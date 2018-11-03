Главная цель Дня пожилого человека — обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Концерт на День открытых дверей

В октябре 2018 года мир будет праздновать 28-й День пожилого человека. Как реализуется политика правительства Москвы по отношению к пожилым москвичам?

Интервью директора Пансионата для Ветеранов труда №29 города Москвы Артура Бунина специально для ИА REGNUM.

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца — 1 октября, и это торжество имеет международный статус. Дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость — это золотое время, осень. Как известно, осень тоже называют «золотой порой», поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

Работа нашего учреждения, как и всех организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, регламентирована Федеральным законом №442. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, как люди могут в принципе поступить в наш пансионат. На первом этапе человек обращается в Отдел социальной защиты населения города Москвы по месту постоянной регистрации. Создается комиссия по определению нуждаемости конкретного человека в проживании в социальных учреждениях стационарного типа. Собирается пакет документов, который затем направляется в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, и нуждающемуся в наших услугах человеку выдается путевка в один из московских пансионатов. В наш пансионат можно оформиться как на временное пребывание, например, до 6 месяцев, так и на постоянное место жительства. Кроме того, имеется возможность получать социальные услуги нашего пансионата и на платной основе.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Бунин Артур Викторович — директор пансионата

Услуги, которые мы оказываем, определены все тем же Федеральным законом №442. Это социально-бытовые услуги в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин), социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые услуги и культурно-массовое обслуживание.

Если перевести это с протокольного языка на человеческий, то социально-бытовые услуги — это возможность проживания в нашем пансионате в номерах площадью от 9 до 12 квадратных метров. Наши комнаты оборудованы специальной мебелью, телевизорами, холодильниками, приспособлены для маломобильных людей.

Мы обеспечиваем всех проживающих у нас пятиразовым питанием, гарантируем заказное, диетическое питание, сбалансированное в соответствии с их возрастом и потребностями — по калорийности, белкам, жирам и углеводам. В нашем рационе постоянно присутствует свежая выпечка, фрукты, овощи. В этом плане работа налажена очень хорошо.

Следующий аспект — социально-медицинские услуги. Это уход и сестринское медицинское обслуживание, обеспечение процедур в плане профилактики и лечения ухода за нашими ветеранами. Мы следим за состоянием их здоровья, в штате пансионата имеются специалисты-геронтологи, а также терапевт, стоматолог, физиотерапевт, дерматолог. Кроме того, мы обеспечиваем нашим ветеранам паллиативную помощь — тесно сотрудничаем с Центром паллиативной помощи, и больные, живущие в нашем пансионате — в основном речь сейчас идет об онкобольных — могут получать специализированную паллиативную помощь в этом центре.

Следующая, очень важная из услуг, которые мы оказываем — это реабилитационные процедуры. Для этого в пансионате работает инструктор по лечебно-профилактической физкультуре, который проводит занятия по адаптивной физкультуре, как в групповой, так и в индивидуальной форме. У нас есть галокамера — так называемая «соляная пещера», цвето-импульсная терапия и другие возможности физиотерапевтических процедур, которые получают наши ветераны.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Проживающие в пансионате

Социально-психологические услуги — это особая история. Наши штатные психологи принимают участие в решении психологических проблем наших ветеранов, потому что часто пожилой человек попадает к нам впервые, и ему очень тяжело адаптироваться и социализироваться. И поэтому работа наших психологов направлена на упражнения, в рамках которых реализуются программы по укреплению памяти, внимания, абстрактного мышления, что очень важно для пожилых людей. Также мы проводим занятия по музыкальной терапии, которые направлены на коррекцию психоэмоционального состояния наших ветеранов.

Далее. Социально-правовые услуги. Это оказание помощи в оформлении различных, в том числе и утраченных документов. Оказывают помощь в защите различных интересов ветеранов.

