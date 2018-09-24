Взаимоотношения Владимира Путина и буржуазии на самом деле являются довольно интересной темой. Очень многие могут спросить: а что же тут интересного? Путин — ставленник буржуазии, её защитник, ничего тут неизвестного нет. Путин и правящий класс друг другу свои, и не о чем тут говорить. Таких рассуждений полно на всех блогах. И это очень поверхностные и неверные суждения, свойственные очень неглубоким читателям, коих, к сожалению, большинство. Поэтому я хочу обратиться к тому мыслящему меньшинству, которое видит детали и понимает неочевидность тождества Путина и буржуазии, и кому есть что тут исследовать.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Для того чтобы успокоились сторонники классового подхода, я сразу скажу — да, Путин ставит на буржуазию как на правящий класс и потому он выражает его интересы. Но Путин относится не только к буржуазии. Он относится и к другим, более широким социальным группам. Например, он русский — и в рамках этой группировки он озабочен гармонизацией отношений буржуазии и других классов российского общества. Ещё Путин христианин — и в рамках этой ещё более крупной социальной группы он относится к сторонникам цивилизации, вышедшей из лона христианства. Это уже цивилизационная классификация.

Так что ограничивать изучение Путина исходя из догматики исключительно классовой дилеммы непродуктивно. Просто потому, что на Путина более сильно влияют внеклассовые критерии ценностей. И не учитывать это — признак профана. Итак, социальный портрет Путина — это набор критериев разных социальных групп, к которым он одновременно принадлежит по восходящей: работающий пенсионер, имеющий детей и внуков, мужчина, управленец, интеллигент, русский, христианин. Как видим, для привязки Путина исключительно к буржуазии нет никаких социологических оснований.

Отношения Путина с буржуазией особенно актуальны в свете новой социологической формулы: «Люди не готовы жить хуже ради величия России под руководством Путина». Это очень интересный лозунг, который вводится в общественный оборот исключительно социологами и прессой пятой колонны, изо всех сил стремящейся выглядеть непредвзятой и респектабельной, то есть по научному — репрезентативной, выступающей от лица большинства социальных групп.

Нам внушают: общество хочет, чтобы Путин свернул внешнеполитическую активность в пику Западу, уступил в Сирии США и взамен выпросил снятие санкций и улучшение образа жизни. Но так, конечно, никто не говорит — всё оформлено очень пристойно. Говорится о том, что Путину пора сосредоточиться на внутренних проблемах, как он и обещал на выборах. Платить падением уровня жизни ради иллюзорного величия в виде успеха в Сирии избиратели не хотят. И так как Сирия — это курс именно Путина, то общественность ставится перед дилеммой — или убираем Сирию, или убираем Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны России Сергеем Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

То есть в мозгу оседает мысль: Сирия и достаток несовместимы. А так как любое концентрирование на внутренней проблематике так или иначе приводит на поклон к Западу и его финансистам, то стоит только принять тезис о первостепенности внутренней проблематики над внешней, как автоматически наступает череда мер, приводящая к утрате всего суверенитета, включая сдачу Крыма и Донбасса и приводящая к регионализации как первой ступени распада страны.

Помните, как ломали СССР? Его ломали под видом регионального хозрасчёта, который запустили в Прибалтике, конкретно — в Эстонии. Все понимали, что это толчок к развалу СССР, но так как этого хотела Москва, то возражать боялись. Теперь нас поведут по этому же пути, стоит только признать приоритет внутренних задач над внешними и свернуть всю внешнеполитическую активность.

Помните, как советские люди верили, что вся их бедность — из-за того, что мы слишком вооружены, слишком кормим Африку и прочих небратьев? Сейчас нас ловят на эту же старую уловку. Типично американский шаблон: если один раз сработало — нужно повторить. Но наш опыт уже создал свой шаблон. Если толкают на уход из внешней политики — значит, готовят распад страны. Отступление в Сирии закончится капитуляцией под Москвой. Но нам обо всём этом не говорят. Нас поворачивают к мысли, что «люди не готовы жить хуже ради величия России при Путине».

Дело в том, что подсознание отбрасывает частицу «НЕ». На этом выстроена пропаганда. Нельзя говорить запрещающие вещи, где используется положительное действие с частицей «не». Это технология зомбирования и её непременно нужно проговорить вслух и разобрать по деталям, чтобы понять, как это работает, и как нами манипулируют. Поймём как — поймём кто и зачем.

