Результаты проведенного в Японии исследования отношения японцев к мирному договору с Россией не удивили. Газета «Иомиури» сообщает, что около 75 процентов японцев выступают против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, как это предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ президент РФ Владимир Путин. И лишь 14 процентов опрошенных поддерживают это предложение. А в результате опроса, проведенного другой японской центральной газетой «Нихон кэйдзай симбун», выяснилось, что 66 процентов японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19 процентов допускают, что сначала можно заключить мирный договор. Еще шесть процентов опрошенных вообще не считают нужным подписывать соглашение.

Медаль СССР «За победу над Японией»

Иные цифры ожидать трудно, учитывая, что японцы с детства воспитываются в духе борьбы за якобы захваченные «исконные северные территории» Японии. Мощная японская пропаганда убеждает японцев, что коварные русские, нарушив существовавший нейтралитет, вероломно напали на уже якобы готовую к капитуляции Японию и, действуя, как «вор на пожаре», оккупировали острова Тисима (Курильские) и не желают их «возвращать». При этом требования японских националистов и, как ни странно, Коммунистической партии Японии распространяются на всю Курильскую гряду вплоть до Камчатки. Объектом шумной практически ежедневной вакханалии японских правых у российского посольства в Токио и генконсульств в других городах, а также у представительств ТАСС, Аэрофлота и др. является и Карафуто, как до сих пор именуют в Японии освобожденный в 1945 году от японцев остров Сахалин. И делается это при попустительстве, а нередко и поддержке японского правительства. Для того чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть, как Курилы и Южный Сахалин изображаются на японских географических картах, в том числе школьных.

Цитата из к/ф «Последний самурай». Реж. Эдвард. Цвик. 2003. США Японские самураи

Для поддержания подобных искаженных представлений в Японии замалчиваются такие определившие судьбу Курил важные документы военного времени, как Ялтинское соглашение союзников, Потсдамская декларация, Акт о капитуляции Японии, и послевоенные — Сан-Францисский мирный договор, Устав ООН и другие, согласно которым Япония по итогам войны была лишена этих территорий. В МИД Японии, конечно, знают об этих документах. И тем не менее в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать предложение Путина во внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора только после решения территориального вопроса, то есть «возвращения» Японии всех южнокурильских островов, и эта позиция остается неизменной.

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами. 1945

Ну что ж, неизменным остается и мнение российского народа по данному вопросу — по опросам общественного мнения, почти 90 процентов наших людей выступают против каких бы то ни было территориальных уступок Японии.