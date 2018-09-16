К сожалению, незамеченным прошел не так давно уникальный для истории России XVII века случай — было установлено точное, до десятка метров, место жительства великого первопроходца Восточной Сибири и Дальнего Востока Ерофея Хабарова (ок. 1603−1671). Хабаров вошел в Историю началом присоединения земель по берегам Амура к царству Московскому в 1650-х годах. Хабаровский край — назван в его честь.

Подпись Е. П. Хабарова

Распространена версия, что родина Хабарова — деревня Дмитриево на Сухоне, в нынешнем Нюксеницком районе Вологодской области (1), в Великом Устюге даже поставлен памятник Хабарову. Благодаря исследованиям московского историка Г. Б. Красноштана (2) и котласского — С. А. Гладких (3) можно уверенно сказать, что двор Ерофея Хабарова, откуда он ушел в Сибирь, стоял в нынешней деревне Курцево Котласского района Архангельской области. Также более обоснованной является их версия, что родина землепроходца — несуществующая с первой четверти XVII века деревня Святица, также Котласского района Архангельской области, неподалеку от Курцево.

Г. Б. Красноштан обнаружил в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) купчую на землю от 22 марта 7134 (1626) года, по которой «Наталья Аникиева дочь Гусева продает, а Павел, по прозвищу Меньшик, Иванов сын Хабаров» покупает «чистую землю орамую, и под лесом, и з двором и з дворищем… по речке по Ленивице… от Исаихи… по огороду до Мороженово болота, по Петриловский ручей» (4). Павел — отец Ерофея Хабарова, от которого двор перешел к сыновьям — Ерофею и Никифору. В писцовой книге Сольвычегодского уезда за 1645 год указывается «Деревня Выставок Ленивцов, и в ней крестьяне: двор Микифорко Павлов Хабаров з братом с Ерофейком, да с ним половники…» (5). Ерофей был как десять лет в Сибири, а его хозяйство вели арендаторы — половники.

С. А. Гладких привязал купленные отцом Хабарова владения к местности. Было известно, что деревня Выставок Ленивцов была включена в состав села Курцево Котласского района Архангельской области, но задача состояла в определения точного места двора Хабаровых. Были опрошены местные жители и проанализирована карта курцевской сельскохозяйственной опытной станции. В результате определено местонахождение речки Ленивицы, Петриловского ручья и Мороженого болота. Не найдены следы только четвертой границы участка — Исаихи, упоминаемой в купчей. В результате границы участка были определены с точность до десятка метров — это Красная Горка на западной стороне Курцево, где теперь сенокосный луг (6).

Родился же Ерофей, по мнению Г. Б. Красноштанова и С. А. Гладких, в деревне Святице, откуда и прозвище Святицкий. Деревни нет на картах уже с начала XVII века: «Пустошь, что была деревня Святица на реке на Двине. Дворы и ее поль сметало рекою Двиною. Пашут наездом из той же волости крестьяне из деревни Часовницкое Васка Хабаров… да из деревни Дмитрова Меньшичко Хабаров» (7). Почему Святица родная для Ерофея? В Мангазее и на Таймыре Ерофея Хабарова в документах пишут как Святицкого. Давать прозвище по родной деревне было широкой практикой того времени, например племянник Ерофея Артемий Петриловский — на самом деле Кривошапкин, а Петриловским упоминается по имени родовой деревни Петрилово.

Как Хабаров вдруг оказался уроженцем деревни Дмитрово рядом с Нюксеницей, отследить достаточно просто. Советский историк М. И. Белов опирался в основном на две группы источников — расспросные листы 1629 года, полученные в ходе расследования нарушений Ерофея Хабарова (Святицкого), и анализ карт Поморского края XVII века. Следственное дело шло по государеву указу, по которому «государевым ясачным зборщиком служилым людем и целовальником, будучи у государева ясачного сбору… торговати соболей не велено» (8). А Ерофея и Никифора (Микитку) обвиняли в этом. Из расспросных речей торговых людей Демида Григорьева Фешовкина и Офанасея Аврамова, промышленных людей Якова Костромитина, Данилко Микифорова, Власко Мутовкина, Пятуньки Иванова, диктуемых как под копирку, указано, что Ерофей живет «в Устюжском уезде в Вотложском стану в деревне Дмитриеве. А брат ево Микифор живет Усолья Вычегодского в уезде, в деревне на Ленивице» (9). Но сыскным расспросам покрученников Ерофея и Микифора Хабаровых следует верить в меньшей степени, чем купчим и переписям, так как зависимые от братьев люди выгораживали их на случай конфискационных действий власти. А вот писцовая 1645 года утверждает, что братья вели хозяйство в Выставке Ленивцом вместе.

Но ошибка историка М. И. Белова происходит при изучении карт Поморской земли. Определяя место, по его мнению, родины Ерофея Хабарова — деревни Дмитриево, он почему-то забывает, что, согласно писцовой книге Устюжского уезда за 1626 год «Деревня Дмитрово на реке на Двине» (10), а волость «…Вотложемская на реке на Двине…» (11), и вдруг находит на карте Поморского края XVII века одноименную деревню Дмитриево на Сухоне (!!!), у Нюксеницы — каковую выдает за родину Ерофея Хабарова: «…На карте Поморского края XVII века это селение показано в 80 км к юго-западу от Устюга Великого на левом берегу Сухоны… В наше время эта деревня входит в состав Нюксеницкого района (Вологодской области — прим. автора)» (12). Мотив такого искажения непонятен.

Чрезвычайно жесткие методы, которыми Хабаров поддерживал дисциплину в своем отряде и по отношению к местным, были предметом расследований при его жизни, критикуются и сейчас. Как и методы другого покорителя сибирских даурских земель, воеводы и основателя Артемиево-Веркольского монастыря на Пинеге Афанасия Пашкова, которые подробно описаны раскольником протопопом Аввакумом в его «Житии».

Но и Хабаров, и Пашков начали присоединение земель Приамурья и Забайкалья, их протоптанными тропами пришли другие воеводы и атаманы, действовавшие в менее экстремальных условиях, Восточная Сибирь и Дальний Восток присоединились к России и получили мир на столетия.

Примечания: