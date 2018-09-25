



Иван Шилов ИА REGNUM

Польская пресса продолжает обсуждать положение Католической церкви в стране. Очередным поводом для этого стала запланированная на 28 сентября премьера нового фильма режиссера Войтека Смажовского «Клир», автора знаменитой ленты «Волынь», которая два года назад удостоилась благосклонной реакции правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). Однако сейчас «Клир» получил со стороны власти совсем иные оценки. Фильм раскрывает темы, связанными с Католической церковью, а главными героями являются три священника, судьбы которых однажды переплелись вместе во время пожара в костеле, пишет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Теперь эти ксендзы встречаются в каждую годовщину катастрофы, чтобы отпраздновать чудо жизни. Вот три характера: Лисовский — куриальный сотрудник в одном из больших городов, мечтающий о карьере в Ватикане; архиепископ Мордович — влиятельный, купающийся в роскоши церковный сановник; Трибус — сельский батюшка, который в своем убогом местечке подвержен различным человеческим слабостям. И Кукула, сам имеющий горячую веру, но вынужденный бороться с падением веры своих прихожан. Как говорят о фильме его создатели, их цель вовсе не в том, чтобы обсуждать религиозные вопросы или критиковать верующих. Они считают веру одной из самых интимных сфер каждого человека. Творцы «Клира» хотят говорить о человеческих действиях и образах, вызывающих наше основной возражение. Фильм — это художественное видение, основанное на многих реальных событиях, ситуациях, которые произошли где-то и когда-то. Это чрезвычайно динамичная, но в то же время настоящая история. Во время получения специальной премию жюри на 43-м кинофестивале в Гдыне режиссер пошутил, что горделиво надеялся на то, что награду ему вручит президент государственного телеканала TVP Яцек Курский. Это отсылка к инциденту 2016 года, когда Курский передал Смажовскому приз за «Волынь» не на сцене во время торжества, а за сценой, что было вырезано из трансляции, которую вел телеканал TVP Kultura. Дополнительную изюминку ситуаци вокруг «Клира» придает и то, что в этом году Radio Gdańsk, присуждающее награду фильму, которому дольше всего аплодировали зрители, сейчас отказалось это делать. Неофициально поговаривают, что руководство радиостанции испугалось возможного триумфа «Клира».

Цитата из к/ф «Клир», реж. Войцех Смажовский. 2018. Польша Духовенство

Педофильные скандалы на протяжении многих лет разрушают Церковь во всем мире, отмечает Głos Wielkopolski (Познань). Однако если в США, Германии, Ирландии и Австралии правда о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних со стороны священников была раскрыта и вопрос был урегулирован, Церковь в Польше все еще замыкается в себе, это все еще остается табу. Костел обычно неохотно говорит о педофильных скандалах. Еще реже в самой Церкви звучат голоса о необходимости решения проблемы педофилов в рядах священнослужителей. Шагом вперед может стать создание интерактивной карты, показывающей число священников-педофилов. Сторонники этой идеи указывают, что на карте проживающих в Польше педофилов, которую обновляет министерство юстиции, не показаны ксендзы, совершившие подобные преступления. Борьбу с этим грехом ведут также кинематографисты. Какое-то время назад журналист Томаш Секельский работал над документальным фильмом о педофилии в польской Церкви. Пока он собирает деньги, чтобы потом выложить работу бесплатно на YouTube. Телевизионные станции отказались финансировать его проект. Возможно, из-за влияния Церкви. Другая лента, которая возобновляет дебаты о педофилии среди священников, — «Клир» Смажовского. Он создает образ духовенства как распутников, жадных до денег, алкоголя или секса. Это вызывает большие споры, особенно среди защитников Костела.

