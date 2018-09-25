Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался комментировать последнее заявление Министерства обороны России и запретил всем членам правительственного кабинета высказываться по данному вопросу. В сообщениях израильской прессы говорилось, что Нетаньяху и Либерман не хотят обострения отношений с Россией, а посему избегают публичных разоблачений. Похоже, оба они не утратили веры в возможность «договориться».

Defence.gov Израильские ВВС

На прошлой неделе командующий ВВС Израиля предоставил московским коллегам подробный отчет об израильской операции. Подробности документального отчета о ликвидации иранского объекта в районе Латакии предназначались для конфиденциального использования российской стороной. Однако некоторые фрагменты попали в открытый доступ через бывшего главу военной разведки Израиля Амоса Ядлина и ведущего военного эксперта Рона Бен-Ишая. Это нельзя считать официальной позицией израильского правительства, но комментарии обоих ко второму заявлению Министерства обороны России — это больше, чем отстранённые рассуждения журналистов.

Истребитель F-16 израильских ВВС

Важно отметить, что вторая версия Министерства обороны отличается от первой. В ходе пресс-конференции на следующий день после гибели российского самолёта представитель Министерства обороны генерал Игорь Конашенков говорил, что Израиль нанёс удар в 22:00, а Первый канал раскрыл, что ИЛ-20 пропал с радара в 23:00.

Очевидное несоответствие временных показателей вызвало удивление и у российских военных экспертов. Они также подвергли сомнению саму версию о провоцировании израильтянами ракетного удара по российскому самолету и версию о попытках скрываться за российским самолётом.

Далекий от тёплых чувств к Израилю бывший лётчик и известный общественный деятель Виктор Алкснис не просто опроверг эти версии, но и прямо обвинил российское военное руководство в крупном провале и в попытке переложить вину на Израиль. Официальную версию также отверг известный военный и политический аналитик, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков. Он полагает, что российский самолёт был сбит по ошибке одним из израильских.

Бывший глава военной разведки Израиля Ашер Ядлин подробно ознакомился с ситуацией и категорически опроверг версию Министерства обороны РФ.

Согласно его информации, система оповещения российской стороны сработала и на этот раз безупречно, за 10 минут до бомбардировки и соответственно — за 25 минут до поражения российского самолёта сирийской ракетой. Как и другие, он отмечает, что сирийцы ответили запоздалым беспорядочным огнём, опасным и бесцельным.

Ядлин настаивает на том, что, когда ракета попала в Ил-20, израильские F-16 находились на линии Хайфы, заходили на посадку. Иными словами, израильские самолёты находились на расстоянии шестисот километров от российского самолёта в тот момент, когда по нему была выпущена ракета. Кроме того, Россия располагает собственными радарами и разведкой, и защита собственных самолётов от сирийских ракет российского производства находится всецело в её компетенции.

Kirill Naumenko Ил-20

Ядлин утверждает, что российский контроль за сирийскими ПВО, а также согласование действий с ними просто не сработали. По его представлениям, «каждый начинающий оператор систем ПВО умеет отличать дружественные самолеты от чужих».

Он также категорически отвергает утверждения о том, что на радаре сирийских ПВО израильские F-16 нельзя было отличить от российского ИЛа-20.

Военный эксперт Рон Бен-Ишай выражает потрясение тем, что в ходе второй пресс-конференции не говорилось ни слова об израильских документах, предоставленных накануне российским военным. На самом деле Конашенков даже не пытался спорить с израильским отчетом или опровергнуть его — он просто проигнорировал все, что было передано израильтянами российским коллегам.

Не менее ошеломляющим было отсутствие упоминания сирийцев: никакого обсуждения их действий, никакой оценки их поведению.

Бен-Ишай не ссылается прямо на переданные Генштабу России документы, но настаивает на том, что все договорённости по координированию были полностью соблюдены в данном случае. Он также утверждает, что в пунктах контроля сирийских ПВО находятся обязательно российские офицеры. Непонятно, как они могли не отличить на радаре самолёт российских ВВС от израильских F-16.

Пропал с радаров

В Израиле также можно услышать и другие соображения о причинах кризиса. Удары были нанесены в 25 километрах от российской базы, а это значит, что весь мир убедился в неэффективности системы С-400. Инцидент с самолётом изучается широко и может привести к отмене сделок по закупке С-400.

Надо заметить, что российско-израильский кризис был замечен в Вашингтоне: Джон Болтон выразил обеспокоенность намерениями России поставить Сирии систему ПВО С-300. Агентство «Интерфакс» сообщило, что Россия будет готова обсуждать этот вопрос с американцами. Так что не исключено, что все закончится новыми договорённостями между Москвой и Вашингтоном.