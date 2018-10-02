Беспрецедентная провокация, замешанная на почве межнациональных взаимоотношений, была проведена в Туве. Началась она с жесткого заявления союза русскоязычных граждан Тувы «Россияне», сообщившего о «выдавливании русских предпринимателей из республики», которых местные власти кошмарят налоговыми проверками. Несмотря на то, что выдвинутые обвинения были бедны на факты, противоречили статистике и вызвали протесты в русскоязычной среде Тувы, в круговорот истории были вовлечены представители президентского совета по правам человека, совершившие недавно рабочую поездку по Сибирскому федеральному округу. Однако в ходе развития сюжета появились основания полагать, что тема «вытеснения русскоязычных предпринимателей» скорее всего была лишь операцией прикрытия, использованная строительным магнатом Сергеем Сафриным, прикрывавшимся созданием православных храмов в Туве, чтобы, возможно, не платить налоги. Под устроенный шум предприниматель, недавно перерегистрировавший свое предприятие в Хакасии, сумел выиграть 200-миллионный тендер на строительство в Кызыле здания суда.

Monornament.ru Тувинский национальный узор

Затертая пластинка

«Владимир Путин, недавно посетивший Саяно-Шушенский заповедник, скорее всего, даже не предполагал, какие страсти пытались раздуть по соседству с местом его отдыха, — заметил эксперт Центра политического анатлиза Андрей Тихонов. — Мне даже трудно представить реакцию президента, если бы он узнал, зачем ему было адресовано письмо из Тувы полтора месяца назад».

Открытое обращение председателя союза русскоязычных граждан Тувы «Россияне» Виктора Молина, адресованное Владимиру Путину и члену Совета Федерации от республики Людмиле Нарусовой, действительно, стало исходной точкой истории. В опубликованном в первых числах июля документе депутат городского Хурала республиканской столицы предложил главе государства провести проверку «выдавливания из Тувы русских граждан», а ответственность возложил на руководителя республики Шолбана Кара-оола.

Союз русскоязычных гражданТувы уже второй раз выскочил на авансцену общественно-политической жизни республики. Два года назад эта организация уже публиковала обращение на аналогичную тему, вызвав тогда не только широкий резонанс, но и серьезный отпор. Более 80 известных русскоязычных жителей выступили с опровержением, обвинив недавно появившийся Союз в провокации. Так что сделать тему токсичной для Шолбана Кара-оола, собиравшегося переизбраться на новый срок, не удалось. Попытка с треском провалилась, поскольку тогда в повестке дня республики было немало реальных дел в поддержку русскоязычных жителей Тувы.

Нынешнее обращение союза довольно серьезно отличалось от документа двухгодичной давности. В нем приводился небольшой список предпринимателей, которые собираются покинуть республику, увозя с собой специалистов.

«Не все сразу заметили смену тренда, — полагает член попечительского совета фонда «Открытая власть» Егор Петров. — В новом документе говорится не просто про притеснение русскоязычных жителей, а про выдавливание русскоговорящих предпринимателей из республики, которых якобы мучают и «кошмарят» налоговыми проверками».

Атака зиц-председателя

Появившийся документ сразу вызвал несколько скандалов. Во-первых, выяснилось, что не все упоминаемые в письме русскоязычные предприниматели собираются покидать Туву. Решительный протест против появления своей фамилии в письме высказал начальник производственно-технического отдела ООО «Жилье» Даниил Гавриленко.

«Когда я увидел это обращение, то был удивлен, что нас не спросили и включили в это письмо, — заявил он журналистам. — Думаю, что это некрасиво».

Во-вторых, как и два года назад, провокационную сущность документа осудила состоящая из почти 60 человек группа известных в республике русскоязычных граждан.

Прозвучавшие в письме аргументы многие посчитали не актуальными. Да, за последние два десятилетия из республики уехало немало людей, но в последние два года тренд сменился. Так, в прошлом году Красноярскстат зафиксировал в Туве снижение общей миграционной убыли населения, темпы выезда из республики стали даже меньше, чем из достаточно благополучного Красноярского края. Первое полугодие нынешнего года вообще принесло сенсацию, когда органы статистики в Республике Тува отметили наибольший миграционный прирост среди регионов, находящихся в бассейне реки Енисей. Оказалось, что в республику за шесть месяцев приехало на 813 человек больше, чем выехало.