Еще очень важная часть жизни нашего пансионата — социально-трудовые услуги и культурно-массовые интересы. На базе нашего пансионата мы регулярно проводим культурно-массовые мероприятия, вечера танцев, различные интеллектуальные викторины, устраиваем турниры по настольным играм, конкурсы красоты и показы мод для возрастных моделей. Все это скрашивает жизнь наших ветеранов, и они неизменно довольны.

Кроме того, в пансионате осуществляется обширная экскурсионная программа — наши ветераны имеют возможность посещать музеи, храмы, исторические места Москвы и Подмосковья.

Большое внимание уделяется музыкальным мероприятиям, мы приглашаем артистов эстрады, и внутри пансионата есть прекрасные музыкальные коллективы — хор «Ретро», ансамбль «Нежинские узоры», которые обязательно принимают участие в наших праздничных мероприятиях.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Хор пансионата

Хороший вопрос. Так сразу на него и не ответишь. Сложность, наверное, состоит в способности сохранить некий баланс между возрастающими потребностями наших ветеранов и возможностью их удовлетворить в целом и в каждом конкретном случае. Все люди индивидуальны, с разными характерами, с разными потребностями, имеющие уже устоявшиеся привычки и взгляд на мир — ведь средний возраст у нас в пансионате — ни много, ни мало — 86 лет. Все эти люди прожили разные жизни в разных обстоятельствах, а теперь они находятся в равных условиях в ограниченном пространстве, где необходимо соблюдать общие для всех правила и порядки. В этом и состоит основная сложность.

Еще на этапе отбора желающих поступить на работу в наш пансионат мы уделяем очень пристальное внимание наличию опыта работы, профессиональным и личностным качествам соискателей. Таким качествам, как коммуникабельность, соответствие профессиональным стандартам работников социальной сферы, стрессоустойчивость. При этом очень много внимания уделяется тому, чтобы наши сотрудники были человеколюбивы, сердечны, терпеливы.

Среди действующих сотрудников ведется активная психологическая работа, направленная на профилактику так называемого «профессионального выгорания», на повышение адаптивности и разрешение конфликтных ситуаций. Потому что специалисты, которые работают в нашем пансионате уже много лет, неизбежно видят человеческие трагедии, кончины и иногда работают уже как «на автомате». Для профилактики «профессионального выгорания» мы стараемся всячески сплачивать наш коллектив, поддерживать друг друга, создавать благоприятный климат на работе.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Заведующий библиотекой Игорь Валентинович

В первую очередь, я считаю, с людьми нужно разговаривать, всегда быть открытым к диалогу, выслушивать мнение каждого человека. Я постоянно провожу встречи с ветеранами, где поднимаются различные проблемы и обсуждается любой поставленный вопрос. В каждом конкретном случае я стараюсь быть предельно объективным и беспристрастным. Ведь мое решение является определяющим, и я не имею права на ошибку. Вопросы могут быть очень разные — плохие, хорошие, неудобные. Может быть, я не могу сразу решить какой-либо вопрос, но через какое-то время найдется решение. И я повторяю, что в любом случае надо разговаривать с людьми. Делиться своими впечатлениями, отвечать на их вопросы. За моим словом стоят судьбы многих людей. В своей работе я в первую очередь опираюсь на человеческий потенциал, как на основу организации, и особенно ценю работников, способных вносить изменения не только в работу своего подразделения, но и в деятельность всего учреждения.

Как руководитель именно социального учреждения, я поддерживаю политику правительства Москвы, ведь главным приоритетом бюджета Москвы накануне 2018 года наш мэр, Сергей Собянин, назвал развитие социальной сферы, на которую направлено больше половины всех расходов бюджета столицы. Я согласен именно с таким приоритетом правительства Москвы, так как благополучие людей — это и есть основная цель нашей работы. Благодаря такой политике за последние семь лет средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на три года и достигла почти 78 лет. И я считаю, что с развитием проекта «Московское долголетие», в котором принимает непосредственное участие Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и конкретно Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, средняя продолжительность жизни москвичей и дальше будет увеличиваться. Мы, как учреждение, подведомственное Департаменту труда и социальной защиты, активно включены в этот проект.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Поздравление с Днем пожилого человека проживающих в пансионате ветеранов

В текущем году у нас был построен круглогодичный уличный тренажерный комплекс для маломобильных ветеранов, где они по индивидуальной программе, под контролем специалистов по реабилитации имеют возможность заниматься физической культурой круглый год.

