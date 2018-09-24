В столице Приморья с 21 по 27 сентября проходит 16-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», почетной гостьей которого стала голливудская актриса Энди Макдауэлл. Всему миру она известна благодаря ярким ролям в фильмах «День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны» и др. Макдауэлл продолжает активно сниматься и более трех десятков лет представляет косметический бренд L'Orеal Paris.

Иван Шилов ИА REGNUM Энди Макдауэлл

В эксклюзивном интервью кинообозревателю ИА REGNUM актриса призналась, что с радостью поработала бы в России, особенно — в комедийном проекте.

Энди Макдауэлл:

«Я была бы рада поработать в России, с русским режиссером. Что касается предпочтительного жанра — люблю сниматься в комедийных фильмах, часто это бывает довольно весело. Причем мой любимый жанр — черная комедия! Мне кажется отличной идеей снять совместный русско-американский фильм в этом жанре: и все герои будут шпионами. Может получиться очень смешно!»

Макдауэлл — востребованная актриса, она много снимается для разных телевизионных проектов и, бывает, работает параллельно не нескольких площадках. Энди Макдауэлл:

«Следующим летом на ВВС выйдет комедийный сериал «Куку» с моим участием. Работа над ним принесла мне много позитивного опыта: это было прекрасное время в отличной компании! «Куку» — семейная комедия, и моя героиня — очень смелая женщина и при этом немного сумасшедшая, так что создавать образ было сложно, но интересно и весело».

Фото пресс-службы фестиваля «Меридианы Тихого» Энди Макдауэлл на звездной дорожке

Параллельно она снималась в комедийном фильме «Последний смех» для Netflix, который тоже пока еще не вышел. До него успела поработать в драматическом телефильме «Дом у пляжа» о сложных взаимоотношениях умирающей от рака женщины со взрослой дочерью и канадской романтической драме «Бумажный год» о первом совместном годе жизни юных молодоженов.

«Люблю разные роли! Мне очень повезло, что я не замыкаюсь в одном амплуа, а воплощаю и комедийные, и драматические образы. Из последних ролей мне очень нравится героиня, которую я исполнила в фильме «Одна любовь за другой». Это очень драматичная роль! И для меня было принципиально важно, что в финале, после всех драматических перипетий, она примирилась с сестрой», — отметила Макдауэлл.

Главная героиня фильма «Одна любовь за другой» — вдова, которая пытается пережить тяжелую утрату, сохранить мир в семье и найти своё женское счастье. В этой картине 60-летняя Энди Макдауэлл впервые за свою длинную кинокарьеру снялась обнаженной, что привлекло к ленте особое и частично неадекватное внимание: это всё-таки не сексуальная, а в первую очередь психологическая драма.

Фото пресс-службы фестиваля «Меридианы Тихого» Энди Макдауэлл перед церемонией открытия «Меридианов Тихого»

Ввиду большой востребованности и занятности на актерском поприще Энди не планирует активно заниматься продюсированием или режиссурой, хотя ищет интересные проекты и однажды помогла экранизировать книгу, которая ей понравилась: так появился «Дом у пляжа». Макдауэлл занимается благотворительностью как член национальной организации по спасению леса, практикует йогу, любит пешие прогулки и самым драгоценным временем считает совместный выгул собак вместе со своей дочерью, которая живет в десяти минутах ходьбы от нее. У актрисы трое взрослых детей, но она смогла совместить материнство с тяжелой актерской профессией.

«Теперь дети выросли, и я свободна, но когда они были маленькие, было тяжело вырываться на съемки и оставлять их. Или, наоборот, приходилось из-за желания остаться с детьми отказываться от чего-то. Например, от участия в кинофестивалях… Иногда получалось взять детей с собой. Так, как-то я брала с собой младшую дочь, и она была со мной на протяжении всех съемок, а старшие дети приезжали повидаться с нами. Я рада, что у них была возможность вместе со мной куда-то выехать, повидать мир», — рассказывает Энди Макдауэлл.

Не секрет, что актриса очень любит путешествовать. В беседе с кинообозревателем ИА REGNUM она поделилась своими впечатлениями от Приморья:

«Я рада, что благодаря своей профессии имею возможность много ездить, видеть разные города и, главное, встречаться с людьми со всего мира. Два года назад я отправилась в Турцию. Кто-то мог бы и испугаться, но не я. И в России я уже не в первый раз: была несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге, но Владивосток, конечно, особый город. Эта часть мира, вообще, очень необычная. Потрясающая природа, очень вкусная, просто невероятная морская еда — ничего подобного я в жизни не ела, — и необычайно душевное гостеприимство. Все люди выглядят очень простыми и открытыми, очень легко идут на контакт и рады помочь или просто пообщаться, даже если не владеют английским языком (мы как-то легко преодолевали языковой барьер). Так что у меня складывается отличная поездка!»

Во Владивостоке Энди Макдауэлл прошла по звездной дорожке и приняла участие в церемонии открытия фестиваля «Меридианы Тихого», провела творческую встречу со зрителями перед показом фильма «Секс, ложь и видео» и оставила отпечаток рук, который украсит аллею у входа на главную фестивальную площадку смотра — кинотеатр «Океан».