Дирекция начальной школы № 60 отправила 19 сентября своих учеников в костел святых польских братьев-мучеников в Быдгоще для участия в мессе по случаю принесения образа Ченстоховской Божией Матери, сообщает Express Bydgoski (Быдгощ). По такому случаю детей освободили от уроков. Некоторым родителям это не понравилось. «Почему служба должна быть организована за счет занятий? Можно было бы пойти и помолиться перед чудотворной иконой после школы, индивидуально», — говорит мама одного из учеников. Другой родитель добавляет: «У детей в течение учебного года и так много свободного времени, и вот еще один повод не заниматься». Руководство учебного заведения возражает. «Такая возможность случается раз в 40 лет, поэтому ее стоит использовать, — говорит директор школы № 60 Лешек Гоздек. — Настоятель прихода обратился к нам с инициативой, мы и договорились». Как замечает директор, духовное измерение важно для учеников. К тому же никто не протестует, когда класс идет в кинотеатр или в поход. Однако когда дело касается мессы, возникают проблемы. При этом, пояснил Годзек, неверующие ученики остались в этот день в школе, им нашли, чем заняться. Что касается пропущенных уроков, то учебный материал дети в любом случае получат.

Джордж Адам Шмидт. Чтение библии. 1827

21 октября поляки будут голосовать на выборах в местное самоуправление, напоминает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). По этому поводу пресс-секретарь епархии Свидницы (входит в митрополию Вроцлава) отец Даниэль Марцинкевич подчеркивает, что ни один священник не может участвовать в предвыборной кампании. От имени епархии он выступил с заявлением ввиду обращений верных к Костелу по поводу выборов (по мнению многих католиков, ныне Церковь поддерживает правящую партию «Право и Справедливость»). В нем говорится, что Кодекс канонического права и постановления Второго Ватиканского собора запрещают священникам участвовать в предвыборной кампании, поддерживая тем самым какие-либо определенные группы. Собор решительно подчеркивает, что Церковь как религиозная общность «никоим образом не отождествляет себя с политическим сообществом» и «не связана с какой-либо политической системой», поскольку Церковь и государство независимы друг от друга и существуют в автономных областях. Использование духовенства отдельными группами в предвыборной кампании может вызвать ненужные эмоции и подозрения, а также уменьшить доверие верующих к их пастырям.

Польшу посетила с визитом делегация Александрийского патриархата во главе с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II, передает Kurier Poranny (Белосток). Турне началось с ознакомления с польской столицей. Феодор II побывал в храме Святой Марии Магдалины в Варшаве, где его приветствовал глава Польской православной церкви митрополит Савва. В кафедральном соборе патриарх возглавил короткую службу, затем выступил с проповедью. За неоценимый вклад в развитие православной миссии на африканском континенте Феодор II был награжден православным митрополичьим центром милосердия «Элеос» специальной премией «Длани милосердия 2018 года», которую ему вручили отцы Доротеуш Савицкий и Марек Масальский. Патриарх благословил собравшихся в соборе и раздал памятные иконки. Затем гости отправились в Центр православной культуры, где они посетили академическую часовню святых Кирилла и Мефодия и ознакомились с выставкой музея православной митрополии Варшавы. Как сообщает Gazeta Współczesna (Белосток), гостей из Африки встретили в Подляшье. Феодор II участвовал в праздновании Рождества Пресвятой Девы Марии в городе Бельск-Подляски. На торжествах собралось так много верующих, что они не поместились в маленькой исторической церкви. Поэтому алтарь установили перед входом в храм. Во время проповеди патриарх поблагодарил и благословил верующих, попросив их быть сильными в своей вере. Во время молитвы он переходил также на греческий и церковно-славянский языки.