На сегодняшний день среди наших ветеранов популярны такие виды физической активности, как «скандинавская ходьба» и пешие прогулки. Наш пансионат также включен в городскую программу «Доступная среда» и полностью приспособлен для максимального комфорта маломобильных граждан. То есть политику московского правительства по отношению к ветеранам я оцениваю на «пять баллов».

Как я уже рассказывал, к нам поступают совершенно разные люди, с разным воспитанием, достатком, характером, взглядами, с разным жизненным опытом. Но, попадая сюда, люди обретают новый дом, где формируются общие цели и задачи. Как и любая семья, она связана с общностью быта и семейных ценностей. Наши сотрудники, будучи сострадательными и милосердными, относятся к ветеранам как к своей семье. А семья — это единение, это любовь.

В этот день мы ожидаем дорогих гостей из других московских Пансионатов ветеранов труда. Мы подготовили для них праздничную программу. В этот день будет организована выставка картин одного из наших ветеранов, Михаила Антошкина.

Кроме того, будет организована уникальная выставка концертных костюмов Людмилы Зыкиной — ведь нашим ветеранам будет так приятно вспомнить свои прекрасные впечатления 60−70−80-х годов.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Выставка костюмов Зыкиной

Будет представлена небольшая ретро-экспозиция — интерьер времен середины прошлого века, фотографии, старые пластинки, которые будут проигрываться на настоящем патефоне.

Будет работать поэтический кружок «Надежда» и различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

И в финале запланирован праздничный концерт с участием Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и вокально-танцевального ансамбля нашего пансионата «Нежинские узоры».

История праздника

Впервые люди задумались о возможности создания праздника для пожилых людей практически в самом конце XX века, а именно в 1970-х годах. Такая идея пришла в голову исследователям, которые занимались вопросами старения населения Земли и изучали влияние людей старшего поколения на экономику. Отмечать же праздник начали скандинавы. Через какое-то время и в США решили выделить для пенсионеров специальный день в году. А вскоре торжество приобрело международный статус. Произошло это знаковое для всех престарелых людей планеты событие в декабре 1990 года. Именно тогда Генассамблея ООН приняла резолюцию 45/106, в которой постановила считать первый день второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей. А через год Генассамблея ООН определила принципы всемирной организации в отношении престарелых граждан (резолюция 46/91), а спустя еще год утвердила декларацию по проблемам старения (резолюция 47/5). Тогда же мир отмечал 10-летие Международного плана действий по проблемам старения, принятый в Вене. Основная цель этого документа — предоставить старикам гарантии экономического и социального обеспечения. И именно в 1992 году чествовать старшее поколение в первый день второго осеннего месяца решила и Россия: праздник россияне начали отмечать после появления постановления Президиума Верховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых людей».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Концерт хора

В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. А чтобы напомнить молодому поколению о том, что следует позвонить своим нуждающимся во внимании родственникам, по телевизору в этот день показывают социальную рекламу, призывающую «вспомнить, кто подарил жизнь». Между тем 1 октября внимание виновникам торжества уделяют не только их дети. В этот день во многих государствах мира для старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе, пьют чай, в то время как их развлекают специально обученные люди.

Кроме того, проводятся конгрессы и конференции, призванные обратить внимание к проблемам стариков. На них, в частности, обсуждаются вопросы защиты прав престарелого населения Земли. Не забывают о стариках и власти, которые обычно приурочивают к празднику повышение пенсий, предоставляют пожилым гражданам различные выплаты и льготы. Также 1 октября выступает с программной речью генеральный секретарь ООН, в которой призывает обеспечивать и почитать права пожилых граждан.