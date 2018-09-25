



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «США не стремятся к смене власти в Иране или любой другой стране и Вашингтон лишь защищает американцев и своих союзников». Она добавила, что «президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Иран является «плохим игроком» на международной арене». То есть Вашингтон, требуя изменения позиции от других, видит себя и своих региональных союзников в положении «праведников», хотя недавно Трамп называл «самой худшей ошибкой в истории страны» военное присутствие «Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем-младшим».

Но тем не менее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь грозит Тегерану новыми санкциями. По его словам, Вашингтон «найдет новые варианты санкций в отношении Ирана, если возобновленные прежние ограничения не приведут к изменениям в стране». Наконец, главный адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани утверждает, что «санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, работают и в итоге приведут к революции, результатом которой станет свержение нынешних иранских властей». «Я не знаю, когда мы свергнем их, — подчеркнул Джулиани. — Это может произойти в течение нескольких дней, месяцев или лет. Но это произойдет». При этом США уже действуют в отношении Ирана максимально жестко. В ночь на 7 августа вступили в силу меры репрессивного характера, охватив в том числе иранский автомобилестроительный сектор, куплю-продажу золота и ряда металлов. 5 ноября вступят в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов. Что дальше?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Обозначим возможные сценарии дальнейшего развития событий. Первый, «корейский». У американцев получается изменить политику Тегерана, но это возможно только в том случае, если международные и региональные игроки будут сотрудничать с Вашингтоном. Пока же Европейский союз, Россия и Китай не поддерживают решение США выйти из ядерной сделки с Ираном и будут стремиться сохранять с Тегераном торгово-экономические и прочие отношения. Это непросто, особенно для Евросоюза, которой стоит перед выбором, стоит ли ради Ирана пожертвовать своими национальными и экономическими интересами в отношениях с Соединенными Штатами. При этом Тегеран должен четко продолжать выполнять свои обязательства по ядерной сделке, чтобы сохранить возможность для ЕС, России и Китая атаковать американцев с этих позиций.

В формате этого сценария возможен и специфический вариант действий. Иран, вступив на первом этапе в переговоры с США, будет пытается оттянуть время. Трамп еще раз подтвердил свою готовность встретиться с иранским президентом Хасаном Рухани, намекая на то, что может появиться определенный политический позитив, сопутствующий переговорному процессу. Как считает израильский востоковед Мордехай Кейдар, «сам факт того, что Вашингтон вступил в переговоры с Ираном, станет победой Тегерана». Правда, перечень проблем, которые иранцам выставят американцы, — демонтаж ядерных объектов, удаление центрифуг и уже обогащенного урана из страны, демонтаж ракетных заводов и самих ракет, отступление всех иранских военных сил в масштабах всего Ближнего Востока, приостановление военной и финансовой поддержки ХАМАС и «Хезбалле» — предполагает длительный и сложный переговорный цикл.

Второй сценарий. США будут пытаться сжимать кольцо вокруг Ирана через разного рода санкции и конкретные акции как на Ближнем Востоке, стимулируя на этом направлении политику своих союзников. Ставится задача сначала подорвать экономическую систему страны и довести до краха ее государственную систему, попутно осуществляя меры по политической дискредитации режима. При этом максимально будут использовать протестные настроения среди этнических меньшинств — белуджей в юго-восточном регионе, арабов в Ахвазе, курдов на северо-западе и иранских азербайджанцев на севере. Такой ход событий предполагает превращение Ирана в Сирию и его фрагментацию через продуцирование хаоса, «войны всех против всех», что неизбежно затронет почти все страны Ближнего Востока, а также Закавказье.

Николай Терещенко. Остановить агрессора! 1958

На наш взгляд, на данном этапе вероятность начала военной кампании против Тегерана находится на втором или третьем плане. Первой отрабатывается «дипломатическая артподготовка». Муссирование идеи о вероятности диалога США с Ираном в кулуарах ООН не случайно. Отсюда возникает вопрос об истинных целях и истинных организаторах недавнего теракта в Ахвазе, что срывает контактный процесс Тегерана с Вашингтоном. Такой же вопрос возникает и в связи с действием Израиля в отношении сбитого российского самолета, что не только внесло напряженность во взаимоотношения между Россией и Израилем, но и обозначило новый риск на Ближнем Востоке, завязанный на Иране и Сирии (на территории которой уже давно ведется прокси-война Израиля против Ирана).

Поэтому можно предполагать, что сирийский фронт будет перемещаться, точнее, дополняться, Йеменом или Ираком. Таким образом, на Ближнем Востоке начинается перегруппировка и новая расстановка сил. Впереди важные решения и важные события.