коммерческие автомобили в основном импортные.

В частности, весьма популярны у бизнеса Renault — почти ¼ продаж. В компании тоже заметили этот интерес и, видимо, решили рассмотреть возможность открытия на Украине сборочного производства. Ресурс infocar.ua сообщает о том, что представители компании посещали Украину для переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Однако окончательное решение ещё не принято.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Резкое сокращение производства коммерческих автомобилей на Украине можно объяснить ещё также активным проникновением на рынок автомобилей МАЗ. Его представители сообщают, что за восемь месяцев этого года сумели реализовать на Украине 604 автомобиля различных модификаций (+30% к аппг).

Электромобили

Сервисный центр при МВД Украины опубликовал статистику по количеству электромобилей. На 1 сентября их общее количество достигло 8870 шт. (+564 шт. за август). Причём импорт за восемь месяцев достиг 4986 шт. против 2532 электромобилей за весь прошлый год.

Ещё примерно 7500 автомобилей имеют гибридный привод.

Доля Nissan Leaf в регистрации постепенно падает. Скажем, в августе — только 371 автомобиль (65,7%). На втором месте BMW I3 (27 шт.), на третьем — Tesla model S (21 шт.). За счёт этого доля Nissan Leaf среди всех реализованных автомобилей сократилась до 73%, хотя ещё 1,5 года назад превышала 90%.

Зарядка Nissan Leaf

Пока украинские чиновники собирались заманить производителей электромобилей на Украину, в Белоруссии уже приступили к их сборке: в сентябре с конвейера сошли первые Zotye E200. Уже в октябре должны стартовать продажи — так обещает производитель.

И это самая показательная иллюстрация усилий «аграрной сверхдержавы» перепрыгнуть из третьего технологического уклада (эпоха стали, ведь по факту именно продажа чёрных металлов является одной из самых доходных статей украинского экспорта) сразу в шестой. Так не бывает.

Между тем даже министр инфраструктуры Владимир Омелян говорит, что реальное производство электромобилей на Украине появится в лучшем случае не ранее чем через 5−7 лет. Мол, время необходимо для создания правового поля и строительства завода. Для сравнения: о создании электромобилей в Белоруссии активно заговорили в прошлом году. Т. е от слов до первого электромобиля прошло 1,5 года.

Не готова Украина не только к производству электромобилей, но и к запуску электромобилей-такси, причём даже в крупных городах.

«Пока мы не идем в сторону электромобилей, потому что в Украине нет инфраструктуры под «зеленые» авто. Например, службы такси, в автопарке которых были электрокары, боялись отправлять авто в аэропорт «Борисполь», потому как был риск остановки на полпути», — рассказал в интервью изданию «Дело» главный исполнительный директор компании Transflot Виктор Федосюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Возможно, поэтому такси исключительно с автопарком из электромобилей пока не получили распространения на Украине, хотя в числе прочих встречаются. Так, сеть скоростных зарядных станций STRUM (проект холдинга «ДТЭК-Энерго) сообщила о партнёрском проекте с UBERDRIVE: её электромобили будут заряжаться на станциях STRUM со скидкой. В UBERDRIVE уточняют, что по состоянию на сентябрь у них работает около 300 водителей на электромобилях.

Дело не только в количестве зарядных станций. Руководитель направления «Электромобили» компании «Рено Украина» Александр Мытник (компания в апреле этого года официально начала торговать электромобилями Renault ZOE на территории Украины) рассказывает о существовании специального сертификата:

«У компании Renault есть сертификат ZE Ready, который выдается только тем зарядным станциям, которые отвечают всем специфическим требованиям электромобилей Renault. Кстати, если быть совсем уж точным, то это сертификат уже второго уровня. Первым подобным документом стал сертификат EV Ready, который также изначально был разработан Renault в партнерстве с Nissan, а затем стал общепринятой нормой в Европе», — поясняет он в интервью изданию ITC.ua.

И сегодня таких сертификатов на всю Украину выдано только… 130.