Orthodox.pl Патриарх Александрийский и всея Африки Федор II (в центре). Польша

Когда советом министров Польши руководила Беата Шидло, она заверяла, что плата за воду и сточные воды не будет увеличиваться, а она возрастет, информирует Gazeta Pomorska (Быдгощ). Казенное учреждение «Польские воды», которое согласует новые тарифы, призывает местные органы власти прекратить повышать цены. Региональный центр водных ресурсов в Гданьске объявил, что коммунальный службы города Короново установили рекорд повышения цен на водоснабжение и очистку сточных вод в стране — увеличили их для некоторых групп потребителей на 500%. Гданьск не одобрил этот тариф, а глава «Польских вод» Пшемыслав Даца заявил, что водопроводно-канализационные предприятия, увеличившие тарифы, пытаются возложить ответственность на управляемое им учреждение, и пригрозил судом. Мэр Короново Станислав Глищинский говорит в ответ, что администрация предусмотрела выделение средств на субсидии для жителей. Ряд населенных пунктов в этой общине имеют многомиллионную задолженность по воде и канализации, прокуратура ведет расследование.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе Малгожаты Рыбицкой и Евы Сольской против польского государства, рассказывает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). ЕСПЧ установил, что Варшава вопреки воле семей провела эксгумацию погибших в смоленской катастрофе Аркадиуша Рыбицкого и Лешека Сольского, чем нарушила статью 8 Конвенции о правах человека, гарантирующей право на уважение частной и семейной жизни. «Я выслушала приговор со слезами на глазах, — говорит вдова Рыбицкого. — Я чувствую, что справедливость восторжествовала. Долгое время вместе с Евой Сольской мы боролись, чтобы предотвратить эксгумацию наших мужей. И сегодня я услышала, что суд единогласно поддержал мнение о нарушении прав наших семей. Это не произошло бы, если бы не поддержка доктора Петра Кладочного из Хельсинкского фонда по правам человека, который согласился представлять нас в ЕСПЧ, и постоянную юридическую помощь адвоката Томаша Снарского». Иск был направлен в ЕСПЧ после того, как жалобщики прошли все этапы польской судебной системы. Напомним, что после решения национальной прокуратуры в 2016 году об эксгумации жертв смоленской катастрофы некоторые семьи выразили протест. В мае этого года, несмотря на иски семей и друзей умерших, операция была проведена. ЕСПЧ рассмотрел это дело как прецедентное, назвав его «одним из шести наиболее важных дел по Польше». Приговор не только свидетельствует о вине польского государства, но и обязывает выплатить пострадавшим по 16 тысяч евро каждой семье. «Мы требуем, чтобы лица, ответственные за решение об эксгумации, были наказаны, — заявила Малгожата Рыбицкая. — Сегодня они чувствуют свою безнаказанность, но придет время, когда понесут юридическую ответственность».

PullBear Смоленская катастрофа

Депутат от PiS хочет сотрудничать с Смоленском, пишет Dziennik Wschodni (Люблин). Пулавам такое принесет много преимуществ, убеждает представляющий в городском совете правящую партию Игнаций Чежик. В настоящее время Пулавы дружат с шестью городами — это Боярка и Дубляны на Украине, Каштелу-Бранку в Португалии, Дуайе во Франции, Несвиж в Белоруссии и Штендаль в Германии. Сможет ли российский Смоленск присоединиться к ним в будущем? Чежик давно пробивает такое решение, но пока не получается. Депутат считает, что Пулавам «стоит идти на Восток» и работать «с таким трудным партнером, каким является Россия». Он знаком с ассоциацией поляков в Смоленске и говорит, что «нас многое объединяет — было бы целесообразно организовать совместные проекты, научные сообщества, обмен молодежью, культурой, библиотеками, художественными коллективами, балетными группами». Советник считает, что благодаря таким инициативам «мы в какой-то мере также повлияли бы на российский менталитет, в положительном смысле продвинув его ближе к нашему, гуманитарному, европейскому». Проблема в том, что инициатива Чежика не поддержана даже в его родном клубе партии «Право и Справедливость». Это означает, что до старта формальной процедуры налаживания сотрудничества с российским городом еще довольно далеко. Кроме того, неизвестно, заинтересованы ли смоленские власти в партнерстве с Пулавами. «Вот почему я думаю, что необходимо организовать поездку в этот город и встретиться с местными властями», — предлагает депутат. Однако мэрия Пулав говорит, что в настоящий момент официальных контактов со Смоленском не ожидается.