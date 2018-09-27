К 2035 году Китай должен стать «глобальным лидером в области инноваций», заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время 19-го съезда Компартии Китая в октябре 2017 года. После десятилетий зависимости от иностранных технологий Пекин стремится не только догнать Запад с точки зрения технологий, но и превзойти его. Для этого нужна национальная стратегия развития, основанная на инновациях. В этом заключаются стратегические амбиции Китая, пишет Эльза Каниа в статье для Foreign Affairs.

Флаг Китая

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Пекин стремится стать мировым лидером в области квантовых технологий благодаря крупномасштабным государственным инвестициям, которые в ближайшие годы могут составить десятки миллиардов долларов. В рамках своего 13-го пятилетнего плана, запущенного в 2016 году, Китай намерен реализовать «мегапроект» в области квантовой связи и вычислительной техники, чтобы к 2030 году добиться крупных достижений в этих областях, включая расширение национальной инфраструктуры квантовых коммуникаций и создание прототипа квантового компьютера. Китай также строит национальную лабораторию квантовых информационных наук, которая, учитывая первоначальное финансирование в $1 млрд, может превратиться в исследовательский центр, который сыграет ключевую роль в будущих разработках.

Информационные технологии

Сможет ли Китай стать пионером в области квантовых технологий? Другие государственные инвестиционные проекты привели к неоднозначным результатам. Например, Китай добился определенных успехов в области гиперзвукового оружия, однако не смог существенно продвинуться в развитии полупроводников. Тем не менее Китай готов сделать большие ставки. Несмотря на то, что такие азартные игры являются очень рискованными, потенциальный выигрыш огромен: успех в квантовой науке может сместить баланс сил между Пекином и Вашингтоном.

Квантовые технологии могут привести к резкому скачку в развитии. Например, огромная вычислительная мощность квантовых компьютеров может быть использована в машинном обучении и комплексном моделировании. Квантовая наука может привести к революции в шифровании и коммуникации. Квантовые компьютеры могут подорвать все распространенные формы шифрования и качественно повысить уровень шифрования информации. У противника могут появиться крупные проблемы с расшифровкой. Между тем достижения в области квантового зондирования, метрологии и навигации могут обеспечить уникальные возможности обнаружения, точности и позиционирования.

Уже сейчас инвестиции Пекина в квантовые технологии начали давать результаты. В 2016 году Китай запустил первый в мире квантовый спутник связи, который используют для зашифрованных видеозвонков между Китаем и Европой. В настоящее время в КНР расширяют национальную инфраструктуру квантовых коммуникаций, что будет способствовать повышению уровня информационной безопасности. Китайские ученые достигли новых рекордов в квантовой запутанности — ключевом ориентире, указывающем на прогресс в области квантовых вычислений.

Китайская оборонная промышленность проявляет большой интерес к квантовым технологиям. Например, Народно-освободительная армия КНР (НОАК) может использовать достижения в области квантовой радиолокации и зондирования, чтобы компенсировать техническое превосходство США в стелс-технологии. Флот НОАК хочет получить квантовый компас для своих подводных лодок, который позволил бы им передвигаться без помощи BeiDou (китайский аналог GPS). В этом случае подводные лодки КНР стали бы независимыми от космических систем позиционирования, которые могут быть уничтожены в ходе конфликта. Квантовое шифрование обезопасило бы военные коммуникации. Если КНР удастся добиться успехов в области квантовых технологий, то Пекин сможет опередить американских военных по ряду направлений.

Центр космической связи

К прогрессу Китая в области квантовой науки следует относиться серьезно, но в тоже время не стоит преувеличивать его достижения. Пока неясно, окупятся ли инвестиции, вложенные КНР в квантовое шифрование и коммуникации, сможет ли Пекин повысить уровень информационной безопасности до уровня, который оправдал бы огромные инвестиции. Пока рано говорить, сможет ли Пекин добиться квантового превосходства, создав квантовый компьютер. Для разработки полнофункционального квантового компьютера могут потребоваться десятилетия. Процесс разработки можно сравнить с марафоном, но не со спринтом. В будущем КНР придется преодолеть множество проблем, связанных с разработкой новых квантовых алгоритмов и программного обеспечения. У квантовых вычислений много потенциальных путей развития. Пойдет ли развитие в области квантовых вычислений по пути использования сверхпроводящих или топологических кубитов, или будут использованы и те, и другие — это вопрос открытый.

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Стремление Китая к лидерству в квантовой науке подчеркивает необходимость принятия соответствующих мер со стороны США, чтобы сохранить конкурентоспособность Вашингтона в данной области. Совсем недавно был принят ряд мер. В сентябре 2018 года Палата представителей США приняла закон о национальной квантовой инициативе, в котором содержится призыв к созданию национальных исследовательских центров в области квантовой информатики в рамках министерства энергетики США. Ранее на этой неделе Белый дом созвал саммит по исследованиям в области квантовых технологий. В ходе саммита представители Национального научного фонда и министерства энергетики США объявили о дальнейшем финансировании квантовых исследований. Всё это хорошо, но в конечном итоге все будет зависеть от эффективной реализации перечисленных инициатив на практике.

Стремление председателя КНР к лидерству в области инноваций является неотъемлемой частью его «китайской мечты» о «национальном омоложении». Амбиции КНР по своей сути бросают вызов международному порядку, в рамках которого США добились превосходства.