«Мы выдаем данный список клиенту с просьбой заряжаться на данных сервисных станциях. В противном случае мы не можем гарантировать безопасность и надежность использования зарядной станции и сохранности электротехнических узлов электромобиля. А это, в свою очередь, может привести к отказам и поломкам, которые не покрываются гарантией», — уточняет менеджер.

Antilived Сгоревший резистор

Т. е. процесс зарядки каждый день превращается в довольно любопытный квест. Всего же, согласно последним данным, на Украине работает чуть более 1000 электрозаправок, причём сюда входят как специальные зарядные устройства для быстрого заряда (мощность до 40 кВт), так и менее мощные ЗС мощностью до 15 кВт. К тому же большая часть из них находятся не на классических АЗС, а в торговых центрах, ресторанах, кафе, паркингах торговых центров. Работа в такси с такими особенностями уж точно не совместима, да и обычным водителям не всегда подходит.

Возможно, в т.ч. поэтому автопредприятие, обслуживающее Верховную раду Украины, выбрало Hyundai Ioniq Electric. Объявление о покупке шести автомобилей этой марки на сумму 5,4 млн долл. размещено на портале электронных госзакупок ProZorro.

Вернувшись с летних каникул, народные депутаты сразу взялись писать законопроекты о налогообложении. В конце этого года заканчивается льготный период для электромобилей — сегодня их ввоз освобождён ото всех таможенных пошлин и акцизов. Уже зафиксировано предложение облагать ввоз электромобилей хотя бы акцизом — из расчёта 1 евро за 1 кВт•ч мощности батареи (т.е. 30−100 евро). Впрочем, это даже ниже ставки, которой облагался импорт до 2018 года (100 евро с любого электромобиля). Тем более что волноваться фанатам электромобилей больше следует о том, что с нового года их стоимость вырастет на 20% за счёт возврата НДС. Плюс ещё 3−5% стоимости в виде сбора в Пенсионный фонд во время регистрации электромобиля.

Из-за этого на Украине прогнозируют увеличение импорта электромобилей ближе к концу года — импортёры будут максимально эффективно использовать безналоговый период. Собственно, это уже происходит: в августе ввезли 732 электромобиля, т. е. больше, чем за два предыдущих месяца.

Marines.mil Электромобили

«Евробляхи»

С началом осени активизировались владельцы «евроблях» (подержанный автомобиль с европейским номером, ввезенный на Украину по доверенности без уплат каких-либо налогов и пошлин, схема получила массовое применение после госпереворота-2014) и их политическая «крыша». Ассоциация «АвтоЕвроСила» 19 сентября провела в Киеве масштабную акцию — напоминание депутатам. Напомнить хотели о том, что водители пристально следят за судьбой законопроектов, предусматривающих существенное снижение акцизного сбора на импортные автомобили (как новые, так и б/у), а также введение менее строгих экологических стандартов, что позволит легализовать «евробляхи» возрастом свыше десяти лет. Напомним, в настоящее время в Раде находятся два законопроекта, принятые в первом чтении этим летом.

Владельцы «евроблях» не только напоминают, но и ведут открытую войну со своими противниками в парламенте. Как правило, это депутаты, активно возражающие против снижения пошлин и акцизов на импорт. Война вполне в украинском стиле — сбор компромата и шантаж: не перестанешь мешать — передадим информацию правоохранителям.

Кроме того, за лето в «АвтоЕвроСиле» подготовили свои правки к принятым летом законопроектам. В основном они касаются формулы расчёта акциза: в ассоциации стремятся, чтобы стоимость «растаможки» большинства ввозимых автомобилей укладывалась в диапазон 500−1000 евро. У депутатов пока получается втрое дороже.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Подсчёт издержек

Ожидается, что депутаты рассмотрят эти законы только в ноябре — видимо, сначала глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина (законопроекты курирует именно она) хочет увидеть доработанный проект бюджета.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в своём блоге на сайте «Обозреватель» предлагает решить эту проблему раз и навсегда, привязав стоимость «растаможки» к объёму двигателя.

