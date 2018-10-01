Свобода слова и выражения собственного мнения, которая считается одним из отличительных признаков демократии, властями Грузии всегда понималась по-своему. Свободно выражать и говорить можно было только то, что направлено на критику оппонентов правительства, а деяния властей следовало отражать только в положительном контексте. Так было всегда, и нынешняя власть чем-либо от предшественников не отличается. При всех правителях Грузии телекомпании, информагентства и другие средства массовой информации, преступавшие дозволенную черту минимальной критики, которую правительство допускало для создания в стране фона демократии, зарабатывали себе «лишние проблемы». А проблемы в основном были связаны с долговыми обязательствами и незаконными расходами той или иной телекомпании, холдинга и другого средства массовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона «свободы слова» строгого режима

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» — этот постулат Ленина власти Грузии успешно преобразовали в положение: «успешно работать при нынешней власти и быть свободным от того, что диктует эта власть, нельзя».

Прямо никто не говорит, что то или иное СМИ карается за «излишнюю критику». У каждой попадающей под прицел прокуратуры компании или холдинга находятся свои грехи перед государством — в основном финансовые задолженности и носящие признаки коррупции деяния.

Одной из первых после прихода к власти в Грузии коалиции «Грузинская мечта» испытала на себе давление телекомпания «Рустави-2», но у нее нашлись надежные и солидные защитники за рубежом, друзья и партнеры экс-президента Михаила Саакашвили, которые во всех крупных международных организациях и структурах раструбили о притеснении в Грузии «свободной телекомпании», и ее оставили в покое. Благодаря влиятельным защитникам телекомпании «Рустави-2» сегодня дозволено вещать все, что ей вздумается.

Цитата из м/ф «В некотором царстве…». Реж. Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов. 1957. СССР «Мели, Емеля, твоя неделя»

Иначе обстоит дело с теми СМИ, которые таких надежных партнеров и защитников на международной арене не имеют.

К их числу относится телекомпания «Иберия», входящая в группу компаний «Омега», занимающуюся также импортом-реализацией сигарет, автомобилей и издательской деятельностью.

Проблемы у пытающейся вещать независимо от властей телекомпании возникают не впервые. В 2004 году, после так называемой «революции роз», за эту телекомпанию взялось правительство Михаила Саакашвили, которое в результате «успешно проведенной» на территории телекомпании «спецоперации» устроило погром в ее офисе и закрыло на долгие годы. Причиной были названы финансовые долги телекомпании и ее спонсора — группы «Омега», но владелец этой группы бизнесмен Заза Окуашвили уверен, что Саакашвили закрыл телекомпанию за независимую от властей редакционную политику и объективность вещания. Вернуть лицензию телекомпании «Иберия» группа «Омега» смогла лишь в 2013 году, после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», а в 2015 году возобновила вещание.

Позднее такой же «жертвой» правительства Саакашвили стала принадлежавшая покойному бизнесмену Бадри Патаркацишвили телекомпания «Имеди», которая после событий ноября 2007 года была конфискована у владельца и перешла под контроль тогдашних властей. Позднее она была возвращена семье бизнесмена.

Paata Vardanashvili Бадри Патаркацишвили

Но эти и другие факты — «дела давно минувших дней», которые, как выясняется, получают некий отголосок в нынешней реальности.

В начале сентября стало известно, что министерство финансов Грузии арестовало имущество группы компаний «Омега» за неуплату налогов в бюджет, задолженность по которым превысила 51,7 млн лари.

В ответ на действия властей группа «Омега» распространила заявление, в котором сообщила о проблемах, создаваемых властями, и пояснила, что именно из-за этих проблем не имела возможности выплаты налогов.

Владельцы группы компаний считают, что правительство Грузии искусственно создало им финансовые проблемы, которые объясняются нездоровой ситуацией на табачном рынке.

«На протяжение последних лет … правительство не осуществляет предусмотренные законами «О конкуренции» и «О контроле табака» меры, из-за чего компания несет большие убытки. Более того, на протяжении последних полутора лет правительство трижды останавливало работу группы «Омега», а последние два месяца не выдает компании акцизные марки, что вызывает полную парализацию компании и влияет на выполнение ею налоговых обязательств, выплату зарплаты 1500 работникам, функционирование телекомпании «Иберия» и выполнение обязательств группы «Омега» перед местными и зарубежными партнерами, среди которых восемь ведущих автомобильных компаний и ряд банковских институтов», — объяснили в группе «Омега» причины возникновения финансовых задолженностей перед бюджетом.

