



Inn.co.il Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин. 9 мая. Москва

Стратегическая ситуация не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке начинает серьезно меняться. Это стало ясно после того, как официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков представил новые детализированные данные, указывающие на причастность Израиля к уничтожению российского самолета Ил-20. Вслед за этим последовало заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 «для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20», а «командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии оснастят автоматизированными системами управления, которые ранее поставлялись только в российские Вооруженные силы».

Не случайно сразу же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на Москву и обсудил по телефону новую ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. При этом пресс-служба израильского премьера сообщила, что Нетаньяху «выразил уверенность в достоверности расследования и выводов ЦАХАЛ и вновь дал понять, что ответственность за трагический инцидент лежит на сирийской армии, сбившей самолет, на Иране, агрессия которого подрывает стабильность», а также заявил, что «Израиль будет продолжать защищать свою безопасность и свои интересы». С российской стороны детали состоявшегося разговора не озвучивались. В то же время влиятельное израильское издание Haaretz, заявляя, что инцидент с российским Ил-20 еще будет тщательно анализироваться специалистами, задает вопрос: за кем же останется последнее слово — военными или политиками?

Niv Singer F-15 ВВС Израиля

То, что Нетаньяху в этих сложных психологических и политических условиях выходил и выходит на связь с Путиным, свидетельствует о желании Тель-Авива во что бы то ни стало сохранить диалог с Москвой. По мнению Haaretz, речь идет о попытке сохранить ранее достигнутые, но не сформированные окончательно договоренности между Нетаньяху и Путиным, которые «не стали достоянием гласности», но реализация которых в сложившихся условиях затруднена или невозможна. На наш взгляд, речь идет о выстраивании и планировании дальнейших стратегических действий двух стран на ближневосточном направлении. Кто-то серьезно в этом не был заинтересован. Но кто? Объективно говоря, скорее всего, США, которые ранее были затычкой в каждой бочке на Ближнем Востоке, а сейчас оказались отодвинутыми на второй или третий план.

Вашингтон раскручивает «иранскую рулетку». Заметим, что относительно недавно израильское издание Maariv, анализируя итоги одного из последних визитов Нетаньяху в Москву и его беседы с Путиным в формате с глазу на глаз, намекало на возможности посреднических усилий России в нормализации отношений между Израилем и Ираном, на что Израиль «должен был развернуть свою политику на Ближнем Востоке на 180 градусов и вырваться из железной американской хватки, занять более взвешенную позицию в отношении региональных конфликтов». Если такой аргумент, который приводят сейчас многие эксперты, имел место быть, то попытки и стремления определенных кругов вбить клин между Нетаньяху и Путиным выглядят вполне логично. Точно так же, как и появление в Сирии систем С-300, которые наряду с озвученными уже широкими боевыми задачами будут прикрывать и иранские позиции, что вызывало и вызывает чувство угрозы со стороны Израиля.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

Конечно, невозможно представить, что авиация Израиля захочет наносить удары по российским ВКС в Сирии, а также по зонам, где присутствует российский контингент. Это сокращает возможности для Израиля разыгрывать иранскую карту в Сирии посредством авианалетов — объективный факт, успокаивающий прежде всего Тегеран. Вместе с тем России необходимо пережить беду с самолетом Ил-20, гибель своих военнослужащих, тщательно проанализировать складывающуюся ситуацию в регионе. Нужно понять, кто мог хотеть «подставить» Нетаньяху перед Путиным, сорвать существующий между ними доверительный политический диалог, который сейчас необходимо сохранить, хотя вряд ли он теперь останется столь доверительным, как прежде. Как пишет Haaretz, и Израиль после инцидента в небе над Сирией «должен проявлять максимум осторожного и ответственного подхода как по военной, так и по дипломатической линии в отношениях с Россией и Сирией».

Хотя бы потому, что «при отсутствии США на сирийском фронте Россия является важным и чуть ли не единственным партнером в регионе, с которым можно преодолевать международные, региональные и локальные трудности». Исходя из этого, в первую очередь Израилю нужно искать варианты выхода из кризиса в отношениях с Москвой, стремиться в новых условиях создавать эффективный механизм координации действий. Не стоит позволять Вашингтону под предлогом «защиты» Израиля возвращаться на Ближний Восток. Необходимо во что бы то ни стало избежать худшего сценария дальнейшего развития событий в этом регионе мира.