«Хочешь кататься на авто с трехлитровым двигателем? Уплаты 3 тысячи евро. Если хочешь ездить на шестилитровом Cadillac Escalade — пожалуйста, плати 6 тысяч евро. Согласен кататься на объеме вообще скромном — в 700 кубических сантиметров — заплати 700 евро», — предлагает Назаренко.

При этом, указывает он, деньги, которые сегодня украинцы платят посредникам, пойдут в бюджет. И снимется проблема с занижением таможенной стоимости автомобиля — основной коррупционной проблеме.

Больше всего «евробляхеров» нервирует то, что на фоне затягивания принятия закона (его обещали ещё в прошлом году) их продолжает третировать полиция: остановки, штрафы и т. п. Скажем, осенью таможенники в союзе с коллегами из Польши объявили войну владельцам автомобилей на иностранной регистрации. Согласно информации UBR.ua, на польской стороне задержано уже 190 автомобилей, на украинской — 40. Т. е. за рубеж на такой машине просто так уже не поедешь.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Обыскать — и никаких разговоров!»

Водители в долгу не остаются. Госпогранслужба сообщила об инциденте на КПП «Гоптовка» (Харьковская область, граница с Россией). Два автомобиля приехали на традиционную «пересичку» (пересечение границы с целью обнулить срок нахождения автомобиля с транзитным статусом на территории Украины), однако решили не ехать в Россию, а развернулись на нейтральной территории, после чего были задержаны. Водители вызвали подмогу все из той же «АвтоЕвроСилы», которые отбили (!) у силовиков задержанных.

К тому же хитрые украинцы придумали новый ответ: предложенная схема полностью нелегальна, но не лишена изящества. Автомобиль теперь не регистрируют на зарубежную фирму, а покупают по доверенности. После этого автомобиль везут на Украину, возвращают номера зарубежному владельцу почтой и… вешают поддельные номера.

«Таким образом, условный поляк лишает себя хлопот с налогами, уплатой транспортного сбора, который в ЕС постоянно растет, и перерегистрацией машины, а в Украине ездит бесхозное авто на липовых документах. Доходит даже до того, что делают дипломатические номерные знаки или косят под международные организации, чтобы минимизировать риски остановки патрульной полицией. Вот только порой такие автомобили на поддельных номерах — краденые. Хотя это не останавливает любителей халявы — их все равно покупают», — комментирует для «Вести-Украина» новую схему глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер.

Автомобильный номер по-украински

Социологическая группа «Рейтинг» решила спросить у самих украинцев, как они относятся к «евробляхам». Треть респондентов выступила за запрет импорта автомобилей старше десяти лет, 47% — против ограничения импорта по году выпуска. 62% поддерживают снижение таможенных пошлин и налогов на импорт, не согласны с ними всего 14% опрошенных. За полный запрет «евроблях» высказались всего 4% украинцев.

Разное

Государственная фискальная служба сообщила о значительном росте поступлений транспортного налога за I полугодие 2018 года. Этот налог уплачивают только владельцы автомобилей, чья рыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат (примерно 50 тыс. долл), однако не старше пяти лет. В местные бюджеты поступило 97,2 млн грн налоговых платежей (в 2,3 раза больше, чем за аппг). Более того, за весь прошлый год налоговикам удалось собрать только 132,2 млн грн по этой статье. Объяснить такой резкий скачок вряд ли можно одними только продажами новых автомобилей — видимо, налоговикам удалось улучшить собираемость налога.

С января по июль 2018 года (данные импортёров традиционно запаздывают на месяц) на Украину ввезли почти 108 тыс. автомобилей (+31% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает Госстат. Их суммарная стоимость превысила 1,15 млрд долл.

В конце августа МВД Украины запустило сервис открытых данных о первичной регистрации автомобилей.

«Каждый сможет самостоятельно настроить параметры поиска информации с помощью удобных фильтров — в частности, сравнить данные по регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке и модели, типу топлива, цвету», — объяснили сотрудники Нацполиции во время презентации сервиса журналистам.

Эксперты указывают на сомнительную ценность такого решения — резко вырастет количество автомобилей-двойников. Базы у преступников были и раньше, но теперь любой желающий сможет подобрать себе кандидатов, просто зайдя в интернет.