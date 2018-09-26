



Бывший главнокомандующий вооруженными силами Польши, генерал-полковник в отставке Мирослав Ружаньский подверг критике желание Варшавы заполучить постоянную американскую военную базу, которую польский президент Анджей Дуда во время недавней встречи в Вашингтоне со своим коллегой Дональдом Трампом предложил назвать «фортом Трампа». Несколько слов генерала, опубликованные им в своем блоге, вызвали настоящую бурю в варшавском салоне. Он считает, что создание постоянной базы США в Польше в контексте нарушения положений Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, подписанного в Париже в 1997 году, «освободит» Россию от соблюдения этого соглашения, «а это уже усиливает угрозу нашей безопасности».

Напомним, что в свое время Ружаньский возглавлял департамент стратегии и оборонного планирования польского военного ведомства, после чего занимал пост начальника главного командования ВС Польши, которое было создано в начале 2014 года и наряду с Генеральным штабом и оперативным командованием являлось важнейшим органом управления польской армии. Ружаньский занял этот пост в июле 2016 года и должен был руководить главным командованием в течение трех лет, однако в декабре того же года его отправили в отставку из-за несогласия с гражданским министром обороны Польши Антонием Мачеревичем. Почему сейчас Ружаньский решил сделать свое заявление, судить трудно, мотивацию свою он не объяснял. Но осудили его хором, один из известных польских политологов поспешил даже публично покаяться в том, что когда-то сфотографировался с генералом. Правда, коллеги экс-главнокомандующего в основном промолчали. В потакании «русскому медведю» обвинил его бывший руководитель спецназа GROM генерал Роман Полько, назвав заявление Ружаньского игрой в пользу Германии и приписав ему «абсурдное мышление в категориях политической корректности».

В основном критика звучала со стороны политиков и журналистов. Так, государственный телеканал TVP дал понять, что тезисы генерала «родом из Польской Народной Республики». Это методологически спорная оценка. Ведь во времена ПНР как раз Польша была местом сосредоточения пусть и союзнического, но все-таки иностранного военного контингента, Северной группы войск — оперативно-стратегического военно-территориального формирования Вооруженных Сил СССР. И присутствие советских военных на польской земле сегодня для большинства польских политиков является негативным фактором, а для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) и вовсе поводом утверждать об «оккупации» Польши с 1945 по 1989 год, временем очередной «потери» ее независимости. В этом смысле размещение постоянной военной базы в стране как раз и будет решением «родом из ПНР», ведь американцы — это тот же самый иностранный контингент, ничем качественно не отличающийся от советской армии, которая 25 лет назад покинула Польшу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия. Медведь.

Сейчас Варшава добивается создания «форта Трампа». Но по итогам визита Дуды в Вашингтон, заявлений самого Трампа в ходе переговоров и последующих «утечек» из Пентагона видно, что все очень непросто. В совместной декларации двух президентов, например, упоминания о базе отсутствуют. Как заявил в этой связи в интервью католической газете Nasz dziennik депутат сейма Томаш Жимковский, представляющий партию «Кукиз'15» (Kukiz'15), звучали «только слова, более того, очень общие, не было жестов, указывающих на более тесное сотрудничество». Как бы ни старались польские проправительственные издания усилить эффект визита Дуды, последующие новости из Вашингтона мало дают повода для оптимизма. Так, министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что в Пентагоне только еще «изучают вопрос о том, следует ли строить американскую базу в этой стране (Польше — С.С.)», а сам «процесс находится на самом раннем этапе». Помимо того, как подчеркнул министр обороны, до того, как принять решение, «Соединенные Штаты будут взаимодействовать с другими региональными союзниками и партнерами». А это значит не только консультации с Берлином, который неоднократно критиковал идею создания американской военной базы на польской земле, но и возвращение к Основополагающему акту 1997 года, на что намекал генерал Ружаньский.

Все же польские военные — это люди дальновидные, которые твердо стоят на земле. Они реалисты, имеющие дело с константами, в отличие от политиков, которым надо зарабатывать популярность у избирателей, они танцуют от разных печек. Вряд ли им может понравиться идея подчинить обороноспособность Польши интересам заокеанского союзника, когда какой-нибудь командующий американской базы в чине полковника, если она будет размещена, конечно, станет диктовать польским генералам, что им делать и как защищать свою собственную страну. Сомнительно также, что в восторге окажется польский военно-промышленный комплекс. Им хватило Мачеревича, который гарантировал Мелецким авиационным заводам, что будет покупать у них вертолеты для армии, но так и не выполнил эти обещания. Как замечает бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев, «скорее, американская сторона ожидает, что мы купим в США за большие деньги все виды оружия, не заботясь о том, не парализуют ли эти покупки модернизацию вооруженных сил в Польше в целом. Может получиться, что у нас окажутся комплекты Patriot и все, что с ними связано, но мы потратим на это так много денег, что, кроме Patriot, больше ничего не сможем себе позволить». Но прислушаются ли польские политики к военным? Ответ пока неясен.