Фокус НЛП от такой формулы в том, что в подсознании оседает только императивная, повелительная конструкция предложения, изображающая действие. «Не курите!» в подсознании воспринимается как «Курите!». «Не употребляйте наркотики!» в подсознании фиксируется как «Употребляйте наркотики!» «Люди не готовы … жить хуже… при Путине».

В подсознании люди получили внушение: «Люди готовы … жить хуже… при Путина». Подсознание само превращает готовность в неизбежность. И вот уже человек из подсознания встречает мысль: «Люди неизбежно будут жить хуже при Путине» и вишенка на тортике — «если не уйдут из Сирии и вообще не откажутся от идеи величия России». Понятно, что начать излечение от величия следует уходом из Сирии и Крыма. А дальше пойдёт само.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Так нас гипнотизируют, пока мы вовсе не в трансе и не спим. Каждый рекламный слоган построен специалистами так, как он построен, вовсе не случайно. Там нет ни одной лишней буквы, ни одной лишней запятой, ни одного слова не на том месте. Социологический вывод — это как рекламный слоган. Он сконструирован так, чтобы зацепило, должен намертво отпечататься в памяти, проникнуть в подсознание до самой печёнки, минуя все критические фильтры, и превратиться в вашу собственную навязчивую мысль. Ту, которая не даст вам покоя, будет вас глодать и гнать на площади с протестами. Так работают профессионалы психологической войны — и работают они с нами со всеми. От них одно спасение — узнать методы, которыми они работают. Только тогда это не будет работать. Эксперт — главный враг манипулятора.

Но кроме манипуляции есть и социологический расчёт. Как велика социальная группа, разделяющая тезис о неготовности людей жить хуже ради величия России при Путине? То, что она существует, сомнений не вызывает. Но каковы её реальные размеры?

Социологи пятой колонны внушают обществу: «Крымский консенсус мёртв». Тем самым от стараются отключить у людей память и «бывшее объявить аки не бывшим». Возможно такое? Да. Но только после насилия над сознанием, которому внушают, что это так. Человек начинает менять мнение и верить, что «все кругом уже так думают, один я отстаю — и надо срочно присоединяться к большинству». Ещё одна манипуляция. Видите, сколько скрытых внушающих техник под видом безобидной социологии? Это не формирующих опрос, где публикаций цифр формируют отношение людей к вопросу. Это прямое внушение определённых установок.

Возникает вопрос — а кто в нашем обществе действительно так считает? В прикладной психологии применяют метод группировки психотипов под условным названием «кастовый анализ». Попробуем и мы применить этот условный инструмент. Повторяю — все категории — это аллегории для удобства классификации психотипов, а не аналоги классов или сословий.

1. Каста работников. Цель касты — выживание, еда — фастфуд. Их ценности и источник энергии — это наличие самой работы, особенно той, где можно расти и достигать мастерства и экспертности. Работники спокойно переносят невысокую зарплату, им важнее, чтобы она была стабильной. Очень чувствительны к теме справедливости. Их задевает тема роста налогов и цен, но не как проблема выживания, а как проблема справедливости.

Пенсионная реформа воспринимается так же. На баррикады работники идут только тогда, когда нет работы. Когда их волнует справедливость, тогда они ищут внешнего авторитета, чтобы он рассудил по справедливости. Такими судьями являются представители касты Воинов. Работники любят сериалы, попсу, передачи, имитирующие эмоции, которые человек в жизни не переживает, но погружаясь в них, выпускает пар. Ищут Хозяина, крепкой руки. Доверчивы, с плохой интуицией. Их всегда обманывают.

(сс) andresantanams Отдыхает

То есть мы видим, что для условных «работников» формула несовпадения ценностей с Путиным по теме справедливости пенсионной реформы некритична, доводы против прогрессивной шкалы налогов имеют определенные резоны, а тезис «люди не готовы жить хуже ради величия России под руководством Путина» вообще не актуален. Это не их тема. Они готовы жить хуже, но при условии регулярной оплаты.

2. Каста Купцов. Для них смысл жизни, источник жизненной энергии и критерий мудрости — деньги. Заплатить миллион долларов ради публикации в журнале «Форбс» для них безумие. Платить за славу — это бросать деньги на ветер. Купцы понимают жизнь как игру, а в игре нужно быть лучшим. Потому они легко лгут, как дышат. Не обижаются, когда их обманывают — переиграли. Торгуются легко. Уверены: живя в социуме, нужно тренировать навык осознанной контролируемой неискренности, когда этого требуют обстоятельства.

