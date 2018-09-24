Полярный Урал — малолюдный, богатый оленями, гнусом и реками, питаемыми горными снегами. Здесь в августе, когда полярный день фактически еще не кончился, а сильные и холодные ветра пробирают до костей, продвигался вперед, часто делая перерывы, один человек. Андрей Пугин нес огромный рюкзак и байдарку — ношу весом в 45 килограммов — и одновременно снимал документальный фильм. Изредка он видел людей и регулярно отмахивался от немилосердно атакующих его насекомых. Его далекой целью были река Малая Обь и сибирский городок Лабытнанги.

Цитата из к/ф «Трудный волок на Лонготъёган». реж Андрей Пугин. 2018. Россия Трудный волок на Лонготъёган

«Жизнь начинается там, где кончается зона вашего комфорта», — сделал девизом своей жизни этот путешественник. Нижегородец подошел к туризму с русским размахом: Андрей Пугин прошел, проплыл, пролез огромные расстояния в Карелии, на Урале, Кавказе, в костромской и вятской тайге. Уже давно этот молодой мужчина, принципиально не расстающийся с аккуратно подстриженной бородой, снимает документальные фильмы, которые с каждым разом становятся все более профессиональными. Особый интерес у Пугина вызывают заброшенные русские деревни.

YouTube Андрей Пугин

В своем новом фильме Пугин странствует по Ямалу. Его маршрут от железнодорожной станции 110 километр в горную тундру пролегает по региону, известному не только в качестве топливного донора, но и тем, что к нему относится часть хребта Полярный Урал. Он недолго пытался тащить против течения Большой Пайпудыны байдарку: в итоге — предпочел уйти на вездеходную дорогу, ведущую на север. С каждым днем на величественных пространствах Крайнего Севера становилось все ветренее, холоднее, а гнус досаждал все сильнее. И только дважды путешественник встретил людей — салехардского коми-оленевода и рыбаков на вездеходе.

Часовая картина Андрея Пугина незамысловато называется «Крайний север. Одиночный поход по Полярному Уралу: трудный волок на Лонготъёган». Фильм снискал бешеную популярность в интернете. Пугин не предлагает аудитории чего-то невероятного, но дает то, что нельзя получить от федерального телевидения — тундру и человека. Происходящее несколько монотонно, но и не отпускает до конца картины. Андрей Пугин — турист, режиссер и оператор в одном лице: обливаясь потом, он снимает себя, панорамы Полярного Урала, запускает в небо коптер, а затем вновь идет навстречу новым бродам. Этот фильм будет в трех частях, и изображение в нем не прыгает.