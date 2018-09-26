



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Общественная безопасность является одним из основных элементов, который любые страны стремятся вывести на идеальный уровень. Одним из основных показателей общественного спокойствия является уровень развития социальных ценностей. В последние годы в Турции в этом вопросе, к сожалению, отмечаются спады, насколько это можно видеть из статистических данных.

Общественную безопасность в Турции обеспечивают полиция и жандармерия. Согласно данным управления безопасности и жандармерии в период с 1990 по 2018 годы отмечается значительное повышение уровня преступности (на 400%). Рост таких преступлений, как кражи, убийства и оборот наркотиков, достиг 600%. К примеру, в 2015 году в среднем отмечалось 4 убийства ежедневно. Большинство преступлений было совершено по мотивам защиты чести и из-за денег. Но и 369 женщин стали жертвами домашнего насилия, в тот же год было убито 193 ребенка младше 18 лет. По данным министерства внутренних дел, за последние годы в Турции количество краж увеличилось на 75%. Эксперты связывают резкое увеличение краж с ослаблением социальных ценностей. Случаи краж, рост которых отмечается с 2011 года, достигли максимального уровня в 2015 году. В 2011 году была совершена 351 тысяча краж, в 2015 году эта цифра уже достигла 447 тысяч.

Voice of America Турецкие полицейские

Четверть из 1,49 миллиона преступлений против общественного порядка, совершенных в течение последних лет, составили кражи. Таким образом, они стали самым распространенным типом преступлений. Если посмотреть на возраст преступников, совершивших кражи, можно отметить, что 78% из них приходится на лиц младше 20 лет, 22% — на лиц старше 20 лет. Однако преступники, от действий которых ежегодно страдают тысячи людей, остаются на свободе, отделываясь краткосрочными наказаниями. Большинство преступников, совершивших кражи ювелирных изделий и денежных средств, не отбыв должного наказания, сразу после освобождения возвращаются к воровству. Потому что в Турции нет серьезного наказания за кражу. Поэтому преступники, освободившиеся из тюрем спустя непродолжительное время, с легкостью возвращаются к своим занятиям и спрятанным похищенным вещам. Турецкий уголовный кодекс на основании статьи 141 предусматривает наказание за простую кражу сроком от 1 до 3 лет.

Число задержанных и осужденных лиц в Турции с показателя в 38 931 человек в 1994 году увеличилось до 152 335 человек в 2014 году. Самые распространенные преступления, за которые в 2014 году были осуждены преступники: 17% — кражи, 14,5% — причинение вреда здоровью, 8,2% — уклонение от уплаты долга и банкротство, 5,2% — убийства. Из числа содержащихся в исправительных учреждениях 86% составляют осужденные, 14% задержанные. Из них 96,4% — мужчины, 3,6% — женщины. К сожалению, эти цифры увеличиваются в геометрической прогрессии.

Отдельно стоят преступления по политическим мотивам. Как отмечают эксперты, за 2016−2017 годы в Турции число лиц, в отношении которых было начато расследование или возбуждено дело по обвинению в членстве в террористической организации либо в управлении террористической организацией, достигло 612 тысяч. Для сравнения, в период с 11 сентября 2001 года по настоящее время, за 17 лет в США в общей сложности было возбуждено 10 тысяч уголовных дел по обвинению в терроризме, в Англии же — всего 1043. Кроме того, в этих цифрах не отражены более 200 тысяч людей, уволенных с работы по обвинению в участии в «террористической организации», основанных на докладах организаций и спецслужб без проведения в отношении них законного расследования, либо оставшихся без работы ввиду закрытия организаций, в которых они работали, на основании законодательного декрета.

При анализе причин угроз общественной безопасности в Турции эксперты отмечают, что унижения, использование людей в качестве мишени, отделение их от других групп населения, враждебного настраивания против них и демонизации, а также иные систематические высказывания, побуждающие к ненависти, часто используемые первыми лицами страны, приводят к возникновению недоверия в обществе и обеспокоенности о будущем. Такое отношение лидеров страны оказывает негативное влияние на общество, приводит к серьезным психологическим проблемам, паранойям, страху и беспокойству в широких слоях общества, делая общество психически и духовно больным. Во время экономического кризиса общественное беспокойство лишь возрастает. В 2017 году число самоубийств на почве невозможности прокормить семью возросло на 23%. Однако не один лишь экономический кризис приводит к общественной депрессии. Социальный кризис проявляется в случае, если имеет место ослабление в сфере социальных ценностей и духовного сопротивления.

Farhan Турецкие полицейские

Самыми болезненными для общества являются социальные кризисы. К примеру, стихийные бедствия в силу общей судьбы способствуют сближению, сплочению, тогда как социальные кризисы приводят к возрастанию разобщенности и обвинений. Люди перестают надеяться на жизнь, на будущее, теряют веру, начинают переживать по любому поводу, во всем сомневаться. Неэффективное противодействие как природным, так и социальным кризисами, конечно, оказывает негативное влияние на психическое и духовное здоровье людей. Но если такие стихийные бедствия, как землетрясения, оползни, связаны с отчетливо видимыми причинами, при социальных катастрофах стрелы и критика летят в сторону руководителей. Может нарушиться единство и сплоченность и возникнуть разрозненность и дезинтеграция. В разрезе истории распад очень многих государств/обществ произошел после проигранных войн.

Социальные кризисы являются проверкой на прочность неправительственных организаций, партий, чиновников, принципов, руководителей против реальных трудностей. Структуры, способные выйти из кризиса, сохранив здравый смысл и благоразумность, могут видеть свои ошибки, пробелы, слабые места и смогут построить более сильное будущее, обновиться. Однако в настоящее время в Турции, к сожалению, не принимаются никакие решения и не звучат заявления для предупреждения либо урегулирования ни социальных, ни экономических кризисов. Если все продолжится в этом же духе, то социальный взрыв будет неизбежен.