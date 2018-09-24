



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

В Японии продолжают обсуждать и комментировать предложение президента РФ Владимира Путина до конца года подписать между двумя странами мирный договор, не обусловливая его заключение предварительными условиями. Как известно, никаких серьезных препятствий для заключения договора между Токио и Москвой нет, кроме необоснованных притязаний японского правительства на законно принадлежащие и исторически, и юридически нашей стране южнокурильские острова.

В авторитетном японском журнале «Форсайт» опубликована статья известного политолога, профессора Университета «Такусёку» Кэнро Нагоси, озаглавленная «Дипломатия дзюдо во Владивостоке. Чистая победа президента Путина».

Прогноз ученого для Японии неутешительный. Он пишет: «Очевидно, что Путин настроен положить под сукно проблему «северных территорий», переговоры по которой буксуют, однако если японская сторона откажется, это вызовет протесты России, что приведет к еще большей стагнации переговоров. Ситуация показала, что дипломатия премьера Абэ, который провел 22 встречи с президентом Путиным, оказалась на распутье».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Автор считает, что предложение Путина для Японии неприемлемо. Даже при согласии президента продолжить поиск разрешения проблемы территориального размежевания после подписания мирного договора. Можно согласиться с указанием автора на то, что такой поиск после заключения документа, окончательно подводящего и закрепляющего итоги войны, будет бессмысленным.

Он пишет: «Для Японии, чья национальная политика заключается в том, чтобы сначала решить проблему принадлежности четырех островов, а затем подписать мирный договор, предложение Путина неприемлемо. Главная проблема в том, что если заключить мир, то в соответствии с международным правом это будет означать окончательное урегулирование всех послевоенных вопросов».

Профессор напоминает, что Путин является сторонником «хрущевского компромисса», предусматривавшего передачу Японии в качестве жеста доброй воли Малой Курильской гряды (острова Хабомаи и остров Шикотан), и высказывает предположение, что «возрастает вероятность того, что проблема будет решена передачей Японии двух островов, площадь которых составляет 7% от всей территории южных Курил». При этом признается, что «возврат» наиболее крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды невозможен, и «сам Путин ни разу не обсуждал принадлежность Кунашира и Итурупа».

Eugene Kaspersky Остров Кунашир

Да и с волюнтаристски обещанными Хабомаи и Шикотаном не так все просто. Автор цитирует Путина: «О возврате двух островов не написано ничего конкретного: будет ли Японии передан суверенитет или же они будут сданы в аренду». При этом приводится малоизвестное высказывание президента: «Если Япония получит два острова в соответствии с декларацией, это станет ее чистой победой». Спросил у автора, когда и где Путин так говорил? Получил ответ: «Во время беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре 2015 года на саммите G20 в Турции».

Такая позиция Путина свидетельствует о том, что, несмотря на его заявление о том, что «Курильские острова находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией… это закреплено международным правом, это результат войны», президент продолжает убеждать японцев в выгодности для них согласиться на «хрущевский компромисс». То есть, по сути, дается согласие на передачу Японии, хотя и с оговорками, Малой Курильской гряды.

Eugene Kaspersky Остров Итуруп

И все же предложение Путина привело японские власти в смятение. С одной стороны, они заявили о неизменности своей позиции о подписании мирного договора только после согласия Москвы сдать все южнокурильские острова, а с другой — похоже, не хотят с ходу отвергать инициативу президента.

На это обращает внимание автор статьи: «Японская сторона также восприняла это предложение конструктивно. «Это проявление сильного желания развивать отношения между странами» (генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга). «Я понял, что Россия хочет подписать мирный договор как можно быстрее» (министр иностранных дел Японии Таро Коно). Тем не менее, факт в том, что если начать обсуждение заключения мирного договора без предварительных условий на фоне того, что совместная хоздеятельность на островах не развивается, это только осложнит и запутает переговоры».

Объективно оценивая произошедшее на ВЭФ-2018, профессор Нагоси приходит к выводу: «Секрет дзюдо, в котором хорош президент Путин, заключается в том, чтобы использовать силу противника против него самого. В этот раз Путин воспользовался тем, что Япония подалась вперед, показал свое мастерство и одержал чистую победу».

Завершается статья фактически предупреждением японскому правительству: «Следовательно, до тех пор, пока администрация Путина будет править в России, максимально возможные уступки — это только два острова. Возврат Кунашира и Итурупа немыслим. Похоже, проблема «северных территорий» может стать неприятной проблемой для самой Японии, которой придется решить: согласиться на два (или один) острова или готовиться к затяжной схватке с преемниками Путина в расчете получить все четыре острова».

Отчасти согласившись с японским профессором, однако, добавим. Существующее в Японии представление, что Малая Курильская гряда уже в «кармане» и надо добиваться от Москвы еще и «возвращения» островов Большой Курильской гряды, обманчиво и иллюзорно, ибо за прошедшие более 60 лет с момента обещания Хрущева произошли кардинальные изменения, без учета которых автоматически осуществить переход Хабомаи и Шикотана к Японии не представляется возможным. Но об этом в следующий раз.