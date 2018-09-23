В подчеркнуто дружественном поздравлении Синдзо Абэ с переизбранием председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) президент РФ Владимир Путин, обращаясь к победителю на «ты», отметил, что «итоги голосования подтверждают высокий политический авторитет Абэ и являются свидетельством признания его заслуг гражданами Японии».

Япония

Однако граждане Японии не имели отношения к выборам. Более того, в Стране восходящего солнца далеко не все разделяют мнения о «высоком политическом авторитете Абэ». Как сообщил ТАСС, «что касается отношения населения к деятельности нынешнего правительства, то незадолго до выборов, по данным телеканала NHK, количество людей, выступающих в поддержку политики нынешнего кабмина, лишь слегка превышает число тех, чье мнение на этот счет отрицательное — 42% против 39%».

Не понаслышке знаю, что в Японии много людей, недовольных правлением Абэ. Нареканий немало — это и буксующая «абэномика», то есть экономическая программа, которая призвана вывести японскую экономику из затянувшейся на десятилетия стагнации, и курс на отказ от пацифизма, на непроизводительные огромные траты на наращивание мощи существующих вопреки конституции страны уже давно полновесных вооруженных сил, и открытое вовлечение Японии в военную политику и стратегию Вашингтона и Пентагона, и нежелание прислушиваться к требованию народа, особенно жителей Окинавы, убрать или хотя бы сократить опасное присутствие многочисленных баз и военных объектов США на японской земле, и сопровождающие правление кабинетов Абэ коррупционные скандалы, в которых напрямую замешены сам Абэ и его супруга. Отнюдь не столь успешной является и внешняя политика нынешнего премьера, когда длительное время остаются непреодоленными противоречия и взаимные претензии между Японией и КНР и Республикой Корея, не говоря уж о КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

А потому весьма сомневаюсь в победе Абэ на всеобщих выборах главы государства, как это проходит, например, в США, Франции или России. Да и на выборах председателя ЛДП он победил, что называется, «не нокаутом, а по очкам». За Абэ в основном проголосовали депутаты парламента, обязанные боссу за политическую карьеру, и чуть больше половины выборщиков из местных организаций ЛДП. Абэ получил в общей сложности 553 голоса, а его соперник — бывший министр обороны и бывший генеральный секретарь ЛДП Сигэру Исиба — 254.

Теперь в своей политике Абэ вынужден будет учитывать претензии на премьерское кресло не сложившего оружия Исибы и амбициозного молодого политика, депутата парламента Синдзиро Коидзуми, сына популярного в стране бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми. 37-летний политик не участвовал в нынешних партийных выборах, не желая отбирать голоса у главы фракции Исибы, в которую он входит. Однако он отнюдь не отказывается претендовать в дальнейшем на высший руководящий пост в стране.

Среди поставленных Абэ политических задач на трехлетний премьерский срок по-прежнему фигурирует «решение проблемы северных территорий», то есть переход законно принадлежащих России южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи) к Японии. Причем сейчас Токио в своих требованиях официально поменял местами порядок решения вопроса о территориальном размежевании. Если по подписанному и ратифицированному обоими государствами документу — Совместной декларации 1956 года — допускалась передача Японии в виде жеста доброй воли островов Хабомаи и Шикотан только после заключения мирного договора, то теперь правительство Абэ требует, чтобы согласие Москвы на «возвращение» всех южнокурильских островов и омывающих их богатейших вод экономической зоны предшествовало подписанию договора. При этом ни на какие компромиссы и предложения российской стороны поменять очередность действий, а именно подписать мирный договор без предварительных условий, Токио идти отказывается.

Анатолий Кошкин