Саботаж

Скандал вокруг телекомпании «Иберия» и группы «Омега» разгорелся спустя несколько дней после сообщения минфина. «Вездесущая» телекомпания «Рустави-2», якобы выступающая в защиту своих же коллег по «Иберии», опубликовала тайные аудиозаписи, давшие прокуратуре основания для начала расследования по возможным фактам коррупционных сделок.

Если верить содержанию аудиозаписи, бывший министр по делам спорта и молодежи Леван Кипиани ведет беседу с учредителем и владельцем группы «Омега» Зазой Окуашвили о налоговой задолженности его компаний перед госбюджетом. Собеседник предлагает бизнесмену помощь в реструктуризации долга, если тот заплатит за это $2 миллиона. В записи фигурирует и имя родственника председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили — бизнесмена Учи Мамацашвили, который якобы заинтересован активами группы «Омега».

Главная прокуратура Грузии по факту распространения тайной аудиозаписи моментально возбудила уголовное дело по статье 180 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за присвоение крупной денежной суммы обманным путем, и начала расследование, в ходе которого уже допросила одного из фигурантов тайной беседы — Левана Кипиани. Тот категорически опроверг выдвигаемые ему обвинения, пообещал, что будет активно сотрудничать со следствием, и призвал следственные органы установить достоверность скандальной аудиозаписи.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мешок с деньгами

Категорически отрицает причастность к событиям вокруг группы «Омега» и бизнесмен Уча Мамацашвили, о чем сообщила прокуратура Грузии. Что касается Зазы Окуашвили, он, по информации прокуратуры, находится за границей, в Великобритании, и обещает явиться в следственные органы на допрос после возвращения в страну, в конце сентября. Не явились в прокуратуру вызванные на 25 сентября руководители трех входящих в группу «Омега» компаний, но, как заявили их адвокаты, они обещают дать показания 27 сентября.

Следующим под прицел прокуратуры попал крупный издательский холдинг «Палитра медиа», который также старается вести независимую от властей редакционную политику. 25 сентября главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела против ООО «Колорпак», входящего в холдинг «Палитра медиа», по фактам коррупции и возможной растраты принадлежащих государству крупных сумм.

По информации прокуратуры, речь идет о кредите на сумму $1,6 млн, который ООО «Колорпак» получило в рамках государственной программы «Производи в Грузии» на основании оформленного с государством 15 декабря 2014 года договора.

О конкретных фактах совершенных преступлений или допущенных нарушений договора прокуратура на данном этапе не сообщает, но с целью их изучения на основании решения суда затребовала от руководства предприятия всю документацию о правовой, бухгалтерской, финансовой и экономической деятельности.

theilr Под лупой

«С целью изучения механизмов мониторинга выдачи кредитов и их дальнейшей траты Тбилисский городской суд на основании ходатайства прокуратуры издал определение об изъятии документации, отражающей правовую, бухгалтерскую, финансовую и экономическую деятельность ООО «Колорпак». Определение суда было передано компании для исполнения 24 сентября», — говорится в сообщении прокуратуры. При этом подчеркивается, что изъятие документации не ограничивает деятельность самого предприятия и всего холдинга.

Холдинг «Палитра медиа», который и при правлении Саакашвили подвергся тотальной проверке и испытал определенное давление за самостоятельность редакционной политики, ответил на требование прокуратуры готовностью выдачи запрошенной информации и документации. Руководство холдинга подчеркнуло, что, как и прежде, уверено в прозрачности и законности собственной деятельности, и выразило надежду, что следствие будет проведено объективно. В то же время в распространенном холдингом заявлении говорится, что оригиналы всех документов будут переданы прокуратуре только после того, как будут сделаны и заверены в нотариальном порядке копии этих документов.

Директор компании «Колорпак», из-за которой, собственно, и появился повод к возбуждению уголовного дела, в интервью грузинской телекомпании «Пирвели» заявил, что его компания участвовала в государственной программе «Производи в Грузии» в 2014—2016 годах, программа закончилась в конце 2016 года, но прокуратура почему-то затребовала всю документацию ООО «Колорпак» начиная с 1 января 2014 года и до 11 сентября 2018 года включительно. Он выразил надежду, что прокуратура сумеет дать ответ и на этот вопрос.

Ysia.ru Прокуратура

Отметим, что Грузия готовится к очередным выборам президента, которые пройдут 28 октября. Подобные действия, направленные против бизнеса и СМИ, создают для предвыборной кампании определенный негативный фон, которым успешно пользуются основные оппоненты нынешней власти. Интересно, что в защиту независимых холдингов выступили нынешние и бывшие соратники Михаила Саакашвили, при правлении которых в Грузии против неподвластных правительству СМИ не только возбуждались уголовные дела, но и проводились спецоперации и погромы. Сегодня соратники Саакашвили в статусе правозащитников ратуют за свободу слова и независимость телекомпаний.