Начавшийся разбор полетов вокруг обнародованного обращения выявил ряд других нестыковок. Не подтвердились утверждения о тувинском бизнесе, страдающем от роста налоговых проверок. Оказалось, что за последние три года их количество сократилось в три раза. Помимо всего прочего вскрылось, что союз русскоязычных граждан Тувы «Россияне», от имени которого Виктор Молин выступил с обращением к президенту, не зарегистрирован в Минюсте как общественная организация.

«Если бы это была серьезная общественная организация или инициативная группа, — отметила главный редактор газеты «Центр Азии» Надежда Антуфьева, — то за два года мы бы заметили ее хоть какую-то реальную работу по укреплению межнационального согласия в республике».

Былое и думы

В принципе, о том, что в Туве готовится выпад против действующих властей республики, было понятно еще в июне. Первый звонок прозвучал, когдав республику приехала сенатор Людмила Нарусова, которая бывает здесь крайне редко.

«Странно, но обращение Молина появилось через две недели после ее появления, — считает глава фонда «Новая демократия» Максим Иванов. — Не менее удивительной была прозвучавшая в публичных заявлениях сенатора нота. Показательным моментом был эпизод из интервью, где она признала, что в Кызыле построили новые гостиницу и набережную, но тут же заметила, что проблемы остались».

При этом сенатор прекрасно пообщалась с правительством Тувы и главой республики.

«Но ее риторику как будто-то навеяла музыка из оппозиционных кругов, — заметил Максим Иванов. — Сенатор говорила про высокую цену на уголь, уничтожение природы и программу переселения».

Имя Людмилы Нарусовой до сих пор прочно ассоциируется в Туве с кризисом «нулевых годов», когда вместе с другим сенатором — Сергеем Пугачевым — она выступала за сохранение власти Шериг-оола Ооржака в должности главы региона. Ныне опальный предприниматель, получивший право на разработку крупнейших тувинских месторождений коксующегося угля, финансировал тогда трехлетнее противостояние правительства во главе с Шолбаном Кара-оолом с парламентом.

Многие еще до сих пор считают Пугачева и Нарусову ответственными за политический кризис.

«Может быть, представители оппозиции тех лет, встречаясь в июне с Нарусовой, рассчитывали на ее какую-то поддержку, — отметил Максим Иванов. — Но вряд ли она готова наступить на грабли, учитывая существенно выросшее политическое влияние Шолбана Кара-оола».

Как отмечают эксперты, у Шолбана Кара-оола есть уже опыт налаживания отношений. Он сумел преодолеть разногласия с Василием Оюном, который был когда-то его жестким оппонентом, но сегодня развивает свое хозяйство.

«Как сбить пафос тех, кто, манипулируя общественным мнением с помощью провокаций, пытается заработать политические очки? — задался вопросом Максим Иванов. — Для Шолбана Кара-оола, как для любого политика, это вопрос, стоит ли договариваться с теми, кто несет ответственность за политический кризис в республике «нулевых» годов?».

Очень маленький хурал

Все, кто в Туве считает себя оппозиционером, всегда были довольно странной группой, а ее участников легко было пересчитать по пальцам.

«Это возрастные, ранее работавшие во власти люди, — считает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. — Там есть не только бывшие депутаты, но и экс-чиновники, которые были не простыми госслужащими, а вице-премьерами — вторыми лицами региона. Среди таких — Валерий Салчак и Владимир Хемер-оол».

Причина, по которой произошло их сближение, по мнению эксперта, состоит не только в желании вернуться во власть, но и в обиде.

«Три года назад глава республики отменил надбавки к госпенсии, которые тяжелым грузом лежали на дотационном бюджете, — отметил Андрей Тихонов. — Поддержки населения они не имели, о чем говорит хотя бы тот факт, что за все время они не смогли в Кызыле провести ни одного митинга протеста, который собрал бы более 10 человек».

Как отметил эксперт, любой приезд крупного чиновника ими воспринимается, как очередной шанс пожаловаться на главу республики.

«Так было с Сергеем Степашиным, когда он инспектировал программу переселения из ветхого жилья, — напомнил Андрей Тихонов. — Только вопреки ожиданиям председатель наблюдательного совета Фонда по содействию реформе ЖКХ отнесся к теме с пониманием».

