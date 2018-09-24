Американская территория закончилась, и вооруженный конвой, состоящий из одних мужчин с обветренными лицами, избежав пограничных формальностей, углубился в российские владения. Впрочем, в тех местах, где они находись, никто и не решится наблюдать за границей: эти люди передвигались по льдам Чукотского моря. Стояла календарная весна, март скоро сменится апрелем. Белое безмолвие Арктики скрипит морозами, но редкие полыньи у родных берегов намекают на конец зимы, хотя и не скорый. Фильм Алексея Ушакова «Дорога домой» — это визуальный рассказ изнутри о «Морской ледовой автомобильной экспедиции», ее пути из Аляски на Чукотку.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога домой

В этой, почему-то не ставшей известной, картине царит меланхоличная музыка, скрипит лед, поднимается испарина из многокилометровых трещин и появляется любопытный белый медведь. «Дорога домой» — это суровая динамика медленного путешествия, когда надо раз за разом вытягивать вездеходы из провалов во льду, наводить мосты через «реки» и пробивать ломом торосы. Еще в кадре возникают обрывистые диалоги технического характера между мужчинами в порядком затаскавшейся одежде от самых дорогих производителей туристической экипировки и фантастические по краскам арктические закаты.

«Дорога домой» — это огромные эмоции и переживания за кадрами монотонности. Вообще-то ходить по льду — страшная штука. Ощущать то, что только метр льда отделяет тебя от водяной бездны — неприятное чувство. Экспедиция МЛАЭ шла месяц над морскими глубинами в сотни и сотни метров — из Барроу (Аляска) в Энурмино (Чукотка). Самодельные снегоходы «Емели» ехали, взбирались на пригорки, плыли и в конце фильма мчались по молодому льду, который ходил волнами под машинами, — прорываясь на твердую землю. Тундра, правда, ожидаемо оказалась погребена под толщей снега, и визуально мало чем отличалась от моря. Но одна тысяча километров осталась позади, и «автомобильное сообщение между Америкой и Россией было открыто».

«Коллектив удался. Все покорно кололи лед. Пешням нашим удивились местные жители, когда мы разваливали огромные глыбы у них на глазах», — неторопливо подбирая слова, сказал, оказавшись на родных берегах, руководитель экспедиции Василий Елагин.

Кстати, он известен также и как серьезный альпинист, отмеченный героическим титулом «Снежный барс». Потом у «Морской ледовой автомобильной экспедиции» последовали: романтика чукотских автозимников, северное гостеприимство и русское упорство, достижение по настоящей весне Норильска. Но фильма об этом, к сожалению, так и не сняли.