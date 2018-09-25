«Мы их в дверь, они в окно…»

the3cats Наркотики

Владимир Высоцкий

В Мехико представлен доклад Глобальной комиссии по наркополитике / Global Commission on Drug Policy (GCDP) «Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками». Название организации и тема доклада вызывают невольное уважение: в мире озабочены проблемой наркотиков. Но это только на первый взгляд. При прочтении самого документа возникает когнитивный диссонанс. То, что предлагается под прикрытием имен уважаемых во всем мире людей, сильно расходится с реальными целями организации. Кстати, GCDP позиционирует себя именно как «общественная организация», т. е. НКО «всемирного типа».

Глобальная комиссия по наркополитике была создана не так давно, в 2011 году. С этого момента она опубликовала семь докладов — по одному за год. Они очень последовательные, и здесь необходимо вспомнить определение «окна Овертона». Оно также называется окном дискурса и представляет собой алгоритм, с помощью которого в сознание любого общества можно внедрить идею, которая совсем недавно казалась немыслимой и невозможной. Характерно, что теорию Овертона развил американский неокон Джошуа Тревньо, который ввел последовательность шагов от действующей моральной нормы к немыслимой ранее через последовательность пониманий: от общественного стандарта и разумной нормы к приемлемой идее, недалеко стоящей от радикального мнения. Чтобы добиться такой трансформации, необходимо осуществлять последовательную информационную политику.

Если взять только названия докладов GCDP, складывается очень схожая с «форточкой Овертона» картинка. Первый доклад, написанный в 2011 году, назывался «Война с наркотиками». Логично, ведь, судя по названию, с наркотиками нужно воевать, спасать наркоманов, бороться с наркотрафиком и наркобаронами как в Афганистане, так и в Колумбии, везде, где они есть. Это отражало «нормальное» восприятие проблемы наркотиков обществом на тот момент. Следующий доклад от 2012 года был шире — «Война с наркотиками и ВИЧ/СПИД. Как криминализация употребления наркотиков способствует распространению глобальной пандемии». Это мнение тоже стало стандартом. Действительно, употребление наркотиков способствует распространению СПИДа. Разумным казался и следующий материал «Война с наркотиками и ее негативное влияние на общественное здоровье: скрытая эпидемия гепатита «С», опубликованный в 2013 году. Идея «Взять под контроль: на пути к эффективной наркополитике» от 2014 года казалась приемлемой, ведь распространение наркотиков действительно как-то надо контролировать, чтобы никто не переступал за грань. Но в следующем, 2015 году эта грань была радикально определена как «Боль, которую можно было бы избежать: всемирный кризис здравоохранения, спровоцированный наркоконтролем». На следующий год появляется еще одна радикальная идея — «На пути реформы наркополитики: новый подход к декриминализации», согласно которому государству надо брать под контроль распространение легких наркотиков. 2017 год ознаменовался появлением немыслимого в 2011-м утверждения о том, что «не все наркотики одинаково вредны: иногда они даже приносят пользу», «наркомания не признак слабости» и «наркотики далеко не всегда вызывают зависимость». Такие выводы сделаны в докладе «Проблема восприятия наркотиков в мире. Время развеять предрассудки о людях, употребляющих наркотики».

Chatham House Изменение глобального восприятия наркотиков

Крещендо пропаганды ударило в головы в этом, 2018 году. Глобальная комиссия по наркополитике предлагает государствам легально регулировать наркорынок, в том числе и «тяжелых» наркотиков. Как тут не вспомнить первое название ликвидированной в 2016 году ФСКН. Вот оно — «Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». В 2003 году, когда он был создан на месте налоговой полиции, это название звучало как шутка. Сейчас, после мексиканского доклада GCDP, ситуация стала бы тяжелой реальностью, если бы Служба все еще существовала.

Кроме госконтроля, авторы доклада приводят «цифирь» в 250 000 000 наркозависимых в мире, которая, с их слов, подтверждает, что именно регулирование поможет «установить контроль за наркотиками». По мнению члена организации француза Мишеля Казачкина, постоянно проживающего в Швейцарии, «регулирование — последний уровень наркополитики», оно является «целью, к которой нужно дойти». Интересно, что как еще один аргумент к госрегулированию — создание «цивилизованного рынка». Где-то мы это уже слышали, не так ли?

В докладе упоминается и модернизация международной системы контроля за наркотиками. Хорошо, что хоть нет инноваций… Однако сами способы, которыми предлагают ее модернизировать, тоже достаточно оригинальны. Если так называемый вариант «А» говорит о создании «новой рамочной единой концепции» на месте Протокола по наркотическим средствам от 19 ноября 1948 и Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, то план «В» уже о другом. Он предлагает «внесение существенных поправок». Естественно, есть и более радикальный план «С» — по нему осуществляется «выход из конвенций с оговорками». Вариант «D» говорит о «необходимости уважительного несоблюдения» международных соглашений, а «окончательное решение» предложено в крайнем варианте «Е» — когда ведущие государства — защитники демократии и наркоманов на основании Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года «модифицируют договора по наркотикам «между собой». Этот документ дает им такую возможность. Что из этого следует — понятно. Организуются свободные коридоры транзита наркотиков со стороны участников «междусобойчика» в странах «с уязвимыми институтами», и понеслась. Результаты защиты демократии на Ближнем Востоке и в Северной Африке известны всем. Это — реальная реализация «окна Овертона».

Chatham House Рут Дрейфус

Интересно, что вступление к докладу подписала бывший президент Швейцарии и председатель GCDP Рут Дрейфус. Кстати, в состав комиссии вместе с нобелевским лауреатом перуанским писателем Марио Варгасом Льосой входят такие интересные персонажи, как британцы Ричард Брэнсон и Ник Клегг. Если про первого известно, что он владелец Virgin Group и глава закрытого международного клуба «Старейшины» / The Elders, то второй еще более одиозен — в 2010—2015 годах он был заместителем премьер-министра Великобритании и входил в комитет «Кобра». Но самое интересное таится на последних страницах доклада. Там, по современной мировой традиции, обозначены спонсоры, которым выражается благодарность. Оказывается, что создание опуса от 2018 года финансировали фонд «Открытое общество» / Open Society Institute (OSI), известный также как «Фонд Сороса», Virgin Unite Ричарда Брэнсона в лице The Virgin Foundation, который занимается «медициной в Африке», и Oak Foundation Алана Паркера, владельца Dute Free Shoppers. Про Фонд Сороса много объяснять не надо, его задача — глобальная дестабилизация «нецивилизованного мира». Интереснее Virgin — медицина в Африке для британских компаний — огромный и неисчерпаемый полигон для испытания новых лекарств, среди которых есть и наркосодержащие, в том числе именно там испытывались производные от каннабиса, который теперь в Британии разрешен даже при лечении эпилепсии у детей. Идея Алана Паркера, хозяина Dute Free Shoppers, тоже понятна — продажа наркотиков в его магазинах по всему миру может принести гигантские прибыли.

Очень бы хотелось, чтобы указанные владельцы фондов и даже отдельных «недоразвитых» стран на примере собственных семей ощутили, что такое наркозависимость. Ведь, согласно прошлогоднему докладу, «наркотики употребляют люди с любым достатком — различаются только вещества и их качество. Никто из них не заслуживает плохого отношения и не должен быть дискриминирован. Слово «наркоман», его употребление приводит к дискриминации и укреплению карательной политики, которая основывается на морализаторстве. Они обесчеловечивают людей, выставляя их как недостойных и неполноценных». Безграничная толерантность рулит.

А вот «форточку Овертона», которую прорубают в нашу страну, стоит приподзакрыть.