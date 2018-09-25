Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Мексика уже достигла договоренности с Вашингтоном. Так почему же премьер-министр Канады Джастин Трюдо продолжает топтаться на месте? Канаду нельзя отнести к странам, которые известны своей решимостью в отстаивании своих позиций, пишет Дрю Фаган в статье для издания The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Канада и США не могут достигнуть договоренности относительно механизма урегулирования торговых споров. На самом деле механизм урегулирования торговых споров важен для Канады не только в рамках НАФТА, этот механизм занимает центральное положение в видении Канадой своих отношений с южным соседом. Интересно, как Канаде — 10-й по величине экономике в мире — удалось добиться равных переговоров с США?

Между Соединенными Штатами и Канадой и раньше случались торговые споры. В 1994 году между двумя странами возникли разногласия из-за торговли свиньями, недавно противоречия возникли в торговле суперкаландрированной глянцевой бумагой. Оба случая рассматривались в рамках механизма по урегулированию торговых споров с участием международных групп, который был создан в результате переговоров между Канадой и США в 1986 году. Затем этот механизм вошел в НАФТА.

Канада яростно отстаивала правила работы механизма по урегулированию торговых споров в ходе первоначальных торговых переговоров в 1986 году. Тогда США потребовали, чтобы все торговые споры рассматривались американскими судами. Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни отказался пойти на уступки США по данному вопросу. В итоге Вашингтон все же согласился на условия Канады, ограничив тем самым свои собственные полномочия.

«Окей, мы согласны на ваше предложение по механизму урегулирования торговых споров, будь оно проклято», — заявил канадской стороне тогдашний министр финансов США Джеймс Бейкер.

Сторонам удалось достигнуть компромисса. США и Канада согласились на создание двухуровневой системы урегулирования торговых споров: сначала споры должны рассматриваться национальными судами, при этом обе страны имели возможность обратиться к двусторонней комиссии по урегулированию торговых споров с участием представителей из Канады и США.

Теперь Трамп хочет ликвидировать достигнутый ранее компромисс с Канадой относительно механизма урегулирования торговых споров и предоставить национальным судам первое и последнее слово при рассмотрении торговых споров. В практическом плане это довольно незначительное изменение: система урегулирования торговых споров работает исправно, причем всегда можно заручиться поддержкой Всемирной торговой организации (ВТО), которая обладает собственной комиссией по рассмотрению торговых споров.

Помимо разногласий относительно механизма урегулирования торговых споров, США также сталкиваются с попытками Канады защитить свое культурное наследие. Поскольку первоначальная торговая сделка включала в себя защиту того, что Канада считает важнейшими элементами своего культурного наследия, Оттава настаивает на том, чтобы такая защита была обеспечена в рамках любой новой сделки. Вашингтон, очевидно, с этим не согласен.

Другими словами, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канадой осложняются тем, что обе стороны придерживаются двух принципиально разных подходов. С точки зрения США, Оттава слишком много внимания уделяет мелким деталям, а с точки зрения Канады, мистер Трамп намерен подорвать ранее установленные механизмы защиты.

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Торговые переговоры следовало бы сосредоточить на расширении совместного сотрудничества в эпоху цифровых технологий и уточнить способы защиты интеллектуальной собственности. Кажется, что обе стороны не рассматривают данные вопросы в качестве приоритетных.

Если 30 лет назад бывший премьер-министр Канады Малруни намеревался расширить торговые отношения с Соединенными Штатами, то нынешний премьер-министр Трюдо в качестве приоритетной задачи видит диверсификацию международной торговли Канады. От кого Оттава стремится снизить свою зависимость, диверсифицируя свою международную торговлю? Для граждан Канады ответ на этот вопрос является очевидным.