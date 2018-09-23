Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Армении. В эти дни такие поздравления в Ереван поступали из столиц многих государств мира, включая и Россию. Мы обратили внимание на послание Трампа только по той причине, что в послании Пашиняну он обозначил американскую позицию в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «В ближайшие месяцы открываются возможности для его урегулирования, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM

Этот тезис бросился в глаза потому, что в мае он почти точь-в-точь прозвучал в поздравительном послании Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с празднованием 100-летия Азербайджанской Республики: «Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что создаст еще лучшие возможности для углубления американо-азербайджанского сотрудничества. США искренне желают сотрудничать с Вами в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ для мирного и продолжительного решения нагорно-карабахского конфликта». Интрига в том, что американский президент обещает Еревану и Баку, позиции которых в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта практически не изменились, некие позитивные или обнадеживающие обе конфликтующие стороны перемены, однако конкретно не обозначая их. Причем он делает такое не в первый раз.

Напомним, что вскоре после избрания Трампа в Азербайджане появились суждения, подкрепленные мнениями некоторых американских экспертов, согласно которым «новый президент США может оказать содействие Баку в деоккупации Нагорного Карабаха». Кстати, об этом писал бывший директор отдела по связям с общественностью Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе Джейсон Кац в издании The American Thinker. Он утверждал, что «кандидат от республиканцев одержал победу вопреки позиции проармянских лоббистов, таких как сенатора Марка Кирка, сопредседателя Армянского форума, конгрессмена Боба Дольдома от штата Иллинойс и сенатора от штата Невада Джо Хека», а теперь «США в отношении нагорно-карабахского конфликта проявят свой национальный интерес». Точнее, станут на сторону Азербайджана, который с момента обретения независимости всегда выступал «надежным стратегическим партнером США». При этом указывалось на то, что Баку «продолжает строительство нефтяных и газопроводов, которые ведут на западные рынки, оказывает поддержку Вашингтону на международных форумах и стал близким и даже незаменимым союзником Тель-Авива».

Официальный сайт президента Азербайджана Ильхам Алиев и Дональд Трамп

Но с того момента в позиции американцев в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта ничего не изменилось, разве что они поменяли в Минской группе своего сопредседателя. Вот и на сей раз об этом рассуждает на страницах бакинского портала Haqqin.az профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. «Армянская диаспора здесь уже не может, как раньше, влиять на Белый дом, — говорит он. — Трамп — бизнесмен, он на всё смотрит сквозь призму коммерческой целесообразности. Азербайджан имеет стратегическое значение в регионе, а значит, Трамп не станет ради интересов армянских лоббистов жертвовать отношениями с этой страной». А далее вновь интрига. Коробков считает, что «пока не стоит ждать серьезных изменений в решении карабахского конфликта, так как ни одна из сторон не готова к пересмотру своих позиций и рассчитывать на какие-то серьезные подвижки сложно».

Он предупреждает, что не стоит «надеяться в этом вопросе на Европу в связи с разразившемся там кризисом», так как «европейцы сейчас заняты собственными проблемами, и вряд ли можно ждать от них каких-то действий в решении конфликтов, подобных карабахскому». Но тогда в чём же заключается смысл подтверждаемого Коробковым тезиса, что «Трамп не станет ради интересов армянских лоббистов жертвовать отношениями с Азербайджаном»? Вернемся еще раз к его посланию Пашиняну. «Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении, и мы готовы работать с вами — помогать в реализации воли вашего народа в искоренении коррупции, установлении независимой судебной системы, подотчетного управления, основанного на политической и экономической конкуренции, верховенства закона», — пишет он премьеру. А вот что Трамп сообщал Алиеву:

«Я ценю Ваше сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также наши долгосрочные торговые связи. Наше сотрудничество в энергетической области, продолжавшееся на протяжении многих лет, в этом году, как невероятное достижение, достигло своего пика в области транспортировки посредством Южного газового коридора первого газа, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы».

Как видим, разница в смысловых ударениях Трампа в посланиях Пашиняну и Алиеву очевидна: политические симпатии Вашингтона всё же на стороне новой власти в Ереване, что косвенно выводит и на реально существующие, но не озвученные приоритеты внешней политики Вашингтона в отношении Еревана и Баку. В отношении Армении преобладает идеологический подход, в отношении Азербайджана — прагматический, точнее, потребительский. Как пишет международное издание Diplomatic Courier, Баку с момента установления двусторонних дипотношений между США и Азербайджаном в 1992 году серьезно рассчитывал конвертировать свои энергетические запасы в политику урегулирования нагорно-карабахского конфликта по своему сценарию, выходил часто на дисбаланс в отношениях с Москвой, вывел сотрудничество с Анкарой на уровень стратегического, однако ничего не добился.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Столь очевидный факт официальный Баку часто объяснял деятельностью армянского лобби в США. А что же сейчас, когда, как утверждают многие американские эксперты, Трамп вроде бы не зависит от сил проармянской направленности в США? Тоже ничего, кроме каких-то двусмысленных обещаний Азербайджану, который предпринимал и предпринимает максимум возможностей для привлечения на свою сторону симпатий и поддержки так называемого коллективного Запада через различные энергетические проекты, сотрудничество с НАТО и так далее. Позиция Вашингтона по урегулированию нагорно-карабахского конфликта по-прежнему остается неизменной, хотя Баку не раз призывал США «принять более активное участие в решении нагорно-карабахской проблемы». Потому что многое в оценке такой ситуации объясняется тем, как американцы рисуют свою картину Закавказья с учетом советского геополитического наследия.

Они давно включили этот регион в проект Большого Ближнего Востока и воспринимают там ход событий прежде всего через призму Турции и Ирана, которые втянуты в водоворот бурных ближневосточных событий. Такой подход не лишен смысла, если оценивать ситуацию с исторической точки зрения, считая Закавказье и Ближний Восток единым геополитическим целым, хоть и некогда разорванным. Именно этот фактор является для США серьезной преградой в выстраивании более цельной политики в Закавказье. Вашингтон так и не выбрал в регионе для себя главного партнера. В то же время воссоединение Крыма с Россией, присутствие российских ВКС в Сирии, подписание Конвенции о статусе Каспийского моря, фактический ее контроль над Черноморско-Каспийским регионом меняет ход событий в Закавказье, открывает возможности для формирования новой структуры сотрудничества в этом регионе, вовлекая, помимо Армении, и Азербайджан.

На этот тренд работает и альянс Россия — Турция — Иран на сирийском направлении, когда, например, Баку стало сложно выбирать между Москвой и Анкарой, Анкарой и Тегераном. США далеко, а Брюссель занят решением иных проблем. Очевидно, что американская политика в Закавказье не способна изменить его геополитическое положение, а президент Трамп просто блефует, играя на разных траекториях внутренней политики Армении и Азербайджана, давая им пустые обещания.