Новый шанс появился, когда на письмо Виктора Молина отреагировали в президентском совете по развитию гражданского общества, член которого Александр Брод заявил о необходимости дополнительного мониторинга ситуации в Туве.

«Нужно проанализировать реакцию прокуратуры, практику судебных решений», — заявил член СПЧ.

Приезда во второй половине августа двоих членов президентского совета по развитию гражданского общества в Туве ждали особенно. Поездка Андрея Бабушкина и Елены Масюк состоялась в рамках турне, в ходе которого планировалось посетить колонии в Новосибирской области, Красноярского края и Республики Алтай. В республике они беседовали со всеми, кто говорит «об изгнании русских из Тувы». В то же время в Кызыле они специально встретились с главой республики Шолбаном Кара-оолом, с которым состоялся довольно конструктивный разговор.

Но серьезных заявлений о притеснении русскоязычных граждан от влиятельных правозащитников не последовало. Андрей Бабушкин заявил, что здесь нужно провести выездное заседание СПЧ, проигнорировав тему межнациональных отношений.

«Все-таки надо ставить вопрос, чтобы совет провел здесь свое заседание с приглашением представителей органов исполнительной власти, — отметил правозащитник, — в частности, Минэкономразвития, Роснедр, для того, чтобы оказать содействие в социально-экономическом развитии Тувы».

С оглядкой на процент

Никто из руководства республики не скрывает тревоги от того, что доля русскоязычных граждан в республике за последние три десятилетия сократилось с 30 процентов до 15. Как и везде, с бытовым национализмом, который может встречаться не только в Туве, но и в крупных городах России, бороться не так просто. В мононациональных районах Тувы действительно могут встретиться дети, не знающие русского языка.

«Но это должно считаться скорее бедой, чем поводом для упрека и обвинения, — полагает Егор Петров. — Шолбан Кара-оол неоднократно говорил, что будущее тувинского ребенка связано с владением русским языком. Хотя одновременно есть немало тувинцев, которые тоже жалуются на проблемы сохранения тувинского языка».

В республике планомерно проводится политика по продвижению русского языка, а в правительстве введена должность государственного инспектора по русскому языку в статусе заместителя министра образования. Построен памятник первым русским учителям в Туве, учреждены гранты в размере 1 млн рублей для учителей-носителей русского языка. Создан и уже 10 лет работает Центр русской культуры, которому отдали здание кинотеатра в одном из лучших мест Кызыла.

«Известно, что любую ситуацию можно довести до абсурда, — считает Егор Петров. — Решая кадровые проблемы в национальных республиках с оглядкой на процент, как это делалось в Советском Союзе, сегодня невозможно. Оценивать национальную республику по тому, сколько в ее руководстве представителей титульной нации бессмысленно».

В то же время цифры представительства титульной нации в органах исполнительной власти Тувы вовсе не выглядят катастрофическими. На русскоязычных граждан приходится 26 процентов руководящих должностей в правительстве республики, они занимают два из семи постов заместителя председателя правительства республики.

«Не глава Тувы виноват в развале СССР, после чего умерли предприятия, а русские специалисты стали уезжать, но нет в республике большего защитника русских, чем Шолбан Кара-оол, — считает Андрей Тихонов. — Он — один из самых ярых сторонников строительства железной дороги Курагино — Кызыл, которая должна возродить Туву, куда вновь приедут русские люди, чтобы работать на новых открывающихся предприятиях».

Политический цинизм

«В истории, где письмо Молина стало детонатором, есть много странного, — считает политолог Андрей Тихонов. — Не очень понятно, на какие политические дивиденды онрассчитывал своим обращением к президенту и сенатору».

Очевидно, что делая громкое заявление, политик, еще пятнадцать лет назад состоявший в «Единой России», а ныне участвующий в акциях партии «ПАРНАС», специальных целей по работе со своим электоратом, не ставил. Тем более, что «Справедливая Россия», от которой он избирался депутатом Хурала представителей Кызыла, не выдвинула его в качестве кандидата на сентябрьских выборах.

«Зато пас у председателя незарегистрированной общественной организации получился отменный, — отметил эксперт Центра политического анализа. — В результате на авансцене оказался строительный магнат Сергей Сафрин».

