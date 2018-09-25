Изобличающе выглядит фотка, где в капээрэфовском иерархическом порядке (как в 100-ом каком-нибудь представлении «Ревизора» театром МХАТ) на сцене расположились руководители организации, затребовавшей у мэрии митинг.

В центре этаким Городничим — брутальный Зюганов, не в красной кофте, с флангов Владимир Кашин и Иван Мельников — преемники, в красных рубахах очень умеренных пугачёвцев. Вокруг этих основных фигур — расположилась массовка, — ну там женщина с плакатом, мужчина с вдохновенным лицом и так далее.

Чувствуется слаженная привычная профессиональность партийной труппы. Находятся на своих местах, как привинченные к полу.

У микрофона — Сергей Удальцов в собственного стиля кампучиевской курточке без воротника — окаменевшее лицо якобы молодого бесстрастного вождя. Этот пройдёт огни и воды и медные трубы, повторяя одно и то же.

Какой день? А 22 сентября 2018 года.

Митинг против увеличения пенсионного возраста, организованный КПРФ.

Цитата из видео «Всероссийский митинг против повышения пенсионного возраста.Москва LIVE 22.09.18» (Рупор Москвы) Сергей Удальцов на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста. Москва. 22 сентября

СМИ приводят страннейшую вилку цифр количества собравшихся на митинг: от 3 до 50 тысяч. Разве такой разрыв в подсчётах бывает, такая вилка ?

А 50 тысяч запустил в обиход Удальцов, известный своей склонностью к гиперболизации и преувеличениям. Не удивляемся. Человек по фамилии Удальцов уже известен тем, что проводил «марши миллионов», на которые приходили когда сотни, когда тысячи человек.

9 сентября — это был день выборов мэра Москвы тогда, на Пушкинскую площадь пришли от 2 до 4 тысяч человек. Для простого митинга достаточно неплохо, но для того чтобы изменить судьбу пенсионеров, уготованную им уже государством, — ничтожно мало, бессильно мало.

Государство что-то меняет только тогда, когда пугается. В этот раз оно не пугается, чтоб испугаться, драматически не хватает массовки.

Укажу ещё тут, что в Санкт-Петербурге 22 сентября судьбой пенсионеров озаботились лишь от 200 до 300 человек И хватит цифр, а то запутаемся.

И никаких героических жертв не видим, как например, припомните, во время борьбы против монетизации льгот, тогда нацболы захватили Минэкономразвития. Семь парней пошли в тюрьмы, но как прошумел по стране их подвиг. И стал вдохновляющим примером.

Впрочем оставим этот вопрос о реальной численности и отсутствии героических всплесков протеста против удлинения пенсионного возраста. Поскольку такой вопрос уже не имеет смысла.

Поскольку президент Владимир Владимирович, как заправский верховный менеджэр какого-нибудь (предположим в целях сравнения) «Эльдорадо», умно изначально приказал завысить предполагаемый для женщин возраст — огласили ведь что будут уходить на пенсию в 63 года. А когда дело дошло до собственно распродажи, снизил его, благосклонно швырнув к ногам народа, — 60 лет. Радость! Удовольствие! Благодарность!

Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Так за пару месяцев перед распродажей умелый торговец завышает цену на свой товар, чтобы в день распродажи осчастливить общество «60, а не 63!» «Подарил три года — кормилец ты наш!»

Это я высмеял власть.

Сейчас высмею оппозицию.

Все редкими рядами, с лысинами и без, седоголовые и молодые, коммунисты и либералы (Господи, даже антинародный Навальный с его ярко выраженными антинародными настроениями подсуетился на этой стезе) радостно увидели в повышении властью возраста выхода на пенсию — прямую и немедленную возможность показать себя как радетелей за благо народное.

Спрошу-ка их ехидно: вы, господа-товарищи, ратуете за сохранение status quo? То-есть за мизерные пенсии?

Вместо того чтобы народу (ну, в бюджет, прямиком, и в Пенсионный фонд) были возвращены украденные при приватизации газ, нефть — все национальные богатства.

Чего вы сидели, прижав задницы доселе, не протестуя против мизерных и ненадёжных пенсий? А сейчас вы похожи на группы лиц, которые ратуют за возвращение зэкам мизерной их пайки.

Да чего там похожи, вы не имеете смелости потребовать народу хотя бы нефтяных и газовых денег, хотя бы как в презираемой нами дряхлой монархии Саудовской Аравии, вы робко требуете от власти: верните прежние условия содержания, верните скудную пайку.

Капитализм. Карикатура

Именно так. По сути дела так.

Ну так вы не оппозиционеры, вы не мозг нации, но вы бессильное, неумное племя. Вами движет бессилие, конечно, бессилие.

На идею освободить от школьного, фактически тюремного заключения свежее поколение, представлять им все преимущества статуса зрелости в 14 лет, предпочитают не обращать внимания. Между тем государство получило бы свежую рабочую силу и значительно улучшило бы демографическую ситуацию фактически немедленно. Миллионы ребят влились бы в трудовую жизнь страны на четыре года раньше. А. Какая выгода! Четыре года с человека!

Но и власть, и оппозиция предпочитают разыгрывать привычный спектакль борьбы власти и оппозиции, лишь бы не нарушать сложившихся в седой древности традиций.

Русский адат (традиционный неписанный свод обычаев, согласно которому мы живём, кстати, вопреки христианству) опять и опять побеждает разум.

Боровиковский Владимир Лукич. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня

«Так у нас не принято».

Но если ребята и девушки сейчас взрослеют раньше и рвутся вон из школ, то почему бы это не использовать на благо общества и государства?

Что у нас табу, действует запрещение не ходить в священный лес, как у индейцев? Нельзя! От умного политического шага Россию удерживает только предрассудок.

И ещё один адатовский обычай: поголовное высшее образование, чтобы удовлетворить тщеславных бабушек у подъездов. «Сама-то я образования не имею, но внучок ВУЗ закончил!»

Плевок на вас, идиоты несмелые! Старики будут работать еле-еле, часто отдыхая и часто болея. Страна больше на больничные да на лекарства истратит.

А спектакль КПРФ со специальным гостем — Удальцовым — это было круче МХАТ, профессиональнее МХАТ, куда там МХАТу!

Вот куда надо билеты продавать.