Больше жажды новых прибылей Купцы боятся потерять имеющиеся активы. Купцы вполне равнодушны к величию России и охотно обменяют и величие, и Путина на достаток, деньги и богатство. Купцы находятся не только в коммерции, но и в искусстве (все яркие актёры — купцы), в журналистике, в СМИ, во власти — они попадают туда, покупая власть, через коррупцию.

У Купцов невероятно развита интуиция, они всегда чувствуют спинным мозгом возможные неприятности — и избегают их всеми силами. Многие Купцы тяготеют к Воинам, находясь в процессе эволюции. Чем они ближе к Воинам, тем важнее для них тема величия России и тем меньше значат деньги как самоцель. Для них деньги становятся средством достижения величия.

Борис Кустодиев. Купец (Старик с деньгами). 1918

3. Каста Воинов — это политики и топ крупного бизнеса. Источник энергии — власть. Люди Кодекса чести. Деньги для них — средство достижения власти. Величие, слава — то, что дороже жизни. Они никогда не забудут того, что Путин их привёл к славе. Воины — аскеты, они могут шиковать в условиях мира, но они нормально переносят ухудшение жизни в случае войны.

Воины отдадут миллион долларов за статью в «Форбсе». Презирают Купцов. Всегда с ними конфликтуют, судят их спор с работниками. Как и Купцы, обладают отменной интуицией. Для Воинов лозунг «Крымский консенсус мёртв» очевидно лжив, а «люди не готовы жить хуже ради величия России под руководством Путина» — не соответствует их Кодексу чести. Люди во время войны всегда готовы жить хуже, а те, кто не готов, того вешают или стреляют, как предателей.

4. Каста Магов или Мудрецов. Сконцентрированы на эволюции сознания. Источником энергии и силы для них является Знание. Контроль сознания и внимания — путь к эволюции. Видят, как течёт энергия во Вселенной. Ответственны за системы развития и баланс в социуме. Ищут учителей и учеников. Ни деньги, ни величие их не увлекают.

Величие на земле они понимают как безумие, знают, что можно выиграть деньги, но проиграть в предназначении, а они понимают, что это важнее. Стремятся познать глобальные законы мира и миров. Для них понятие «жить лучше» или «жить хуже» никак не связано с деньгами, а Крымский консенсус бессмертен, ибо возвращены священные, сакральные земли. И это связано с Путиным, причём не на земле, а на Небе. И порвать это невозможно. То есть это тоже не их лозунг.

Это совершенно реальные психотипы, хотя и описаны они аллегорическим языком. Проанализировав их, мы увидим, что реальная социальная база у тех, кто верит в то, что «Крымский консенсус иссяк», а «люди не готовы жить хуже ради величия России под руководством Путина» — это очень малая социальная группа, состоящая из нижней половины касты Купцов.

Буржуазия, таким образом, неоднородна. Она состоит из касты Купцов и Воинов. В каждой касте 4 группы. Верхние две — это уже влияние другой касты. Человек чаще всего в состоянии межкастовых переходов — то есть что-то он решает как Купец, а что-то как Воин. Можно предположить, что крупная буржуазия (олигархи) против Путина, а мелкая — за. Но это не так. Так думают американцы — и потому они промахнулись с санкциями. Разделение идёт не по вертикали количества денег в распоряжении личности, а по вертикали качества самой личности. Воины и тяготеющие к ним Купцы Путина поддерживают. Они есть как среди крупной буржуазии, так и среди средней и мелкой. Середина и нижняя часть Купцов Путина не поддерживает. Но сколько их в процентах от всех прочих? Вот каковы настоящие взаимоотношения Путина и буржуазии.

То, что Купцы выдают мнение этой нижней подгруппы за подавляющее мнение большинства, — это враньё и манипуляция. Помните — Купцы вруны от природы. Раскусить их могут только Воины и Маги. А вот доверчивые Работники или Купцы попроще могут впасть в искушение и поверить. Тут верить Купцам и их социологам нельзя. Врут. Запугивают и морочат голову. Они имитируют убедительность и массовость, но каждый, кто попадался на базаре на их уловки, навсегда запомнит горечь, когда пришёл домой и убедился, что стал жертвой обмана.

Вруны всё время тренируются и меняют свои приёмы. Просто надо всегда это помнить и лжецам не верить. Говорят, их отец — от создания мира лжец и отец лжи. Судя по тому, что они делают и пишут, это так и есть на самом деле.