За короткий срок директор ООО «Сельстрой» превратился едва ли не в главного фронтмена, по частоте упоминаний переплюнув известного в республике бизнесмена Сергея Конвиза, издающего оппозиционную газету «Риск». Представитель строительного бизнеса развил нешуточную активность, рассказывая о том, как в результате притеснения властей Туву покидают лучшие кадры, а его преследуют за строительство православных храмов.

«Уже много лет ведутся разговоры о строительстве крупного буддийского комплекса, который нужен республике, но Шолбан Кара-оол как председатель правительства был бы недальновидным политиком, если бы с этого начал, — отметил Андрей Тихонов. — Понимая, что надо цементировать межнациональное согласие, глава республики сделал так, что в Туве заработала епархия Русской православной церкви, где уже сейчас есть 18 приходов, в то время как еще недавно было четыре. Не зря он повторяет, что мы ответственны в Туве за русских, в то время как русский народ ответственен за тувинцев в России».

В «нулевых» годах Сергей Сафрин был одним из заметных политиков, отметившихся участием в трехлетнем парламентском кризисе. Впоследствии он изменил свою позицию, решив сотрудничать с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом.

«Именно в этот период конструктивного сотрудничества, во многом благодаря политической воле главы Тувы, фирме Сафрина удалось завершить долгострой — Воскресенский кафедральный собор в Кызыле, а потом построить Князь-Владимирский храм в Туране, — считает Андрей Тихонов. — Но сегодня предприниматель признавать этого не желает, выставляя только себя главным творцом православных храмов в республике».

Весной нынешнего года ООО «Сельстрой» было перерегистрировано в соседней Хакасии. В качестве объяснения такого шага предпринимателя в средствах массовой информации неоднократно всплывала история про то, как в строительной организации Сергея Сафрина однажды появились представители налоговых органов, пытаясь выяснить на какие деньги был построен Князь-Владимирский храм в Туране. Строитель, официально заявивший, что потратил на его строительство около 70 млн рублей, счел себя оскорбленным, решив покинуть юрисдикцию Тувы.

«Такая мотивировка демарша Сергея Сафрина может быть рассчитана только на несведущую публику, — считает Егор Петров, отметивший, что ни один налоговый орган не прошел бы мимо факта, когда крупная строительная организация, получившая в прошлом году из бюджета 99,9 млн рублей, заплатила налогов только на 1 млн рублей. По его мнению, бегство магната из Тувы было фактически неизбежно, поскольку ему грозило обвинение в завышении затрат и неуплате налогов. — Ведь благотворительную деятельность можно вести только из чистой прибыли, а если в этой графе у предприятия значится цифра ноль, то вполне закономерен вопрос: откуда деньги на 70-миллионный храм?».

Известно, что строительная империя Сергея Сафрина живет фактически за счет госзаказов, предпочитая не связываться с рискованными инвестиционными проектами. Только за последние шесть лет она получила по государственным контрактам около 1,5 млрд рублей. Вторым направлением деятельности фирмы считается работа с культовыми сооружениями, где нет строго контроля за использованием финансов. В этом году ООО «Сельстрой» уже стало подрядчиком на строительство духовно-просветительского центра для некоммерческой организации «Воскресение», созданной при поддержке Кызыльской епархии. Строительство ведется за счет субсидии Федерального агентства по делам национальностей.

При этом компания «Сельстрой» добивается государственных заказов всеми возможными способами. Как утверждают специалисты, еще не было ни одних торгов, которые бы не оспорил Сергей Сафрин, если его фирма их проиграла. Так, в разгар скандала вокруг обращения к президенту и сенатору ООО «Сельстрой» стало победителем торгов на строительство здания городского суда в Кызыле, заключив договор на 200 млн рублей.

«Строительная фирма Сафрина действительно выглядит возможным бенефициаром всей этой истории с притеснением русскоязычных граждан, — отмечает Андрей Тихонов. — Сейчас, по моему мнению, все выглядит как просчитанная операция, где письмо Молина стало отвлекающим маневром, а в результате во время шумной кампании и политической трескотни, не нашлось никого, кто бы решился оспорить торги, где победил так называемый «защитник русскоязычных предпринимателей».