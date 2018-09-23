Ватикан одержал дипломатический успех. На днях в Пекине состоялась встреча заместителя секретаря Святого престола по связям с государствами Антуана Камиллери и заместителя министра иностранных дел КНР Вана Чао. На ней главы делегаций подписали Временное соглашение о назначении епископов. Хотя оно — судя по названию — и носит промежуточный характер, тем самым открывается дорога к восстановлению отношений между Ватиканом и Китаем, обмену посольствами и в какой-то степени решает проблемы присутствия Католической церкви в крупнейшей стране мира.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Текст документа по согласию сторон решено не публиковать. Но и без этого можно сказать, что реализация его будет непростой. Как передает Radio Vaticana, в день подписания соглашения папа Римский Франциск восстановил в полном церковном общении восемь китайских епископов — членов Китайской патриотической ассоциации (КПА), рукоположенных без папского мандата. В отношении одного из них — монсеньора Антония Ту-Шихуа — этот акт совершен посмертно: епископ скончался в январе 2017 года, перед смертью изъявив волю примириться со Святым престолом. Понтифик выразил надежду, что подобное решение поможет начать новый путь и преодолеть раны прошлого, реализуя полное единство всех китайских католиков. Однако можно также сказать и то, что такая «посмертная реабилитация» обращена не только в современность, но и в прошлое, признавая легитимным действия китайских властей во главе с Мао Дзэдуном, пошедших на разрыв отношений со Святым престолом, что в 1958 году привело к созданию КПА, независимой от Ватикана.

Раскольников, конечно, не любят никакие Церкви, однако ничего не поделаешь. История отношений между Святым престолом и Китаем сложная. Как напоминает на страницах ватиканской газеты L'Osservatore Romano бывший директор Зала печати Святого престола, отец-иезуит Федерико Ломбарди, у Католической церкви был шанс в 1886 году во время понтификата Льва XIII установить с китайским правительством «дружеские отношения». Но папа в итоге «отказался отправить нунция из-за оппозиции французского правительства и из страха отрицательной реакции со стороны французских католиков», хотя со временем становилось всё более очевидным, что «западные протектораты» ограничивают Церковь. Впоследствии Ватикан неоднократно предпринимал попытки наладить контакты с Пекином. Значительно продвинулся он вперед с избранием в 2013 году новым папой Римским аргентинского кардинала Берголье, который «с самого начала своего понтификата неоднократно выражал живое и сердечное внимание к китайскому народу, способствуя новому и более спокойному климату».

Лев XIII (в белом). 1898

На этой дороге Франциск нашел немало колючек. Дело не только в том, что Пекин является трудным переговорщиком. Внутри самой Католической церкви хватало и хватает противников «сделки с Китаем» из-за опасений, что в результате ее Святой престол пожертвует интересами верных «подпольных католиков», которых, как «перенесших тягость дня и зной» работников первого часа, преследуемых китайскими властями, сравняли с работниками одиннадцатого часа — членами официальной Китайской патриотической ассоциации. Критики публично выражали недовольство переговорами Ватикана с КНР, даже требовали увольнения государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина. Последней попыткой сорвать подписание соглашения, видимо, стал недавний скандал с уже бывшим американским кардиналом Теодором Мак-Карриком, на протяжении последних 20 лет более 8 раз побывавшим в Китае, отмечает Catholiс News Agensy, «часто выступая неофициальным мостом между Ватиканом и назначенными правительством Китая епископами до 2016 года» и «бывшим откровенным сторонником сделки между председателем КНР Си Цзиньпином и китайской Церковью в единстве с папой Франциском». Однако понтифик всё это время неоднократно показывал, что он настроен восстановить диалог.

Впрочем, теперь начинается самое трудное. Комментируя историческое событие, нынешний директор Зала Печати Грег Берк отметил, что «это еще не конец процесса, это начало», и подчеркнул, что «цель соглашения не политическая, а пастырская — позволить иметь епископов, которые находятся в общении с Римом, но в то же время признаны китайскими властями». Возможно. Папы Римские при подписании документов подобного рода могут пользоваться двойственным своим статусом. С одной стороны, главы города-государства Ватикан, с другой, начальника Святого престола, руководящего Католической церковью, куда входит 1,3 миллиарда верных. Но в какой именно «шляпе» был Франциск в момент подписания соглашения с Пекином? В конце концов, и Ватикан, и Китай не в безвоздушном пространстве находятся, у них есть соседи. А ряд соседей КНР, судя по всему, уже серьезно озабочены диалогом республики с Пекином.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

В первую очередь, это Япония, куда, кстати, в следующем году хочет отправиться папа Франциск (соответствующее заявление с его стороны прозвучало в первых числах сентября сего года). Японская газета Asahi Shimbun пишет в этой связи, что «соглашение было подписано на фоне подавления религий в Китае», указывая, что «Си Цзиньпин, укрепляя власть, ведет систематическое преследование христианства с тех пор, как китайская конституция разрешила свободу вероисповедания в 1982 году», а также идет «кампания» против уйгурских мусульман и тибетских буддистов. Во вторую очередь, озабоченность выражает Тайвань, с которым Ватикан поддерживает дипломатические отношения. МИД Тайваня выразил надежду на то, что «Святой престол принял соответствующие меры для обеспечения должной защиты католиков в Китае». Наконец, сложные чувства испытывает Индия и не вполне ясна реакция США.

Вместе с тем, как замечает итальянский синолог, старший научный сотрудник Народного университета Китая Франческо Сисси, хотя и «десятки церквей сносятся, тысячи стоят и строятся. Будет непросто, но если Ватикан не попытается помочь сейчас, то когда?». Так что время покажет, чем в итоге обернется ныне временное соглашение Святого престола с Пекином — игрой с нулевой суммой или Ватикан сможет сделать решительный шаг в Азии, сделав это направление главным для себя в ближайшие десятилетия.